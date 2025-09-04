ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Φεστιβάλ Βενετίας 2025: «Η φωνή της Hind Rajab» απέσπασε χειροκρότημα 23 λεπτών - Γέμισε η αίθουσα με σημαίες της Παλαιστίνης

Η ταινία για ένα πεντάχρονο κορίτσι που σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα έφερε δάκρυα σε κοινό και δημοσιογράφους

Φωτογραφία: EPA
Η ταινία «The Voice of Hind Rajab», σε σκηνοθεσία της Τυνήσιας δημιουργού Kaouther Ben Hania, περιγράφηκε από κριτικούς ως «η πιο δυνατή και επείγουσα συμμετοχή του φετινού Φεστιβάλ Βενετίας».

Κατά την πρώτη της προβολή έφερε δάκρυα σε θεατές και δημοσιογράφους. Στο τέλος έλαβε χειροκρότημα 23 λεπτών καθώς ο Παλαιστίνιος ηθοποιός Motaz Malhees ξετύλιξε τη σημαία της Παλαιστίνης με το κοινό να φωνάζει «Free Palestine».

Η ταινία ανασυνθέτει το τελευταίο, απεγνωσμένο τηλεφώνημα της Χιντ Ρατζάμπ, η οποία τον Ιανουάριο του 2024 είχε παγιδευτεί μέσα στα συντρίμμια ενός αυτοκινήτου στη βόρεια Γάζα, περιτριγυρισμένη από τα πτώματα των θείων και των τεσσάρων μικρών ξαδέλφων της.

Κρυμμένη κάτω από ένα κάθισμα και ως η μόνη επιζήσασα, η Χιντ κατάφερε να καλέσει τηλεφωνικά την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο. Ωστόσο, το κορίτσι και οι διασώστες που την αναζητούσαν σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Η Kaouther Ben Hania δήλωσε: «Όταν άκουσα για πρώτη φορά τη φωνή της Χιντ Ρατζάμπ, υπήρχε κάτι πέρα από τα λόγια της. Ήταν η ίδια η φωνή της Γάζας που ζητούσε βοήθεια – και κανείς δεν μπόρεσε να τη φτάσει.»

Η ταινία χρησιμοποιεί με ανατριχιαστικό τρόπο τις πραγματικές τηλεφωνικές καταγραφές της Χιντ, αλλά αφηγείται την ιστορία μέσα από μια δραματοποιημένη ομάδα της Ερυθράς Ημισελήνου που προσπαθεί να συντονίσει τη διάσωσή της.

Σε δήλωση εκ μέρους όλης της κινηματογραφικής ομάδας, η ηθοποιός Saja Kilani είπε: «Αυτή η ταινία δεν αποτελεί γνώμη ούτε φαντασία. Βασίζεται στην αλήθεια».

Η ιστορία της Χιντ κουβαλά το βάρος ενός ολόκληρου λαού, δεν είναι μόνο δική της. Η φωνή της είναι μία ανάμεσα σε 19.000 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα μόνο τα τελευταία δύο χρόνια.

Είναι η φωνή κάθε μητέρας, πατέρα, γιατρού, δασκάλου, καλλιτέχνη, δημοσιογράφου, εθελοντή, διασώστη· όλων όσων είχαν το δικαίωμα να ζήσουν, να ονειρευτούν, να υπάρξουν με αξιοπρέπεια – κι όμως όλα αυτά τους τα στέρησαν μπροστά σε αδιάφορα μάτια. Και αυτές είναι μόνο οι φωνές που γνωρίζουμε. Πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μια ιστορία που δεν ειπώθηκε ποτέ.»

Ο Motaz Malhees, Παλαιστίνιος ηθοποιός από την Τζενίν, είπε: «Όταν ήμουν 10 ετών, έζησα αυτή τη ζωή. Ακούγοντας τη φωνή της Χιντ, γύρισα πίσω στα παιδικά μου χρόνια. Ένιωσα σαν να πέθαινα χίλιες φορές. Δεν ήταν υποκριτική. Αυτή ήταν η ζωή μου.»

Η ηθοποιός Saja Kilani, με τη σκηνοθέτιδα Kaouther Ben Hania και τον ηθοποιό Motaz Malhees/ Φωτογραφία: EPA

Η μητέρα της Χιντ, Ουισάμ Χαμάντα, δήλωσε ότι ελπίζει η ταινία να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου.

«Ολόκληρος ο κόσμος μας άφησε να πεθάνουμε, να πεινάσουμε, να ζούμε με φόβο και να εκτοπιζόμαστε βίαια χωρίς να κάνει τίποτα», είπε η Χαμάντα στο AFP τηλεφωνικά από την Πόλη της Γάζας, όπου ζει με τον πεντάχρονο γιο της.

Ο Μπραντ Πιτ, ο Τζόναθαν Γκλέιζερ, ο Χοακίν Φοίνιξ και ο Αλφόνσο Κουαρόν είναι εκτελεστικοί παραγωγοί του δράματος. Ο Φοίνιξ και η Ρούνεϊ Μάρα, που επίσης συμμετείχε ως εκτελεστική παραγωγός, βρέθηκαν στη Βενετία και αγκάλιασαν το καστ μετά την πρεμιέρα.

Με πληροφορίες από Guardian

