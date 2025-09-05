ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Βενετία 2025: Η «Αρκουδότρυπα» των Παπαδάκη – Ντινόπουλου κέρδισε το Europa Cinemas Venice Label

Η κριτική επιτροπή χαρακτήρισε την ταινία «φρέσκο και ενεργητικό ντεμπούτο»

LifO Newsroom
Μεγάλη διάκριση για τον ελληνικό κινηματογράφο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η ταινία «Αρκουδότρυπα» των Χρυσιάννας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου απέσπασε το Europa Cinemas Venice Label Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας, στο τμήμα Giornate degli Autori. Πρόκειται για την πρώτη φορά που Έλληνες σκηνοθέτες κερδίζουν το συγκεκριμένο βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από ενισχυμένη διανομή μέσω του δικτύου Europa Cinemas.

Η κριτική επιτροπή χαρακτήρισε την ταινία «φρέσκο και ενεργητικό ντεμπούτο», με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, πρωτότυπη χρήση μουσικής και εξαιρετικές ερμηνείες. Το φιλμ, γυρισμένο στην Ελάτη Τρικάλων, αφηγείται την ιδιαίτερη σχέση δύο νεαρών γυναικών μέσα σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει τον μύθο, τη φύση και την κοινωνική απομόνωση.

Η «Αρκουδότρυπα» είναι ανεξάρτητη παραγωγή της συλλογικότητας Pame Ligo Collective, υλοποιημένη με περιορισμένους πόρους, crowdfunding και τη στήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

