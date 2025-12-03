ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Αντζελίνα Τζολί θα πρωταγωνιστήσει στο θρίλερ «Sunny»

«Ο κόσμος θα σοκαριστεί από αυτό που φέρνει με αυτόν τον καθηλωτικό χαρακτήρα», λέει ένας εκ των παραγωγών, Μαρκ Φασάνο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Αντζελίνα Τζολί θα πρωταγωνιστήσει στο θρίλερ «Sunny» Facebook Twitter
Η Αντζελίνα Τζολί / Φωτ. αρχείου: EPA
0

Η Αντζελίνα Τζολί ξεκίνησε τα γυρίσματα του Sunny, ενός σκοτεινού θρίλερ που σκηνοθετεί η Έβα Σέρχογκ των «Tokyo Vice» και «Yellowjackets».

Διατηρώντας το ύφος των κλασικών ταινιών, το «Sunny» ακολουθεί μια γυναίκα–γκάνγκστερ που παλεύει να προστατεύσει τους γιους της και τον εαυτό της από έναν κακοποιητικό βαρόνο ναρκωτικών. Ένα απρόοπτο όμως, της αφήνει μόνο λίγες ώρες για να σχεδιάσει την οριστική τους διαφυγή.

Το σενάριο υπογράφει ο Γουίλιαμ Ντέι Φρανκ, βασισμένο σε ιστορία που συνέλαβε μαζί με τη Σέρχογκ. Ο Νέιθαν Κλίνγκερ της Gramercy Park Media είναι παραγωγός μαζί με την Τζολί, τον Μαρκ Φασάνο της Nickel City Pictures και τον Τζέφρι Γκρίνσταϊν της A Higher Standard, σε συνεργασία με την Choice Films. Η Σέρχογκ εκτελεί χρέη παραγωγού. Η A Higher Standard αναλαμβάνει τις παγκόσμιες πωλήσεις, ενώ η WME Independent χειρίζεται από κοινού τις εγχώριες.

Ο Φασάνο χαρακτήρισε την Τζολί «δύναμη της φύσης», δηλώνοντας: «Ο κόσμος θα σοκαριστεί από αυτό που φέρνει με αυτόν τον καθηλωτικό χαρακτήρα. Ο βίαιος κόσμος που δημιούργησαν η Έβα και η Αντζελίνα είναι ριζωμένος στην ανάγκη επιβίωσης και στην οικογένεια, με μια μητέρα που κάνει τα πάντα για να προστατεύσει τους δύο γιους της».

Ο Κλίνγκερ πρόσθεσε: «Η Αντζελίνα έχει κάνει τον ρόλο απόλυτα δικό της. Τόσα δυνατά, χαρακτήρα-κεντρικά θρίλερ είναι σπάνια, και η προσοχή στη λεπτομέρεια που έχουν φέρει εκείνη και η Έβα στην ταινία είναι εντυπωσιακή».

Πρόσφατα, η Τζολί απέσπασε υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και Critics Choice Award για την ερμηνεία της ως Μαρίας Κάλλας στο Maria του Πάμπλο Λαραΐν. Στα επόμενα πρότζεκτ της περιλαμβάνονται το Couture της Άλις Γουινουκούρ, που έκανε πρεμιέρα στο TIFF, η κωμωδία Anxious People του Μαρκ Φόρστερ, και το The Initiative, ένα κατασκοπικό θρίλερ που τη φέρνει ξανά μαζί με τον Νταγκ Λάιμαν, σκηνοθέτη του Mr. & Mrs. Smith. Εκπροσωπείται από την WME και το νομικό γραφείο Johnson, Shapiro, Slewett & Kole.

Με πληροφορίες από Deadline

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ανδρέας Μαλλουρής: An Evening Botanist

Πολιτισμός / An Evening Botanist: Θεραπεία, επιθυμία και απόλαυση σε μια έκθεση

Στην έκθεση An Evening Botanist ο Ανδρέας Μαλλουρής εξετάζει πώς διαφορετικές πρακτικές που συνδέονται με τη θεραπεία, τη σωματική επιθυμία και την απόλαυση, ενεργοποιούν υλικότητες και μέσω αυτών, το κοινωνικό σώμα. Η έκθεση αναπτύσσεται στο όριο ανάμεσα στο χειρουργικό και το ερωτικό, μεταφέροντας κλινικές διαδικασίες σε ένα γλυπτικό λεξιλόγιο.
LIFO NEWSROOM
Ελληνικός …Ντίκενς, Μάικλ Κέιν και μια ταινία-σοκ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Ελληνικός …Ντίκενς, Μάικλ Κέιν και μια ταινία-σοκ από αύριο στους κινηματογράφους

Η «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» που αφήνει τους θεατές συγκλονισμένους, η τελευταία παράσταση του Μάικλ Κέιν και της Γκλέντα Τζάκσον, μια ελληνική διασκευή της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας» και μια ιρλανδική ιστορία ενηλικίωσης, υποψήφια για βραβείο LUX, στο κινηματογραφικό πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Σταύρος Ξαρχάκος: Η δήλωσή του υπέρ του Γιώργου Χατζιδάκι αναφορικά με την περιοδεία αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι

Πολιτισμός / Σταύρος Ξαρχάκος: «Η συζήτηση για τις συναυλίες πρέπει να τελειώνει εδώ - Τα υπόλοιπα είναι απλώς κουτσομπολιό»

Η δήλωση του Σταύρου Ξαρχάκου υπέρ του Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος αντιδρά νομικά στην περιοδεία-αφιέρωμα στον πατέρα του, χωρίς την άδειά του
LIFO NEWSROOM
11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου – τα βραβεία

Πολιτισμός / 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου – τα βραβεία

Με 77 ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ, 32 ταινίες μικρού μήκους και μεγάλη προσέλευση κοινού ολοκληρώθηκε την Κυριακή στην Καλαμάτα το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου (21-30/11).
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Το CoMuseum του Μουσείου Μπενάκη γιορτάζει τα 15 χρόνια του με ελπίδα για το μέλλον

Πολιτισμός / Το CoMuseum του Μουσείου Μπενάκη γιορτάζει τα 15 χρόνια του με ελπίδα για το μέλλον

Με τον τίτλο «Μουσεία και Ελπίδα», το πετυχημένο διεθνές συνέδριο θα διερευνήσει τον ρόλο των μουσείων στη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού, δημοκρατικού και με περισσότερη ενσυναίσθηση κόσμου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ
Η Σκάρλετ Γιόχανσον δέχεται πιέσεις ώστε να αποκλείσει αναφορές στο Ολοκαύτωμα από την ταινία της

Πολιτισμός / Σκάρλετ Γιόχανσον: Δέχεται πιέσεις ώστε να αποκλείσει αναφορές στο Ολοκαύτωμα από την ταινία της

Η Γιόχανσον ανέφερε ότι κατά τη φάση της προπαραγωγής ένας από τους χρηματοδότες της ταινίας απείλησε να αποσυρθεί, εκτός αν αφαιρούνταν τα στοιχεία της πλοκής που σχετίζονταν με το Ολοκαύτωμα
LIFO NEWSROOM
ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Πολιτισμός / Μάνος Χατζιδάκις: «Η πλευρά Θεοδωράκη καλεί την οργανώτρια εταιρεία να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να λήξει η διαμάχη»

Η πλευρά Θεοδωράκη πήρε θέση για τις νομικές ενέργειες από πλευράς Γιώργου Χατζιδάκι, γιου του Μάνου Χατζιδάκι, σε βάρος της εταιρείας παραγωγής
LIFO NEWSROOM
 
 