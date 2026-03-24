Μια σφουγγαρίστρα με γυαλιά έγινε η πιο απρόσμενη παρτενέρ του Ryan Gosling

Στις συνεντεύξεις για το Project Hail Mary, ο Ryan Gosling δεν μιλά μόνο για το διάστημα ή τη μοναξιά του ήρωά του. Μιλά κυρίως για τη Moppy Ringwald, μια αυτοσχέδια «φίλη» από σφουγγαρίστρα, γυαλιά και φόρεμα, που του έφτιαξαν οι Phil Lord και Christopher Miller όταν, ύστερα από περίπου 100 μέρες γυρισμάτων σχεδόν μόνος, τους είπε ότι χρειαζόταν έναν συμπρωταγωνιστή.

Η ιστορία δεν προέκυψε από ένα τυχαίο απόσπασμα που ξέφυγε σε μία συνέντευξη. Ο Gosling την έχει ήδη επαναλάβει στο People, στο IMDb και άλλα προωθητικά βίντεο σχεδόν με τον ίδιο τρόπο, κάτι που δείχνει ότι η Moppy Ringwald έχει γίνει πια μικρό κομμάτι της ίδιας της καμπάνιας της ταινίας.

Η βάση της ιστορίας είναι απλή. Στο Project Hail Mary, ο Gosling υποδύεται τον Ryland Grace, έναν επιστήμονα-αστροναύτη που περνά μεγάλο μέρος της ταινίας απομονωμένος στο διάστημα. Αυτό σήμαινε ότι και στα γυρίσματα έπρεπε συχνά να λειτουργεί χωρίς τον κλασικό ρυθμό που δίνει ένας κανονικός συμπρωταγωνιστής. Ο ίδιος έχει πει ότι, μετά από περίπου 100 μέρες δουλειάς σχεδόν μόνος, ένιωσε πως χρειαζόταν κάποιον να μιλήσει ή έστω να παίξει μαζί του μέσα στη σκηνή.

Η απάντηση των Phil Lord και Christopher Miller ήταν να του φτιάξουν επί τόπου μια «mop friend»: μια σφουγγαρίστρα με γυαλιά και φόρεμα, που ονόμασαν Moppy Ringwald. Ο Gosling λέει ότι πέρασε εκείνη τη μέρα χορεύοντας, τραγουδώντας και κλαίγοντας μαζί της, ενώ ένα μικρό κομμάτι από αυτή τη στιγμή μπήκε τελικά και στην ίδια την ταινία.

Εκεί είναι ίσως και το σημείο όπου η ιστορία ξεφεύγει από το απλό αστείο των γυρισμάτων. Δεν είναι μόνο ότι μια μεγάλη sci-fi παραγωγή βρήκε χώρο για κάτι τόσο πρόχειρο και παράλογο, αλλά ότι αυτό το πρόχειρο και παράλογο στοιχείο κατέληξε να γίνει και μέρος της τελικής εικόνας του φιλμ. Ο Gosling το περιγράφει και σαν δείγμα του τρόπου με τον οποίο δουλεύουν οι δύο σκηνοθέτες, αφήνοντας στην άκρη το αρχικό πλάνο της ημέρας για να ακολουθήσουν κάτι οργανικό και αυθόρμητο.

Δεν είναι τυχαίο ότι η ιστορία έχει ήδη αποκτήσει δική της μικρή ζωή και έξω από τις συνεντεύξεις. Το Vulture την αντιμετώπισε ήδη σαν μικρό pop event, παρατηρώντας ότι ο Gosling μοιάζει να μην μπορεί να σταματήσει να μιλά για τη σφουγγαρίστρα που έγινε φίλη του στα γυρίσματα.

Και κάπως έτσι, μία από τις πιο παράξενες φιγούρες της προώθησης του Project Hail Mary δεν είναι ούτε ο ήρωας ούτε ο εξωγήινος της ταινίας, αλλά μια σφουγγαρίστρα με όνομα εμπνευσμένο από τη Molly Ringwald.