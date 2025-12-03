Η Chanel μεταμόρφωσε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό σε πασαρέλα στη Νέα Υόρκη

Το απόγευμα της Τρίτης, η Chanel μεταμόρφωσε το μετρό της Νέας Υόρκης σε πασαρέλα.

Η ηθοποιός Kristen Stewart, βρέθηκε καθισμένη σε ένα βαγόνι του μετρό της Νέας Υόρκης, νιώθοντας όχι την κλασική πίεση της καθημερινής μετακίνησης, αλλά συγκίνηση, όπως εξομολογήθηκε και ο λόγος ήταν η νέα επίδειξη μόδας του οίκου Chanel.

Η πασαρέλα δεν έγινε σε κανονική γραμμή του μετρό, αλλά στον εγκαταλελειμμένο σταθμό Bowery στο Μανχάταν, έναν χώρο που συχνά νοικιάζεται για γυρίσματα και που, για την περίσταση, μεταμορφώθηκε σε λαμπερό σκηνικό για το σόου Métiers d’Art της Chanel.

Facebook Twitter Φωτ.: Instagram Stories / @chanelofficial

«Η ατμόσφαιρα ήταν σχεδόν κινηματογραφική. Το να μπορείς να είσαι τόσο απλός και τόσο κομψός ταυτόχρονα – αυτό είναι φιλοδοξία», ανέφερε η ηθοποιός που από το 2013 είναι ambassador του οίκου. Ο A$AP Rocky, που πρωταγωνιστεί και σε μια μικρού μήκους ταινία της Chanel για το event, ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους, όπως και η Tilda Swinton, η Rose Byrne και η Margaret Qualley.

Ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής της Chanel, Matthieu Blazy, βλέπει τις δουλειές του να αποθεώνονται από διασημότητες, editors και κοινό. Παρά τη βροχή και το κρύο, το κοινό του σόου έφτασε ενθουσιασμένο στον εγκαταλελειμμένο σταθμό.

Facebook Twitter Φωτ.: Instagram Stories / @chanelofficial

Το σόου ξεκίνησε όταν ένα τρένο μπήκε στο σταθμό και τα μοντέλα κατέβηκαν στην αποβάθρα φορώντας twill σακάκια, καπέλα, πλεκτά φορέματα και ρούχα γεμάτα κομψότητα χωρίς επιτήδευση.

finale at the chanel métiers d'art 2026 show in new york. pic.twitter.com/N5OBPhP1DC — 𓃠 (@izzah_vl) December 3, 2025

Κάποια περπατούσαν με ρυθμό πιο κοντινό στη βιαστική κίνηση ενός Νεοϋορκέζου παρά στο τυπικό runway walk, μια σκόπιμη απόπειρα να αποδοθεί ο παλμός της πόλης.

Chanel takes New York 🤍 pic.twitter.com/W2E74MejBT — Up Next (@upnextdesigner) December 2, 2025

Η επιλογή της Νέας Υόρκης δεν ήταν τυχαία. Η Chanel υπενθύμισε ότι η Coco Chanel ταξίδευε συχνά στην πόλη, ενώ και η αμερικανική αγορά έχει τους πιο σημαντικούς και πολυδάπανους πελάτες των luxury brands.

Η επίδειξη Métiers d’Art, που γίνεται κάθε Δεκέμβριο σε έναν εντυπωσιακό προορισμό —από την Ιαπωνία ως τη Σενεγάλη— αναδεικνύει τα ιστορικά ατελιέ που έχει αποκτήσει η Chanel για να προστατεύσει την παραδοσιακή τεχνογνωσία: από το Maison Michel μέχρι το Lesage.

Facebook Twitter Φωτ.: Instagram Stories / @chanelofficial

Με πληροφορίες από CNN