Σωτήρης Πολύζος: «Νιώθω αποστροφή» - Η πρώτη αντίδραση μετά το περιστατικό με τον Αχιλλέα Μπέο

Ο Σωτήρης Πολύζος σχολίασε πρώτη φορά τα όσα συνέβησαν με τον Αχιλλέα Μπέο κατά τη διάρκεια της φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Βόλου, ξεκαθαρίζοντας αρχικά πως λυπάται πολύ.

Ο δημοσιογράφος Σωτήρης Πολύζος, το βράδυ της Τρίτης ήταν ο συντονιστής της εκδήλωσης για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Βόλου, όπου και σημειώθηκε το περιστατικό με τον Αχιλλέα Μπέο.

Υπενθυμίζεται πως ο δήμαρχος Βόλου προκάλεσε πληθώρα αντιδράσεων όταν κατά τη διάρκεια της βραδιάς, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του με τον δημοσιογράφο, καθώς όπως εξήγησε άλλα είχαν συνεννοηθεί και άλλα είπε για να τον παρουσιάσει.

Στη συνέχεια ωστόσο, θέλησε να σχολιάσει την ενδυματολογική επιλογή του Σωτήρη Πολύζου, λέγοντάς του «τι σακάκι είναι αυτό φοβερό. Τραπεζομάντιλο το είχε η γιαγιά μου στο σπίτι και το πήρε ο π@@στης και το έκανε σακάκι». Ο Σωτήρης Πολύζος σε δηλώσεις του σε τοπικό μέσο της περιοχής, ανέφερε αρχικά πως «η είσοδος του Αχιλλέα Μπέου έγινε με κάποια γαλλικά που είχαν να κάνουν με μένα. Θέλω να τοποθετηθώ για αυτή την έκρηξη του Αχιλλέα Μπέου και προς το πρόσωπό μου και εναντίον ενός ανθρώπου που εκτιμώ, του Νίκου Αποστολόπουλου, με τη διάσταση που πήρε η ιστορία».

«Ό,τι και αν έγινε, η ενόχληση που είχε, δεν του προσφέρει κανένα άλλοθι γι’ αυτό που έκανε στη συνέχεια με το σχόλιο για τον «μπιπ» που έφτιαξε το σακάκι που φορούσα. Είναι πολλές οι συζητήσεις που έχουμε κάνει ιδιωτικά με τον Αχιλλέα Μπέο, για το γεγονός ότι λέει πράγματα που στεναχωρούν ανθρώπους. Εγώ δεν περίμενα να γίνω αποδέκτης μιας τέτοιας συμπεριφοράς για να του εκφράσω τη διαφωνία μου για τον τρόπο που εκφράζεται», συνέχισε.

«Έγινε μεγάλη συζήτηση για τη λέξη «μπιπ» που είπε ο Δήμαρχος. Κάποιοι ακολουθώντας τη λογική των πραγμάτων, θεώρησαν ότι αποδίδεται στον εξαιρετικό σχεδιαστή, τον Νίκο Αποστολόπουλο. Κάποιοι άλλοι ότι αντιστοιχεί σε μένα. Και έτσι να είναι, είναι κάτι που δε μ’ αγγίζει. Όπως δε με αγγίζει αυτό που ο Δήμαρχος χαρακτήρισε χιούμορ. Ξέρετε, έχουμε άλλη αισθητική, ακόμη και γι’ αυτό το ζήτημα, του τι είναι χιούμορ», συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος.

«Θέλω να πω ότι εγώ όχι μόνο δεν γελώ με αυτό το περιεχόμενο, νιώθω αποστροφή. [...] Είμαι βέβαιος ότι το λάθος του το κατάλαβε. Εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι ήταν λάθος αυτό που επέλεξε να κάνει. Πίστευα ότι στη σχέση μας, είχαμε κατακτήσει ένα ιδεώδες όριο σεβασμού. Εκείνος το παραβίασε. Λυπάμαι γι’ αυτό. Δεν νιώθω όμως καμιά ανάγκη να μετατοπιστώ κοντύτερα σε αυτό που εκείνος πρεσβεύει», κατέληξε.