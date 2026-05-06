ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Αριάνα Ρόουζ Φίλιπ έγραψε ιστορία στο Met Gala: Η πρώτη τρανς χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου στον θεσμό

Η Ααριάνα Ρόουζ Φίλιπ έγραψε ιστορία ως η πρώτη χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου που παρευρέθηκε στο Met Gala, φορώντας Collina Strada και λέγοντας στη Vogue ότι η μόδα πρέπει να βλέπει τα ανάπηρα άτομα όχι μόνο ως ακτιβιστές, αλλά ως μοντέλα, ταλέντα και δημιουργικές παρουσίες.

The LiFO team
The LiFO team
Η Αριάνα Ρόουζ Φίλιπ έγραψε ιστορία στο Met Gala: Η πρώτη χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου στον θεσμό Facebook Twitter
Φωτογραφία: Getty Images
0

Το Met Gala έχει μάθει να παράγει εικόνες που κυκλοφορούν παντού: εντυπωσιακά φορέματα, εμβληματικές σκάλες, θεατρικές εισόδους και μύθους μιας βραδιάς. Φέτος, μία από τις πιο σημαντικές εικόνες του ήταν και μία από τις πλέον καθυστερημένες.

Η Αριάνα Ρόουζ Φίλιπ (Aaron Rose Philip) έγινε η πρώτη χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου που παρευρέθηκε στο Met Gala στην ιστορία του θεσμού. Το μοντέλο και μουσικός από την Αντίγκουα και τις ΗΠΑ, που έχει τετραπληγική εγκεφαλική παράλυση, εμφανίστηκε στη φετινή διοργάνωση φορώντας δημιουργία του οίκου Collina Strada και μίλησε στη Vogue για μια παρουσία που, όπως εξομολογήθηκε, για πολύ καιρό έμοιαζε αδιανόητη. Το περιοδικό την παρουσιάζει επίσης ως μούσα της Collina Strada, cover star της βρετανικής Vogue και μία από τις προσωπικότητες που συμμετείχαν στη νέα έκθεση του Costume Institute.

Η Αριάνα Ρόουζ Φίλιπ έγραψε ιστορία στο Met Gala: Η πρώτη χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου στον θεσμό Facebook Twitter
φωτογραφία: Ryan Petrus

«Για τόσο καιρό, τα ανάπηρα άτομα δεν εκπροσωπούνταν πουθενά», δήλωσε στη Vogue, εξηγώντας πως ακόμη και η ιδέα της παρουσίας ενός ανάπηρου ατόμου σε ένα γεγονός όπως το Met Gala δεν είχε χωρέσει μέχρι πρότινος στη συλλογική φαντασία της μόδας.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στην παρουσία της Φίλιπ δεν περιορίζεται στο «πρώτη φορά». Βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο η ίδια αρνείται να εγκλωβιστεί σε αυτόν τον τίτλο. Όπως σημείωσε, τα ανάπηρα άτομα στη δημόσια σφαίρα συχνά χαρακτηρίζονται αυτόματα ως ακτιβιστές, επειδή αναγκάζονται να διεκδικούν το αυτονόητο και να εξοικειώνουν το κοινό με σώματα που η βιομηχανία δεν είχε μάθει να υποδέχεται. Για εκείνη, είναι εξίσου κρίσιμο η μόδα να προβάλλει τα ανάπηρα άτομα ως ταλέντα και δημιουργούς, και όχι μόνο ως φωνές διεκδίκησης.

Η Φίλιπ διαθέτει ήδη μια αξιοσημείωτη πορεία. Το 2018 έγινε το πρώτο μαύρο, trans και σωματικά ανάπηρο μοντέλο που εκπροσωπήθηκε από μεγάλο πρακτορείο, ενώ το 2021 έγινε το πρώτο μοντέλο σε αναπηρικό αμαξίδιο που περπάτησε για μεγάλο luxury brand, στο show του οίκου Moschino.

Στη Vogue υπογράμμισε ότι η μόδα έχει κάνει βήματα προόδου σε ζητήματα φυλής και ταυτότητας φύλου, αλλά δεν έχει περάσει με τον ίδιο ρυθμό το κατώφλι της αναπηρίας. Η παρουσία της στο Met Gala λειτουργεί ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση: όχι ως μια «φιλανθρωπική» υποσημείωση, αλλά ως υπενθύμιση ότι η ομορφιά και η καλλιτεχνική φιλοδοξία ανήκουν και σε σώματα που η βιομηχανία άργησε να θεωρήσει κεντρικά.

Η Αριάνα Ρόουζ Φίλιπ δεν ζήτησε από το Met Gala να τη δεχτεί ως εξαίρεση. Μπήκε στον χώρο σαν να έπρεπε να βρίσκεται εκεί από πάντα.

με στοιχεία από Vogue, PinkNews

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας για τον Άντονι Μπουρντέν δείχνει τον πιο ανήσυχο μάγειρα της ποπ κουλτούρας

Πολιτισμός / Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας για τον Άντονι Μπουρντέν δείχνει τον πιο ανήσυχο μάγειρα της ποπ κουλτούρας

Η A24 κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του Tony, της ταινίας για τα νεανικά χρόνια του Άντονι Μπουρντέν, με τον Ντόμινικ Σέσα στον ρόλο του μελλοντικού σεφ, συγγραφέα και ταξιδευτή πριν από τη φήμη του Kitchen Confidential.
THE LIFO TEAM
Η Γάζα δεν είναι μόνο ερείπιο: Μια έκθεση στο Τορίνο ενώνει αρχαία αντικείμενα και σύγχρονες παλαιστινιακές ιστορίες

Πολιτισμός / Η Γάζα δεν είναι μόνο ερείπια: Μια έκθεση στο Τορίνο ενώνει αρχαία αντικείμενα και σύγχρονες παλαιστινιακές ιστορίες

Η έκθεση Gaza, the future has an ancient heart στη Fondazione Merz παρουσιάζει περισσότερα από 80 αρχαιολογικά αντικείμενα από τη Γάζα μαζί με έργα σύγχρονων καλλιτεχνών, αναδεικνύοντας την παλαιστινιακή πολιτιστική κληρονομιά ως ζωντανή μνήμη μέσα στον πόλεμο, τον εκτοπισμό και την απώλεια.
THE LIFO TEAM
Στη Βενετία, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς δεν θέλει θεατές. Θέλει σώματα

Πολιτισμός / Στη Βενετία, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς δεν θέλει θεατές. Θέλει σώματα

Η πρώτη εν ζωή γυναίκα καλλιτέχνιδα με ατομική έκθεση στις Gallerie dell’Accademia παρουσιάζει στις 6 Μαΐου το Transforming Energy στη Βενετία, ζητώντας από τους επισκέπτες να αφήσουν τα κινητά, να αγγίξουν τα έργα και να συμμετάσχουν σωματικά στην εμπειρία
THE LIFO TEAM
Η Ντομινίκ Τζάκσον ξαναγράφει τον πιο διάσημο μονόλογο του Devil Wears Prada ως μάθημα για το φύλο

Πολιτισμός / Η Ντομινίκ Τζάκσον ξαναγράφει τον πιο διάσημο μονόλογο του Devil Wears Prada ως μάθημα για το φύλο

Η σταρ του Pose εμφανίζεται σε νέο βίντεο του Gender Liberation Movement, που μετατρέπει τον περίφημο cerulean μονόλογο της Μιράντα Πρίστλι σε καυστικό μάθημα για τη σχέση των τρανς δικαιωμάτων με την queer απελευθέρωση.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Πάνω από 200 συγγραφείς απέναντι στον Grasset: Η μεγάλη κρίση της γαλλικής λογοτεχνίας

Πολιτισμός / «Όχι» στον δισεκατομμυριούχο Μπολορέ: Εκατοντάδες συγγραφείς εγκαταλείπουν μαζικά τον ιστορικό εκδοτικό οίκο Grasset

Μετά την απομάκρυνση του Ολιβιέ Νορά από τον ιστορικό εκδοτικό οίκο Grasset, εκατοντάδες συγγραφείς δηλώνουν ότι θέλουν να φύγουν. Πίσω από την κρίση βρίσκεται η αυξανόμενη επιρροή του Βενσάν Μπολορέ, του ακροδεξιού δισεκατομμυριούχου που ελέγχει τον όμιλο Hachette Livre.
THE LIFO TEAM
Η Άλεξ Κονσάνι έγραψε ιστορία στο Met Gala και εμφανίστηκε σαν τρανς ηρωίδα του Μποτιτσέλι

Πολιτισμός / Η Άλεξ Κονσάνι έγραψε ιστορία στο Met Gala και εμφανίστηκε σαν τρανς ηρωίδα του Μποτιτσέλι

Η Άλεξ Κονσάνι, πρώτη τρανς γυναίκα στην επιτροπή οικοδεσποτών του Met Gala, εμφανίστηκε με δημιουργία Gucci του Ντέμνα, εμπνευσμένη από την Άνοιξη του Μποτιτσέλι, σε μια θεατρική μεταμόρφωση από λευκό σε μαύρο κύκνο.
THE LIFO TEAM
Η Μέριλιν Μονρόε όπως δεν χωρούσε στην εικόνα της: ποιήματα και σημειώσεις σε δημοπρασία

Πολιτισμός / Η Μέριλιν Μονρόε όπως δεν χωρούσε στην εικόνα της: ποιήματα και σημειώσεις σε δημοπρασία

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, βγαίνουν σε δημοπρασία ποιήματα, χειρόγραφες σημειώσεις, γράμματα, σχέδια και προσωπικά αντικείμενα της Μέριλιν Μονρόε, φωτίζοντας τη γυναίκα πίσω από τον πιο ανθεκτικό μύθο του Χόλιγουντ.
THE LIFO TEAM
Ο Ντουέιν Τζόνσον φόρεσε φούστα στο Met Gala: «Στην πολυνησιακή κουλτούρα οι πιο αρρενωποί άνδρες φορούν φούστες»

Πολιτισμός / Ο Ντουέιν Τζόνσον φόρεσε φούστα στο Met Gala: «Στην πολυνησιακή κουλτούρα οι πιο αρρενωποί άνδρες φορούν φούστες»

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στο Met Gala με σύνολο του Τομ Μπράουν και συνέδεσε την πλισέ φούστα του με τα παραδοσιακά lavalava της πολυνησιακής κουλτούρας.
THE LIFO TEAM
Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει νέο τρέιλερ και δείχνει για πρώτη φορά τον Κύκλωπα

Πολιτισμός / Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει νέο τρέιλερ και δείχνει για πρώτη φορά τον Κύκλωπα

Ο Ματ Ντέιμον επιστρέφει στην Ιθάκη ως Οδυσσέας, ο Ρόμπερτ Πάτινσον απειλεί τον θρόνο ως Αντίνοος και ο Κρίστοφερ Νόλαν ανοίγει για πρώτη φορά το μυθολογικό σκοτάδι της πιο φιλόδοξης ταινίας του.
THE LIFO TEAM
 
 