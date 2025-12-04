Κακοκαιρία Byron: Κόκκινος συναγερμός σε αυτές τις 9 περιοχές - Τι θα γίνει στην Αττική

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε χθες, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, για την κακοκαιρία που επηρεάζει σήμερα Πέμπτη 4/12 και αύριο Παρασκευή 5/12, τη χώρα.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) επικοινώνησε, σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση) στις Περιφερειακές Ενότητες: Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, νοτίου Αιγαίου (ιδιαίτερα τη Σαντορίνη) και τα Δωδεκάνησα (ιδιαίτερα τη Ρόδο).

Κακοκαιρία Byron: Κόκκινος συναγερμός σε αυτές τις 9 περιοχές

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από χθες Τετάρτη 3/12 έως και το Σάββατο 6/12 τις περιφέρειες:

Αττικής

Θεσσαλίας

Πελοποννήσου

Βορείου Αιγαίου

Νοτίου Αιγαίου, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Θήρας και ΠΕ Ρόδου

Κρήτης

Κεντρικής Μακεδονίας, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης

Στερεάς Ελλάδας

Ιονίων Νήσων

Στο πλαίσιο αυτό, Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου σήμερα, στις 12.00.

Κακοκαιρία Byron: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Αύριο Πέμπτη (04-12-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος)

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και στις Σποράδες

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Β. Το καιρικό σύστημα που λαμβάνει την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.