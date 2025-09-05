ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Μετά την αποθέωση στο Φεστιβάλ Βενετίας δημοπρατεί τη «συλλογή τρόμου» του

Η πρώτη δημοπρασία, που περιλαμβάνει περισσότερα από εκατό αντικείμενα, πρόκειται να ξεκινήσει διαδικτυακά στις 26 Σεπτεμβρίου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: Μετά την αποθέωση στο Φεστιβάλ Βενετίας δημοπρατεί τη «συλλογή τρόμου» του Facebook Twitter
Ο Μεξικανός σκηνοθέτης Γκιγιέρμο ντελ Τόρο/Φωτογραφία: Facebook
0

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο δημοπρατεί μέρος της τεράστιας συλλογής του με αντικείμενα τρόμου και φαντασίας, μετά την πρεμιέρα της νέας ταινίας του «Φρανκενστάιν» στο Φεστιβάλ της Βενετίας, όπου απέσπασε ευρεία αναγνώριση.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, με καταγωγή από το Μεξικό, συνεργάζεται με τον οίκο Heritage Auctions για μια τριμερή δημοπρασία αντικειμένων από το εκτενές αρχείο του Bleak House – δύο σπίτια στη Σάντα Μόνικα γεμάτα ασφυκτικά με χιλιάδες μακάβρια αντικείμενα, σκίτσα, κόμικς και σπάνια ευρήματα.

Η πρώτη δημοπρασία, που περιλαμβάνει περισσότερα από εκατό αντικείμενα, πρόκειται να ξεκινήσει διαδικτυακά στις 26 Σεπτεμβρίου, ενώ νέες θα ακολουθήσουν την επόμενη χρονιά.

Η απόφαση του ντελ Τόρο να δημοπρατήσει τα ξεχωριστά αντικείμενα, πυροδοτήθηκε από τις πυρκαγιές που έπληξαν το Λος Άντζελες νωρίτερα φέτος. Με μόλις λίγες ώρες στη διάθεσή του, κατάφερε να διασώσει περίπου 120 από τα περισσότερα από 5.000 αντικείμενα της συλλογής του.

Ανάμεσα στα πιο σημαντικά κομμάτια βρίσκονται δύο πρωτότυπα σχέδια του Μπέρνι Ράιτσον από την εικονογραφημένη έκδοση του Φρανκενστάιν (1983). Το ένα απεικονίζει το τέρας να κρύβεται κοντά σε ένα ρυάκι, ενώ το άλλο δείχνει τον Βίκτορ Φρανκενστάιν να καταδιώκει τη δημιουργία του. Οι αρχικές τιμές εκκίνησης είναι 200.000 και 100.000 δολάρια αντίστοιχα. Ο ντελ Τόρο χαρακτήρισε το έργο του Ράιτσον αριστούργημα και παραδέχτηκε ότι το να αποχωριστεί τα σχέδια ήταν «εξαιρετικά επώδυνο».

Ένα ακόμη ξεχωριστό αντικείμενο είναι ένα πρωτότυπο εικονογραφημένο πόστερ του Μάικ Μινιόλα για το Hellraiser #2, σχεδιασμένη στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Ο ντελ Τόρο χαρακτήρισε το έργο, με τιμή εκκίνησης 40.000 δολάρια, «εξαιρετικά δύσκολο» να αποκτηθεί, και είπε ότι αποτέλεσε προάγγελο της δημιουργίας του Hellboy, του χαρακτήρα που αργότερα έφερε στη μεγάλη οθόνη το 2004.

Η δημοπρασία περιλαμβάνει επίσης περισσότερα από δώδεκα έργα προσχεδιαστικής τέχνης από τον Λαβύρινθο του Πάνα, μεταξύ αυτών ένα εκτενές σχέδιο του συγκροτήματος του μύλου από τον Ραούλ Μόνχε, ένα από τα αγαπημένα του ντελ Τόρο.

Οι θαυμαστές του Hellboy θα βρουν επίσης περισσότερα από 40 συλλεκτικά αντικείμενα από τις ταινίες, μεταξύ των οποίων το μπουφάν του Ρον Πέρλμαν (τιμή εκκίνησης 40.000 δολάρια) και η τεράστια εξάκαμη καραμπίνα του Χελμπόι, η «Big Baby», με τιμή εκκίνησης 50.000 δολάρια.

Με πληροφορίες από euronews.com

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φρανκενστάιν: Ένα θεσπέσιο μελόδραμα που σε παρασύρει και σε ματώνει

Ανταπόκριση από τη Βενετία / Φρανκενστάιν: Ένα θεσπέσιο μελόδραμα που σε παρασύρει και σε ματώνει

O Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο θα έκανε την Μέρι Σέλεϊ περήφανη. Ο δικός του Φρανκενστάιν κατορθώνει να μην προδώσει το πνεύμα του πολυδιασκευασμένου μυθιστορήματός της.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Η μόδα προσφέρει μια αίσθηση χαράς σε δύσκολους καιρούς» - Ο Τζόρτζιο Αρμάνι σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του

Πολιτισμός / «Η μόδα προσφέρει μια αίσθηση χαράς σε δύσκολους καιρούς» - Ο Τζόρτζιο Αρμάνι σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του

Λίγες ώρες πριν την επίδειξή του στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου το 2024, ο Τζόρτζιο Αρμάνι μίλησε για όλα όσα η μόδα αντιπροσωπεύει για τον ίδιο και το τι μπορεί να προσφέρει μέσω αυτής στον κόσμο
LIFO NEWSROOM
Ένας από τους φτερωτούς λέοντες του Αγίου Μάρκου στη Βενετία έχει φτιαχτεί εν μέρει στην Κίνα

Πολιτισμός / Ένας από τους φτερωτούς λέοντες του Αγίου Μάρκου στη Βενετία έχει φτιαχτεί εν μέρει στην Κίνα

Η ισοτοπική ανάλυση διαπιστώνει ότι το μετάλλευμα χαλκού προήλθε από τη λεκάνη του ποταμού Γιανγκτσέ, ενώ το άγαλμα θα μπορούσε να είναι ένας επαναχρησιμοποιημένος φύλακας τάφου της δυναστείας των Τανγκ
LIFO NEWSROOM
Ο Αντρέα Μποτσέλι μάγεψε με τη φωνή του την ιστορική Σαμαρκάνδη

Πολιτισμός / Ο Αντρέα Μποτσέλι μάγεψε με τη φωνή του την ιστορική Σαμαρκάνδη

Κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της αρχαίας ουζμπεκικής πόλης, η φωνή του Ιταλού τενόρου αντήχησε μπροστά στην πλατεία Ρεγκιστάν – έναν χώρο που εδώ και αιώνες αποτελεί την καρδιά του πολιτισμού του Δρόμου του Μεταξιού
LIFO NEWSROOM
Το ΜΕΤ ανακοίνωσε τη μεγάλη έκθεση του 2026 αφιερωμένη στον Ραφαήλ

Πολιτισμός / Το ΜΕΤ ανακοίνωσε τη μεγάλη έκθεση του 2026 αφιερωμένη στον Ραφαήλ

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη ετοιμάζεται για την έκθεση «Ραφαήλ: Υψηλή Ποίηση», τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ για τον δάσκαλο της Αναγέννησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
 
 