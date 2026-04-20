Πολιτισμός

Ενα αθηναϊκό φιλμ, η ποίηση και ο Μπέλα Ταρ: τι είπε ο Τσάρλι Κάουφμαν στο Sands Festival

Με αφορμή το How to Shoot a Ghost, ο Τσάρλι Κάουφμαν εμφανίστηκε στο φεστιβάλ της Σκωτίας και μίλησε για το είδος του σινεμά που θέλει να φτιάχνει σήμερα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η ποίηση, η αργή εικόνα και η απόρριψη της «συμβατικής ψυχαγωγίας».

The LiFO team
The LiFO team
Ενα αθηναϊκό φιλμ, η ποίηση και ο Μπέλα Ταρ: τι είπε ο Τσάρλι Κάουφμαν στο Sands Festival Facebook Twitter
στιγμιότυπο από το How to Shoot a Ghost
Ο Τσάρλι Κάουφμαν δεν επιστρέφει συχνά με νέο υλικό. Γι’ αυτό και έχει ενδιαφέρον ότι η πιο πρόσφατη κινηματογραφική του διαδρομή περνά από την Αθήνα. Με αφορμή το How to Shoot a Ghost, τη μικρού μήκους ταινία που γύρισε στην ελληνική πρωτεύουσα, ο αμερικανός δημιουργός βρέθηκε στο Sands Film Festival, στο Σεντ Άντριους της Σκωτίας, και μίλησε ανοιχτά για το σινεμά που τον ενδιαφέρει και για όσα τον αφήνουν αδιάφορο.

«Δεν με ενδιαφέρει η συμβατική έννοια της ψυχαγωγίας», είπε στη δημόσια συζήτησή του με την Eva H.D., εξηγώντας ότι αναζητά έργα με «συναισθηματική ζωή και κίνηση» και όχι ταινίες που σπρώχνουν τον θεατή προς μία μόνο ανάγνωση. Η φράση ταιριάζει απόλυτα και με το ίδιο το How to Shoot a Ghost, ένα μικρού μήκους φιλμ γυρισμένο στην Αθήνα, όπου δύο νεκροί νέοι περιπλανώνται στην πόλη ανάμεσα στη μνήμη, την απώλεια και κάτι που μοιάζει με μεταθανάτια τρυφερότητα.

Το φιλμ, σε σκηνοθεσία Κάουφμαν και με σενάριο της Eva H.D., είχε παρουσιαστεί πρώτα στη Βενετία και τώρα προβάλλεται στο Criterion Channel. Πρωταγωνιστούν η Τζέσι Μπάκλεϊ και ο Γιόζεφ Ακίκι, ενώ για το ελληνικό κοινό έχει ήδη και μια πιο άμεση διαδρομή, αφού προβλήθηκε και στη Στέγη.

Στο Sands, ο Κάουφμαν ανέφερε και τον Μπέλα Ταρ ως ένα από τα παραδείγματα δημιουργών που τον έχουν επηρεάσει, λέγοντας ότι τον ενδιαφέρει ένα σινεμά που αφήνει τον θεατή να ζήσει τον χρόνο και το περιβάλλον μιας ταινίας, όχι να του υπαγορεύει πώς πρέπει να τη διαβάσει. Περιέγραψε μάλιστα το Sátántangó ως εμπειρία που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τον κόσμο γύρω του.

Αυτό είναι που κάνει και τη συγκεκριμένη εμφάνισή του πιο ενδιαφέρουσα από ένα απλό φεστιβαλικό Q&A. Ο Κάουφμαν δεν μίλησε μόνο για το έργο του. Ξαναέδωσε και ένα καθαρό στίγμα για το είδος του κινηματογράφου που τον αφορά σήμερα: λιγότερη χειραγώγηση, λιγότερη ευκολία, περισσότερος χώρος για συναίσθημα, αμηχανία και εμπειρία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Uchronia»: Τα ΦΥΤΑ πάνε στο Φεστιβάλ του Βερολίνου με μια κουήρ ταινία για τον Rimbaud

Οθόνες / ΦΥΤΑ: «Ήρθε η ώρα να επεκτείνουμε το hate-base μας»

Ο Φιλ και ο Φοίβος, το conceptual duo που αποτελεί τα θρυλικά ΦΥΤΑ, μιλούν στη LifO για τη νέα τους ταινία. Το «Uchronia» είναι εμπνευσμένο από το το βιβλίο του Rimbaud «Μια εποχή στην κόλαση», και είναι η μόνη ελληνική ταινία που συμμετέχει φέτος στο φεστιβάλ του Βερολίνου.
Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί, μέσα πια στη σκηνή: από τη selfie της Ellen, στη Madonna και την Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Πολιτισμός / Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί, μέσα πια στη σκηνή: από τη σέλφι της Έλεν ΝτιΤζένερις, στη Μαντόνα και τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Αν η σέλφι της Έλεν ΝτιΤζένερις στα Οσκαρ του 2014 έμοιαζε, εκ των υστέρων, με την τελευταία μεγάλη εικόνα μιας παλιάς πια κοινής, συλλογικής γλώσσας, η εμφάνιση της Μαντόνα στο πλευρό της Σαμπρίνα Κάρπεντερ σήμανε μια για πάντα τη μετάλλαξή της.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ποιος έφτιαξε τη σκοτεινή φήμη του Alfred Hitchcock; Ενα νέο βιβλίο ξανανοίγει τη διαμάχη

Πολιτισμός / Ποιος έφτιαξε τη σκοτεινή φήμη του Άλφρεντ Χίτσκοκ; Ένα νέο βιβλίο ξανανοίγει τη διαμάχη

Η κυκλοφορία του «A Century of Hitchcock: The Man, the Myths, the Legacy» στις 9 Ιουνίου ξαναφέρνει στο προσκήνιο μία από τις πιο φορτισμένες συζητήσεις στην ιστορία του σινεμά: πώς χτίστηκε η σκοτεινή δημόσια εικόνα του Άλφρεντ Χίτσκοκ και πόσο από αυτήν ανήκει στα γεγονότα, στις μαρτυρίες και στις βιογραφίες που ακολούθησαν.
THE LIFO TEAM
Τι βραβεύει σήμερα ένα μουσείο; Οι πέντε φιναλίστ για το Museum of the Year στη Βρετανία

Πολιτισμός / Τι βραβεύει σήμερα ένα μουσείο; Οι πέντε φιναλίστ για το Museum of the Year στη Βρετανία

Το Art Fund ανακοίνωσε τους πέντε φιναλίστ για το Museum of the Year 2026: τη National Gallery, το V&A East Storehouse, το Norwich Castle Museum & Art Gallery, το The Box στο Πλίμουθ και το Fitzwilliam Museum στο Κέιμπριτζ. Ο νικητής του βραβείου των 120.000 λιρών θα ανακοινωθεί στις 25 Ιουνίου στο Λονδίνο.
THE LIFO TEAM
Η γαλλική ταινία που ξαναφέρνει στο κέντρο το πιο άβολο πρόσωπο της Κατοχής

Πολιτισμός / Η γαλλική ταινία που ξαναφέρνει στο κέντρο το πιο άβολο πρόσωπο της Κατοχής

Το Les Rayons et les Ombres του Ξαβιέ Τζιανολί, με τον Ζαν Ντιζαρντέν στον ρόλο του συνεργάτη των ναζί Ζαν Λυσαίρ, έχει γίνει ένα από τα πιο συζητημένα γαλλικά φιλμ της χρονιάς. Μαζί με την εμπορική επιτυχία του, άνοιξε ξανά τη διαμάχη για το πώς ο κινηματογράφος δείχνει έναν συνεργάτη: ως ιστορικό τέρας ή ως άνθρωπο που βυθίζεται στην ενοχή.
THE LIFO TEAM
Η Ιζαμπέλ Ιπέρ ξέρει ότι ο πλούτος είναι η πιο επικίνδυνη φαντασίωση

Πολιτισμός / Η Ιζαμπέλ Ιπέρ ξέρει ότι ο πλούτος είναι η πιο επικίνδυνη φαντασίωση

Με αφορμή τη νέα της ταινία «Η πλουσιότερη γυναίκα του κόσμου», και ενώ ολοκληρώνει στη Μαδρίτη τις παραστάσεις της «Βερενίκης», η Ιζαμπέλ Ιπέρ μιλά για τον πλούτο, την εξουσία, την ελευθερία και το δικαίωμα μιας ηθοποιού να μη χαρίζεται ποτέ ολόκληρη.
THE LIFO TEAM
Η Πενέλοπε Κρουζ δεν έχει πάψει να φοβάται. Ούτε να μιλά

Πολιτισμός / Η Πενέλοπε Κρουζ δεν έχει πάψει να φοβάται. Ούτε να μιλά

Σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που έχει δώσει εδώ και καιρό, η Πενέλοπε Κρουζ μιλά για το τίμημα του να παίρνει θέση δημόσια, για τη σιωπή του Χόλιγουντ μπροστά στον πόνο των παιδιών και των αμάχων, για τον φόβο που νιώθει ακόμη στα γυρίσματα, αλλά και για το πολύ προσωπικό ντοκιμαντέρ για τις γυναίκες που ετοιμάζει εδώ και τριά χρόνια.
THE LIFO TEAM
Η Σαρλίζ Θερόν απαντά στον Τιμοτέ Σαλαμέ: «Σε 10 χρόνια η AI θα μπορεί να κάνει τη δουλειά σου»

Πολιτισμός / Η Σαρλίζ Θερόν απαντά στον Τιμοτέ Σαλαμέ: «Σε 10 χρόνια η AI θα μπορεί να κάνει τη δουλειά σου»

Σε συνέντευξή της στους New York Times η Σαρλίζ Θερόν χαρακτήρισε «πολύ απερίσκεπτο» το σχόλιο του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα, λέγοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη ίσως μπορέσει κάποτε να αντικαταστήσει έναν ηθοποιό αλλά όχι έναν άνθρωπο που χορεύει ζωντανά πάνω στη σκηνή.
THE LIFO TEAM
Andrew Lloyd Webber: «Είχα πει σε όλους ότι έκοψα το ποτό κι έπινα κρυφά. Μέχρι που ζήτησα βοήθεια»

Τι διαβάζουμε σήμερα / Andrew Lloyd Webber: «Είχα πει σε όλους ότι έκοψα το ποτό κι έπινα κρυφά. Μέχρι που ζήτησα βοήθεια»

Με μια κοφτή και εξομολογητική συνέντευξή του στους Times του Λονδίνου σήμερα, ο ζωντανός θρύλος του μουσικού θεάτρου, που ζει ξανά μιαν έκρηξη δημιουργικότητας, αποκαλύπτει τον όχι και τόσο μυστικό του εθισμό με το ποτό.
THE LIFO TEAM
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

Πολιτισμός / Τα εμβληματικά πέτρινα πουλιά της Ζιμπάμπουε επέστρεψαν όλα στην πατρίδα τους

Έπειτα από 137 χρόνια εκτός συνόρων, το εμβληματικό «Πτηνό της Ζιμπάμπουε» επέστρεψε στη χώρα, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή επαναπατρισμού και κλείνοντας έναν κύκλο αποικιοκρατικής λεηλασίας που σημάδεψε την εθνική της ταυτότητα
THE LIFO TEAM
Τι αλλάζει όταν μια φωτογραφία για τη μητρότητα αφήνει τη μητέρα να μιλήσει;

Πολιτισμός / Τι αλλάζει όταν μια φωτογραφία για τη μητρότητα αφήνει τη μητέρα να μιλήσει;

Στο New Genesis, το νέο φωτογραφικό βιβλίο του Αμπντουλαμίντ Κίρχερ που κυκλοφορεί από τη Loose Joints, η νεαρή μητέρα Σιέρα Κις δεν μένει απλώς μπροστά στον φακό, αλλά μπαίνει μέσα στο ίδιο το έργο με τη δική της φωνή. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο ένα σκληρό πορτρέτο για την αστεγία, την εξάρτηση και την κακοποίηση στο, αλλά και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα photobooks της άνοιξης γύρω από το ποιος έχει τελικά το δικαίωμα να αφηγηθεί μια ζωή.
THE LIFO TEAM
Γιατί μας αρέσει τόσο πολύ να βλέπουμε γυναίκες να πεθαίνουν;

Πολιτισμός / Μαρίνα Αμπράμοβιτς: πόσες φορές πρέπει να πεθάνει μια γυναίκα για να γίνει μύθος;

Στο Seven Deaths, τη νέα της εγκατάσταση στην Κοπεγχάγη, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς επιστρέφει στη Μαρία Κάλλας και σε επτά διάσημους θανάτους της όπερας. Μόνο που πίσω από την οπερατική μεγαλοπρέπεια κρύβεται ένα πιο άβολο ερώτημα: γιατί μας συγκινεί ακόμη τόσο πολύ η γυναικεία συντριβή;
THE LIFO TEAM
 
 