Ο Ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους

Ο Παναχί έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με το ιρανικό καθεστώς και έχει φυλακιστεί δύο φορές στο Ιράν

Ο Τζαφάρ Παναχί/Φωτογραφία: X
Δικαστήριο στο Ιράν καταδίκασε ερήμην τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί σε φυλάκιση ενός έτους για «προπαγανδιστικές δραστηριότητες» κατά του κράτους.

Ο δικηγόρος του Παναχί δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι η απόφαση περιλαμβάνει επίσης διετή απαγόρευση ταξιδιών και απαγόρευση συμμετοχής του σκηνοθέτη σε οποιεσδήποτε πολιτικές ή κοινωνικές ομάδες. Πρόσθεσε ότι θα ασκήσουν έφεση.

Ο 65χρονος σκηνοθέτης κέρδισε φέτος τον Χρυσό Φοίνικα για την ταινία του It Was Just An Accident — η πρώτη φορά από το 1997 που Ιρανός σκηνοθέτης κατακτά το κορυφαίο βραβείο των Καννών, μετά το Γεύση Κερασιού του Αμπάς Κιαροστάμι.

Ο Παναχί φυλακίστηκε λίγο πριν από την παραγωγή της τελευταίας του ταινίας και αφέθηκε ελεύθερος μόνο αφού ξεκίνησε απεργία πείνας.

Έχει συγκρουστεί με το ιρανικό καθεστώς ήδη από το 2003, έχει φυλακιστεί δύο φορές στο Ιράν και του έχει επιβληθεί απαγόρευση δημιουργίας ταινιών λόγω της αντι-καθεστωτικής στάσης του και των κατηγοριών περί «προπαγάνδας κατά του κράτους».

Πέρασε επτά μήνες στη φυλακή το 2022 και το 2023 επειδή διαδήλωσε ενάντια στη φυλάκιση του φίλου και συναδέλφου του σκηνοθέτη, Μοχαμάντ Ρασουλόφ. Ο Παναχί συνέχισε να δημιουργεί ταινίες, αψηφώντας τις αρχές, και είναι γνωστός για έργα όπως το This Is Not a Film, το No Bears και το Taxi Tehran, το οποίο κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου το 2015.

Ο Παναχί βρίσκεται στις ΗΠΑ για την προώθηση της ταινίας It Was Just an Accident και παρευρέθηκε χθες στα βραβεία Gotham, όπου κέρδισε τρία βραβεία: Καλύτερου Σεναρίου, Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

«Θα ήθελα να αφιερώσω αυτήν την τιμή στους ανεξάρτητους κινηματογραφιστές στο Ιράν και σε όλο τον κόσμο, σε δημιουργούς που συνεχίζουν να κρατούν την κάμερα ανοιχτή στη σιωπή, χωρίς καμία υποστήριξη, και μερικές φορές ρισκάροντας τα πάντα, οπλισμένοι μόνο με την πίστη τους στην αλήθεια και την ανθρωπιά», είπε ο Παναχί, παραλαμβάνοντας το πρώτο του βραβείο της βραδιάς, για το Καλύτερο Σενάριο.

«Ελπίζω ότι αυτή η αφιέρωση θα θεωρηθεί ένα μικρό φόρο τιμής σε όλους τους κινηματογραφιστές που στερήθηκαν το δικαίωμα να βλέπουν και να βλέπονται, αλλά συνεχίζουν να δημιουργούν και να υπάρχουν.»

Ο Παναχί, που κατοικεί πλέον στη Γαλλία, αναμένεται να παραστεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές την Πέμπτη. Θα συμμετάσχει σε συζήτηση επί σκηνής μετά την προβολή της βραβευμένης του ταινίας.

Το It Was Just An Accident αποτελεί τη συμμετοχή της Γαλλίας για το βραβείο International Feature στα επερχόμενα Όσκαρ.

Με πληροφορίες από euronews.com

