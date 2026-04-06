Ο Ryan Gosling αποθεώνεται από αστροναύτη της Artemis II

Ο Χάνσεν είπε ότι είδε την ταινία πριν από την εκτόξευση, ενώ ο Γκόσλινγκ είχε ήδη στείλει τις ευχές του στο πλήρωμα.

The LiFO team
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ σε σκηνή από το Project Hail Mary, τη νέα διαστημική περιπέτεια που σχολίασε θετικά αστροναύτης της αποστολής Artemis II.
Ο Καναδός αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν, μέλος της αποστολής Artemis II, είπε ότι το Project Hail Mary με τον Ράιαν Γκόσλινγκ ήταν «μια πραγματική απόλαυση» πριν από το ταξίδι του γύρω από τη Σελήνη. Η δήλωσή του έγινε σε ζωντανή σύνδεση που οργάνωσε η Καναδική Διαστημική Υπηρεσία.

Το Project Hail Mary βρήκε θεατή πολύ πιο κοντά στο φεγγάρι απ’ ό,τι συνήθως συμβαίνει με μια κινηματογραφική πρεμιέρα. Ο Καναδός αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν, που συμμετέχει στην αποστολή Artemis II, είπε το Σάββατο ότι ο ίδιος και οι τρεις συνάδελφοί του είδαν την ταινία με τον Ράιαν Γκόσλινγκ μαζί με τις οικογένειές τους πριν από την εκτόξευση και τη χαρακτήρισε «μια πραγματική απόλαυση».

Το πλήρωμα της Artemis II μιλά με το κέντρο ελέγχου της NASA, στη διάρκεια του ταξιδιού προς τη Σελήνη. Φωτογραφία: ΝΑSA

Η δήλωσή του έγινε σε ζωντανή τηλεοπτική εκδήλωση που διοργάνωσε η Καναδική Διαστημική Υπηρεσία, ενώ η αποστολή βρισκόταν ήδη καθ’ οδόν για το σεληνιακό της πέρασμα. Ο Χάνσεν συνέδεσε την ταινία με το ίδιο το πνεύμα της διαστημικής αποστολής, λέγοντας ότι η τέχνη και η επιστήμη συνομιλούν διαρκώς μεταξύ τους και περιγράφοντας την ιστορία της ταινίας ως ένα εμπνευσμένο παράδειγμα κάποιου που βγαίνει μπροστά για να σώσει την ανθρωπότητα.

Η καναδική σύνδεση έκανε το στιγμιότυπο ακόμη πιο ταιριαστό. Ο Χάνσεν και ο Γκόσλινγκ κατάγονται και οι δύο από το Οντάριο, ενώ ο ηθοποιός είχε στείλει τις ευχές του στο πλήρωμα πριν από την εκτόξευση της 1ης Απριλίου. Ο Χάνσεν γράφει ιστορία ως ο πρώτος μη Αμερικανός που πετά προς τη Σελήνη, σε μια αποστολή που σηματοδοτεί την πρώτη επανδρωμένη επιστροφή ανθρώπων στη σεληνιακή τροχιά εδώ και πάνω από 50 χρόνια.

Η Artemis II είναι δεκαήμερη αποστολή και θα περάσει γύρω από τη Σελήνη χωρίς προσελήνωση, ως κρίσιμο βήμα πριν από τις επόμενες φάσεις του προγράμματος Artemis. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το σχόλιο του Χάνσεν λειτούργησε και σαν μικρή, απρόσμενη γέφυρα ανάμεσα στη διαστημική φαντασία του σινεμά και σε μια αποστολή που γράφει ήδη τη δική της ιστορία.

 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πέθανε ο Αντριάνο Γκολντσμιντ, ο άνθρωπος που έκανε το τζιν μόδα

Διεθνή / Πέθανε ο Αντριάνο Γκολντσμιντ, ο άνθρωπος που έκανε το τζιν μόδα

Η μόδα έχασε μια από τις μορφές που έδωσαν στο τζιν νέο κύρος, νέα τιμή και νέα θέση στην αγορά. Ο Αντριάνο Γκολντσμιντ δεν συνδέθηκε μόνο με μεγάλα brands, αλλά και με την ίδια τη μετάβαση του denim στη σύγχρονη εποχή.
THE LIFO TEAM
Η γυναίκα που έκανε τη μόδα να μοιάζει με σκιά

Πολιτισμός / Λίλιαν Μπάσμαν: Η γυναίκα που έκανε τη μόδα να μοιάζει με σκιά

Η έκθεση Lillian Bassman: Bazaar and Beyond, που παρουσιάζεται στο Met έως τις 26 Ιουλίου, φωτίζει μια δημιουργό που δεν αντιμετώπισε ποτέ τη μόδα ως απλό αντικείμενο προβολής. Τη μετέτρεψε σε ίχνος, χειρονομία και πείραμα, ενώ επέστρεψε σε αυτό το έργο δεκαετίες αργότερα, ξεκινώντας σχεδόν μια δεύτερη καριέρα στα 75 της.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΥΠΠΟ - Λίνα Μενδώνη: «Σταθμός Καρυάς, τόπος μνήμης, ιστορικής αλήθειας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας»

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: «Σταθμός Καρυάς, τόπος μνήμης, ιστορικής αλήθειας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας»

Η Λίνα Μενδώνη ανέφερε πως η αποκατάσταση του αποτελεί ιστορικό χρέος του κράτους απέναντι στα θύματα της ναζιστικής βαρβαρότητας, διασφαλίζοντας ότι το μνημείο και το ιστορικό τοπίο θα παραδοθούν στις επόμενες γενιές με τον προσήκοντα σεβασμό
THE LIFO TEAM
Πέθανε η Teresinha Soares, η Βραζιλιάνα καλλιτέχνις που έφερε το σώμα, το σεξ και την αντίσταση στην τέχνη

Πολιτισμός / Πέθανε η Teresinha Soares, η Βραζιλιάνα καλλιτέχνις που έφερε το σώμα, το σεξ και την αντίσταση στην τέχνη

Με ζωγραφική, εγκαταστάσεις και performances που έβαζαν το σώμα στο κέντρο, η Soares αμφισβήτησε τα σεξουαλικά ταμπού, την πατριαρχία και τον αυταρχισμό της εποχής της. Τα τελευταία χρόνια το έργο της επανεκτιμήθηκε διεθνώς μέσα από εκθέσεις στην Tate Modern και το MASP.
THE LIFO TEAM
 
 