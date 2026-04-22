Η γκαρνταρόμπα και το βλέμμα της Νταϊάν Κίτον βγαίνουν στο σφυρί

Δεν βγαίνουν στο σφυρί απλώς μερικά ρούχα μιας σταρ. Βγαίνει στο σφυρί μια ολόκληρη αισθητική περσόνα. Ο οίκος δημοπρασιών Bonhams ανακοίνωσε τη σειρά δημοπρασιών «Diane Keaton: The Architecture of an Icon», ένα τετραμερές αφιέρωμα στην ηθοποιό, σκηνοθέτρια, συγγραφέα και σύμβολο προσωπικού στιλ, με περισσότερα από 400 αντικείμενα που απλώνονται ανάμεσα στη μόδα, την τέχνη, τα προσωπικά της πράγματα και τους εσωτερικούς χώρους που σημάδεψαν τη δημόσια εικόνα της.

Το κεντρικό γεγονός θα είναι η δημοπρασία της 8ης Ιουνίου στη Νέα Υόρκη, ενώ θα πλαισιωθεί από τρεις ξεχωριστές διαδικτυακές πωλήσεις με τις ενότητες «Tailored & Timeless», «At Home with Diane» και «Chapters of an Edited Life». Η Bonhams δεν παρουσιάζει απλώς αντικείμενα μιας διάσημης ηθοποιού, αλλά χτίζει τη δημοπρασία γύρω από αυτό που η ίδια η Κίτον εκπροσωπούσε για δεκαετίες: ένα μείγμα σινεμά, προσωπικού στιλ, διακόσμησης και επιμελημένης αμερικανικής εκκεντρικότητας.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που έχουν ήδη αναφερθεί βρίσκονται κομμάτια της χαρακτηριστικής της γκαρνταρόμπας, από οίκους όπως Ralph Lauren, Thom Browne και Comme des Garçons, προσωπικά αντικείμενα και έπιπλα από τα σπίτια της, αλλά και το αρχικό, άτιτλο σενάριο του «Annie Hall», της ταινίας που της χάρισε το Οσκαρ και τη μετέτρεψε σε σημείο αναφοράς του σινεμά και της μόδας. Στα κομμάτια που ξεχωρίζουν περιλαμβάνονται επίσης δικά της κολάζ, φωτογραφίες και έργα από τη συλλεκτική της ζωή.

Η Κίτον δεν υπήρξε μόνο σταρ του αμερικανικού σινεμά, από τον «Νονό» και το «Annie Hall» μέχρι το «Something’s Gotta Give». Υπήρξε και μια από τις πιο αναγνωρίσιμες αμερικανικές φιγούρες του προσωπικού στιλ: τα ανδρόγυνα κοστούμια, οι γραβάτες, τα καπέλα, η σχέση της με τη ραπτική, με το εσωτερικό του σπιτιού, με το επιμελημένο ντύσιμο ως προέκταση χαρακτήρα. Η ίδια η Bonhams μιλά για μια γυναίκα που δεν ήταν απλώς συλλέκτρια, αλλά μια παρουσία που διάλεγε κάθε αντικείμενο με ακρίβεια και ενστικτώδη σύνθεση.

Το αρχικό σενάριο του «Annie Hall» είναι ίσως το πιο γνωστό κινηματογραφικό τεκμήριο της δημοπρασίας. Οχι όμως απαραίτητα εκείνο που λέει τα περισσότερα για την ίδια την Κίτον. Πιο ενδιαφέρον είναι ότι η δημοπρασία ενώνει το σινεμά με τη ζωή που χτίστηκε γύρω από αυτό. Τα ρούχα, τα έπιπλα, τα βιβλία, οι φωτογραφίες και τα έργα τέχνης λειτουργούν σαν συνέχεια της ίδιας περσόνας. Οχι σαν τυχαία αντικείμενα μιας διασημότητας, αλλά σαν κομμάτια ενός δημόσιου βλέμματος που είχε αποκτήσει μορφή πολύ πέρα από τις ταινίες.

Γι’ αυτό και ο τίτλος «The Architecture of an Icon» ακούγεται τελικά απολύτως σωστός. Η Κίτον δεν ήταν μόνο η πρωταγωνίστρια του «Annie Hall» ή μια ηθοποιός με εντυπωσιακή φιλμογραφία. Ηταν και μια φιγούρα που επιμελήθηκε τον εαυτό της σαν χώρο: μέσα από τα ρούχα, τα σπίτια, τις συλλογές, το design, ακόμη και μέσα από την εμμονή της με τις ανακαινίσεις και τα σπίτια που αγόραζε και ξανάστηνε. Η δημοπρασία μοιάζει έτσι λιγότερο με πώληση προσωπικών ειδών και περισσότερο με άνοιγμα ενός ιδιωτικού αρχείου αισθητικής.

Η Κίτον πέθανε τον Οκτώβριο του 2025, σε ηλικία 79 ετών, και οι δημοπρασίες έρχονται περίπου οκτώ μήνες αργότερα. Για όσους αγαπούσαν το σινεμά της, το βλέμμα θα πέσει πιθανότατα πρώτα στο «Annie Hall».

Για όσους όμως αγαπούσαν το ύφος της, το πραγματικό ενδιαφέρον βρίσκεται αλλού: στο αρχείο μιας γυναίκας που κατάφερε να μετατρέψει το προσωπικό της γούστο σε δημόσια γλώσσα.





Με στοιχεία από Bonhams, People, The Guardian και Elle Decor