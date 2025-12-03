ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η Chanel μεταμόρφωσε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό σε πασαρέλα στη Νέα Υόρκη

Η επίδειξη Métiers d’Art, που η Chanel παρουσιάζει κάθε Δεκέμβριο σε κάποιον εντυπωσιακό προορισμό, από την Ιαπωνία μέχρι τη Σενεγάλη, είναι αφιερωμένη στα ιστορικά ατελιέ που έχει εντάξει στο δυναμικό της για να διατηρήσει ζωντανή την παραδοσιακή τεχνική

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: Instagram Stories / @chanelofficial
Το απόγευμα της Τρίτης, η Chanel μεταμόρφωσε το μετρό της Νέας Υόρκης σε πασαρέλα.

Η ηθοποιός Kristen Stewart, βρέθηκε καθισμένη σε ένα βαγόνι του μετρό της Νέας Υόρκης, νιώθοντας όχι την κλασική πίεση της καθημερινής μετακίνησης, αλλά συγκίνηση, όπως εξομολογήθηκε και ο λόγος ήταν η νέα επίδειξη μόδας του οίκου Chanel.

Η πασαρέλα δεν έγινε σε κανονική γραμμή του μετρό, αλλά στον εγκαταλελειμμένο σταθμό Bowery στο Μανχάταν, έναν χώρο που συχνά νοικιάζεται για γυρίσματα και που, για την περίσταση, μεταμορφώθηκε σε λαμπερό σκηνικό για το σόου Métiers d’Art της Chanel.

Φωτ.: Instagram Stories / @chanelofficial

«Η ατμόσφαιρα ήταν σχεδόν κινηματογραφική. Το να μπορείς να είσαι τόσο απλός και τόσο κομψός ταυτόχρονα – αυτό είναι φιλοδοξία», ανέφερε η ηθοποιός που από το 2013 είναι ambassador του οίκου. Ο A$AP Rocky, που πρωταγωνιστεί και σε μια μικρού μήκους ταινία της Chanel για το event, ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους, όπως και η Tilda Swinton, η Rose Byrne και η Margaret Qualley.

Ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής της Chanel, Matthieu Blazy, βλέπει τις δουλειές του να αποθεώνονται από διασημότητες, editors και κοινό. Παρά τη βροχή και το κρύο, το κοινό του σόου έφτασε ενθουσιασμένο στον εγκαταλελειμμένο σταθμό.

Φωτ.: Instagram Stories / @chanelofficial

Το σόου ξεκίνησε όταν ένα τρένο μπήκε στο σταθμό και τα μοντέλα κατέβηκαν στην αποβάθρα φορώντας twill σακάκια, καπέλα, πλεκτά φορέματα και ρούχα γεμάτα κομψότητα χωρίς επιτήδευση.

Κάποια περπατούσαν με ρυθμό πιο κοντινό στη βιαστική κίνηση ενός Νεοϋορκέζου παρά στο τυπικό runway walk,  μια σκόπιμη απόπειρα να αποδοθεί ο παλμός της πόλης.

Η επιλογή της Νέας Υόρκης δεν ήταν τυχαία. Η Chanel υπενθύμισε ότι η Coco Chanel ταξίδευε συχνά στην πόλη, ενώ και η αμερικανική αγορά έχει τους πιο σημαντικούς και πολυδάπανους πελάτες των luxury brands.

Η επίδειξη Métiers d’Art, που γίνεται κάθε Δεκέμβριο σε έναν εντυπωσιακό προορισμό —από την Ιαπωνία ως τη Σενεγάλη— αναδεικνύει τα ιστορικά ατελιέ που έχει αποκτήσει η Chanel για να προστατεύσει την παραδοσιακή τεχνογνωσία: από το Maison Michel μέχρι το Lesage.

Φωτ.: Instagram Stories / @chanelofficial

Με πληροφορίες από CNN

Fan bourgeois για νέο κοινό στη νέα Chanel του Matthieu Blazy 

Εβδομάδα Μόδας / Chanel: Ήσυχα αλλά τολμηρά, ο Matthieu Blazy αφυπνίζει το επαναστατικό πνεύμα της Coco

Καταργώντας (ή κάνοντας αγνώριστα) τα κλισέ που είχαν κουράσει ακόμα και το πιο πιστό κοινό της Chanel, o νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του ιστορικού οίκου μοιάζει να πέρασε το πρώτο τεστ.
ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Είδαμε την έκθεση με τα 83 αριστουργήματα στο Μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

Πολιτισμός / Είδαμε την έκθεση με τα 83 αριστουργήματα στο Μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

Η εξέλιξη της τέχνης από τον ιμπρεσιονισμό έως την ποπ αρτ ξεδιπλώνεται μέσα από έργα 45 κορυφαίων δημιουργών της νεότερης και σύγχρονης τέχνης, συνθέτοντας ένα μοναδικό και συναρπαστικό εικαστικό πανόραμα.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
Ανδρέας Μαλλουρής: An Evening Botanist

Πολιτισμός / An Evening Botanist: Θεραπεία, επιθυμία και απόλαυση σε μια έκθεση

Στην έκθεση An Evening Botanist ο Ανδρέας Μαλλουρής εξετάζει πώς διαφορετικές πρακτικές που συνδέονται με τη θεραπεία, τη σωματική επιθυμία και την απόλαυση, ενεργοποιούν υλικότητες και μέσω αυτών, το κοινωνικό σώμα. Η έκθεση αναπτύσσεται στο όριο ανάμεσα στο χειρουργικό και το ερωτικό, μεταφέροντας κλινικές διαδικασίες σε ένα γλυπτικό λεξιλόγιο.
LIFO NEWSROOM
Ελληνικός …Ντίκενς, Μάικλ Κέιν και μια ταινία-σοκ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Ελληνικός …Ντίκενς, Μάικλ Κέιν και μια ταινία-σοκ από αύριο στους κινηματογράφους

Η «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» που αφήνει τους θεατές συγκλονισμένους, η τελευταία παράσταση του Μάικλ Κέιν και της Γκλέντα Τζάκσον, μια ελληνική διασκευή της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας» και μια ιρλανδική ιστορία ενηλικίωσης, υποψήφια για βραβείο LUX, στο κινηματογραφικό πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Σταύρος Ξαρχάκος: Η δήλωσή του υπέρ του Γιώργου Χατζιδάκι αναφορικά με την περιοδεία αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι

Πολιτισμός / Σταύρος Ξαρχάκος: «Η συζήτηση για τις συναυλίες πρέπει να τελειώνει εδώ - Τα υπόλοιπα είναι απλώς κουτσομπολιό»

Η δήλωση του Σταύρου Ξαρχάκου υπέρ του Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος αντιδρά νομικά στην περιοδεία-αφιέρωμα στον πατέρα του, χωρίς την άδειά του
LIFO NEWSROOM
11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου – τα βραβεία

Πολιτισμός / 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου – τα βραβεία

Με 77 ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ, 32 ταινίες μικρού μήκους και μεγάλη προσέλευση κοινού ολοκληρώθηκε την Κυριακή στην Καλαμάτα το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου (21-30/11).
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Το CoMuseum του Μουσείου Μπενάκη γιορτάζει τα 15 χρόνια του με ελπίδα για το μέλλον

Πολιτισμός / Το CoMuseum του Μουσείου Μπενάκη γιορτάζει τα 15 χρόνια του με ελπίδα για το μέλλον

Με τον τίτλο «Μουσεία και Ελπίδα», το πετυχημένο διεθνές συνέδριο θα διερευνήσει τον ρόλο των μουσείων στη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού, δημοκρατικού και με περισσότερη ενσυναίσθηση κόσμου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ
Η Σκάρλετ Γιόχανσον δέχεται πιέσεις ώστε να αποκλείσει αναφορές στο Ολοκαύτωμα από την ταινία της

Πολιτισμός / Σκάρλετ Γιόχανσον: Δέχεται πιέσεις ώστε να αποκλείσει αναφορές στο Ολοκαύτωμα από την ταινία της

Η Γιόχανσον ανέφερε ότι κατά τη φάση της προπαραγωγής ένας από τους χρηματοδότες της ταινίας απείλησε να αποσυρθεί, εκτός αν αφαιρούνταν τα στοιχεία της πλοκής που σχετίζονταν με το Ολοκαύτωμα
LIFO NEWSROOM
ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Πολιτισμός / Μάνος Χατζιδάκις: «Η πλευρά Θεοδωράκη καλεί την οργανώτρια εταιρεία να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να λήξει η διαμάχη»

Η πλευρά Θεοδωράκη πήρε θέση για τις νομικές ενέργειες από πλευράς Γιώργου Χατζιδάκι, γιου του Μάνου Χατζιδάκι, σε βάρος της εταιρείας παραγωγής
LIFO NEWSROOM
 
 