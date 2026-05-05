ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Met Gala 2026: Ο συμβολισμός πίσω από την εμφάνιση του Bad Bunny ως ηλικιωμένου στο κόκκινο χαλί

Η βαθύτερη σημασία πίσω από το look του δημοφιλούς καλλιτέχνη στη λαμπερή βραδιά

The LiFO team
The LiFO team
MET GALA 2026 BAD BUNNY Facebook Twitter
Φωτ. ο Bad Bunny στο Met Gala 2026 / EPA
0

Ο Bad Bunny υιοθέτησε μια απρόσμενη και άκρως ευρηματική προσέγγιση στο dress code του Met Gala 2026, κλέβοντας τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί.

Ο καλλιτέχνης επέλεξε ένα εντυπωσιακό μακιγιάζ που τον μετέτρεπε σε έναν πολύ μεγαλύτερο άντρα, δίνοντας μια θεατρική διάσταση στην εμφάνισή του. Μάλιστα, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, αστειεύτηκε στις δηλώσεις του πως «χρειάστηκαν 53 χρόνια» για να ολοκληρωθεί το look του για το Met Gala 2026.

Το ιδιαίτερο αυτό concept πλαισιώθηκε από ένα κατά παραγγελία, ολόμαυρο σμόκιν δικής του σχεδίασης, το οποίο δημιούργησε σε συνεργασία με τη Zara.

Το σύνολο αποτέλεσε αναφορά στο εμβληματικό έργο «Bustle» του Charles James από το 1947, που ανήκει στη μόνιμη συλλογή του Costume Institute. Την εμφάνιση ολοκλήρωσαν ένα μπαστούνι και κοσμήματα από τη Cartier, μεταξύ των οποίων και ένα ρολόι του 1995.

Met Gala 2026 - Bad Bunny: Η μεταμόρφωση που έκρυβε ένα ισχυρό μήνυμα

Η μεταμόρφωση αυτή δεν ήταν τυχαία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στόχος ήταν να δείξει τον Bad Bunny κατά περίπου 50 χρόνια μεγαλύτερο, αντλώντας έμπνευση από την ενότητα «The Aging Body» της έκθεσης «Costume Art», που εξερευνά τη σχέση της μόδας με το πέρασμα του χρόνου.

Ο Bad Bunny αποτελεί πλέον σταθερή παρουσία στο Met Gala, ξεχωρίζοντας για την ιδιαίτερη οπτική του στο κόκκινο χαλί, όπου συνδυάζει την υψηλή ραπτική με πολιτισμικές αναφορές και έντονα θεατρικά στοιχεία. Το 2025, για παράδειγμα, επέλεξε ένα καφέ κοστούμι από τη Prada, συνδυασμένο με διακοσμημένα γάντια και ένα custom καπέλο pava από το Πουέρτο Ρίκο, αποτίοντας φόρο τιμής στην καταγωγή του.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, το στυλ του έχει εξελιχθεί αισθητά: από τολμηρό streetwear με έντονα λογότυπα, σε πιο εκλεπτυσμένες και ώριμες προσεγγίσεις της ανδρικής ραπτικής, εμπλουτισμένες με απρόσμενα αξεσουάρ, όπως statement καπέλα, γυαλιά ηλίου και γλυπτικές λεπτομέρειες.

Οι εμφανίσεις του στο Met Gala αποτυπώνουν ξεκάθαρα αυτή την εξέλιξη, όπως συνέβη και το 2023 με το λευκό κοστούμι από τη Jacquemus, που συνοδευόταν από μια εντυπωσιακή floral ουρά.

Πέρα από τα σκαλιά του Met, ο καλλιτέχνης συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη μόδα ως μέσο έκφρασης της ταυτότητας και της προσωπικής του αφήγησης. Ενδεικτικά, κατά την εμφάνισή του στο ημίχρονο του Super Bowl 2026, φόρεσε ένα κατά παραγγελία, ολόλευκο σύνολο από τη Zara, με μια φανέλα που έφερε τον αριθμό 64, έναν συμβολικό φόρο τιμής στον εκλιπόντα θείο του.

«Το 1964 είναι η χρονιά που γεννήθηκε ο θείος μου Cutito, ο αδερφός της μητέρας μου», είχε δηλώσει στο Rolling Stone. «Έτσι, κατά τη διάρκεια του halftime show, αποφάσισα να τον έχω πάνω στη φανέλα μου: OCASIO, το επίθετό του, το ίδιο με της μητέρας μου, και το έτος γέννησής του, 64».

Με πληροφορίες από ELLE

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

MET GALA 2026 METG GALA ΤΖΕΦ ΜΠΕΖΟΣ

Διεθνή / Met Gala 2026: Μήνυμα για μποϊκοτάζ της φετινής εκδήλωσης προβάλλεται στο ρετιρέ του Τζεφ Μπέζος στο Μανχάταν

Προβολές διαμαρτυρίας και συνθήματα κατά του Τζεφ Μπέζος και της Amazon φώτισαν το πολυτελές του ρετιρέ και εμβληματικά κτίρια του Μανχάταν, στο πλαίσιο καμπάνιας ακτιβιστικής ομάδας που καταγγέλλει τις συνθήκες εργασίας στην εταιρεία και ζητά μποϊκοτάζ του Met Gala
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Άλεξ Κονσάνι έγραψε ιστορία στο Met Gala και εμφανίστηκε σαν τρανς ηρωίδα του Μποτιτσέλι

Πολιτισμός / Η Άλεξ Κονσάνι έγραψε ιστορία στο Met Gala και εμφανίστηκε σαν τρανς ηρωίδα του Μποτιτσέλι

Η Άλεξ Κονσάνι, πρώτη τρανς γυναίκα στην επιτροπή οικοδεσποτών του Met Gala, εμφανίστηκε με δημιουργία Gucci του Ντέμνα, εμπνευσμένη από την Άνοιξη του Μποτιτσέλι, σε μια θεατρική μεταμόρφωση από λευκό σε μαύρο κύκνο.
THE LIFO TEAM
Η Μέριλιν Μονρόε όπως δεν χωρούσε στην εικόνα της: ποιήματα και σημειώσεις σε δημοπρασία

Πολιτισμός / Η Μέριλιν Μονρόε όπως δεν χωρούσε στην εικόνα της: ποιήματα και σημειώσεις σε δημοπρασία

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, βγαίνουν σε δημοπρασία ποιήματα, χειρόγραφες σημειώσεις, γράμματα, σχέδια και προσωπικά αντικείμενα της Μέριλιν Μονρόε, φωτίζοντας τη γυναίκα πίσω από τον πιο ανθεκτικό μύθο του Χόλιγουντ.
THE LIFO TEAM
Ο Ντουέιν Τζόνσον φόρεσε φούστα στο Met Gala: «Στην πολυνησιακή κουλτούρα οι πιο αρρενωποί άνδρες φορούν φούστες»

Πολιτισμός / Ο Ντουέιν Τζόνσον φόρεσε φούστα στο Met Gala: «Στην πολυνησιακή κουλτούρα οι πιο αρρενωποί άνδρες φορούν φούστες»

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στο Met Gala με σύνολο του Τομ Μπράουν και συνέδεσε την πλισέ φούστα του με τα παραδοσιακά lavalava της πολυνησιακής κουλτούρας.
THE LIFO TEAM
Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει νέο τρέιλερ και δείχνει για πρώτη φορά τον Κύκλωπα

Πολιτισμός / Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει νέο τρέιλερ και δείχνει για πρώτη φορά τον Κύκλωπα

Ο Ματ Ντέιμον επιστρέφει στην Ιθάκη ως Οδυσσέας, ο Ρόμπερτ Πάτινσον απειλεί τον θρόνο ως Αντίνοος και ο Κρίστοφερ Νόλαν ανοίγει για πρώτη φορά το μυθολογικό σκοτάδι της πιο φιλόδοξης ταινίας του.
THE LIFO TEAM
Μόδα, Τέχνη και Σάρκα: Η μεγάλη έκθεση «Costume Art» του Met μας θυμίζει τι σημαίνει να κατοικείς ένα σώμα

Πολιτισμός / Μόδα, Τέχνη και Σάρκα: Η μεγάλη έκθεση «Costume Art» του Met μας θυμίζει τι σημαίνει να κατοικείς ένα σώμα

Η νέα μεγάλη έκθεση του Costume Institute, Costume Art, ανοίγει στις 10 Μαΐου στη Νέα Υόρκη και εγκαινιάζει τις νέες Conde M. Nast Galleries του Metropolitan Museum of Art. Ο Αντριου Μπόλτον στήνει έναν διάλογο ανάμεσα στη μόδα, την τέχνη και τα σώματα που δεν χωρούν πια στο παλιό ιδανικό της ομορφιάς.
THE LIFO TEAM
ΑΝΙΣ ΚΑΠΟΥΡ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Πολιτισμός / Ο Ανίς Καπούρ λέει πως οι ΗΠΑ θα έπρεπε να αποκλειστούν από τη Μπιενάλε Βενετίας

Ο Βρετανός καλλιτέχνης επαινεί την κριτική επιτροπή για την παραίτησή της λόγω της συμμετοχής της Ρωσίας και του Ισραήλ, αλλά επισημαίνει ότι η αιτιολογία θα έπρεπε να είχε συμπεριλάβει και τις ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
Οι Ετρούσκοι βγαίνουν από τη σκιά της Ρώμης σε μια μεγάλη έκθεση στο Σαν Φρανσίσκο

Πολιτισμός / Τι χρωστά η Ρώμη στους Ετρούσκους;

Μια μεγάλη έκθεση στο Σαν Φρανσίσκο ξαναφέρνει στο φως τους Ετρούσκους, τον πολιτισμό που προηγήθηκε της Ρώμης και τη διαμόρφωσε. Μέσα από ταφικούς θησαυρούς, χάλκινα αφιερώματα και σπάνια κοσμήματα, η έκθεση δείχνει πόσα χρωστά η ρωμαϊκή ιστορία σε έναν πολιτισμό που έμεινε στη σκιά της.
THE LIFO TEAM
Ο Matthew Wong ζωγράφισε τα δωμάτια όπου η μοναξιά γίνεται φως

Πολιτισμός / Ο Matthew Wong ζωγράφισε τα δωμάτια όπου η μοναξιά γίνεται φως

Το 2011, ο Μάθιου Γουόνγκ βρέθηκε στη Βενετία ως φοιτητής φωτογραφίας και αποφάσισε να γίνει ζωγράφος. Το 2026, η ζωγραφική του επιστρέφει εκεί χωρίς εκείνον: η έκθεση Matthew Wong: Interiors παρουσιάζει σπάνια έργα ενός αυτοδίδακτου καλλιτέχνη που μετέτρεψε πόρτες, σκάλες και μπλε δωμάτια σε χάρτη μοναξιάς, μνήμης και φωτός.
THE LIFO TEAM
Στέφανι Τσερνικόφσκι: Το βλέμμα που κράτησε ζωντανή την άγρια λάμψη του punk

Πολιτισμός / Στέφανι Τσερνικόφσκι: Το βλέμμα που κράτησε ζωντανή την άγρια λάμψη του punk

Η Στέφανι Τσερνικόφσκι, που πέθανε στα 84 της, φωτογράφισε τη Νέα Υόρκη του CBGB, των Ramones, της Blondie και της Patti Smith, όχι σαν έτοιμο θρύλο, αλλά σαν ζωντανό χάος από σώματα, βλέμματα και νύχτες που άλλαξαν τη μουσική.
THE LIFO TEAM
Οι Bullyache μετατρέπουν την εταιρική βία σε queer χοροθέατρο

Πολιτισμός / Οι Bullyache μετατρέπουν την εταιρική βία σε queer χοροθέατρο

Με το A Good Man Is Hard to Find, που παρουσιάζεται 7-9 Μαΐου στο Sadler’s Wells East, η Κόρτνεϊ Ντέιν και ο Τζέικομπ Σάμιουελ των Bullyache χορογραφούν τη βία της εταιρικής ζωής σαν ένα βρώμικο, ποπ, τελετουργικό θέαμα για την ανδρική εξουσία.
THE LIFO TEAM
 
 