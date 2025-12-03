ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η ιστορία πίσω από μια από τις πιο διάσημες εικόνες του 20ού αιώνα: Η Άνι Λίμποβιτζ θυμάται τη φωτογράφιση του Τζον Λένον

Η εμβληματική αυτή λήψη αυτή έμελλε να γίνει το τελευταίο πορτρέτο του Λένον, αφού ο μουσικός δολοφονήθηκε την ίδια ημέρα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Αυτό είμαστε. Αυτή είναι η σχέση μας»: Η Άνι Λίμποβιτζ θυμάται το τελευταίο πορτρέτο του Τζον Λένον Facebook Twitter
Φωτ: Rolling Stone/Annie Leibovitz
0

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο podcast On The Couch της σχεδιάστριας Μπέλα Φρόιντ, η Άνι Λίμποβιτζ μίλησε για τη φωτογράφιση του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο, η οποία έγινε στις 8 Δεκεμβρίου 1980 για το περιοδικό Rolling Stone.

Η λήψη αυτή έμελλε να γίνει το τελευταίο πορτρέτο του Λένον, αφού ο μουσικός δολοφονήθηκε την ίδio βράδυ έξω από το διαμέρισμά του στο Dakota, στη Νέα Υόρκη.

Το On The Couch, το podcast που παρουσιάζει η σχεδιάστρια Μπέλα Φρόιντ, λειτουργεί ως ένα είδος χαμηλόφωνης, εξομολογητικής συνέντευξης. Καλλιτέχνες, φωτογράφοι και προσωπικότητες του πολιτισμού κάθονται κυριολεκτικά «στον καναπέ» της Φρόιντ και μιλούν για την τέχνη τους, τις εμμονές που τους κινητοποιούν και τις στιγμές που καθόρισαν την πορεία τους.

Η Λίμποβιτζ θυμήθηκε ότι το περιοδικό είχε ζητήσει να φωτογραφηθεί μόνο ο Λένον. Όταν τους το είπε, εκείνος αντέδρασε αμέσως. «Όχι, θα είμαστε και οι δύο. Πρέπει να είμαστε μαζί», της είπε. Η φωτογράφος πρότεινε μια λήψη που θα αποτύπωνε την οικειότητα του ζευγαριού. «Είχα σκεφτεί να είναι και οι δύο γυμνοί. Η Γιόκο όμως δεν ήθελε να βγάλει τα ρούχα της και φυσικά το δέχτηκα.»

Όπως ήταν συνηθισμένο στην εποχή του φιλμ, η Λίμποβιτζ τράβηξε πρώτα ένα Polaroid για να δείξει στο ζευγάρι τη σύνθεση. Ο Λένον το είδε και ενθουσιάστηκε. «Αυτό είμαστε. Αυτή είναι η σχέση μας», είπε, εξηγώντας ότι η αντίθεση ανάμεσα σε εκείνον γυμνό και τη Γιόκο ντυμένη απέδιδε με ακρίβεια τη δυναμική τους.

Στη βασική λήψη ο Λένον εμφανίζεται γερμένος πάνω στην Όνο, ενώ εκείνη παραμένει πλήρως ντυμένη και κοιτά προς τη μηχανή.

Αργότερα το βράδυ, ενώ το φιλμ από τη βασική φωτογράφιση βρισκόταν για εμφάνιση, η Λίμποβιτζ δέχτηκε τηλεφώνημα από τον Τζαν Γουένερ, συνιδρυτή και εκδότη του Rolling Stone. Της είπε ότι ο Λένον είχε πυροβοληθεί. Λίγες ώρες αργότερα ο μουσικός ήταν νεκρός.

Η σχέση του Λένον με το Rolling Stone ήταν μακρόχρονη. Το 1967 ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού. Έναν χρόνο μετά, ο Λένον και η Όνο είχαν φωτογραφηθεί γυμνοί για το άλμπουμ Unfinished Music No. 1: Two Virgins, μια εικόνα που η Capitol Records είχε απορρίψει, αλλά ο Γουένερ χρησιμοποίησε στη συνέχεια στο περιοδικό. Το 1970 ο Λένον είχε παραχωρήσει στο Rolling Stone τη σημαντική συνέντευξη όπου δήλωνε ότι «το όνειρο τελείωσε», αναφερόμενος στην εποχή των Beatles και στη διάθεση της εποχής.

Για την επέτειο εκείνης της συνέντευξης, ο Γουένερ είχε ζητήσει από τη Λίμποβιτζ ένα νέο πορτρέτο που θα ανακαλούσε το Two Virgins, αλλά χωρίς τη Γιόκο Όνο. Ο Λένον αρνήθηκε. Η τελική εικόνα, με το ζευγάρι σε μια στιγμή οικειότητας, δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 1981 και από τότε θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωτογραφίες του 20ού αιώνα.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το «χαμένο σαββατοκύριακο» του Τζον Λένον που κράτησε δεκαοχτώ μήνες

Οθόνες / Το «χαμένο Σαββατοκύριακο» του Τζον Λένον που κράτησε δεκαοχτώ μήνες

Πριν από πενήντα χρόνια, ο Τζον Λένον εγκατέλειψε τη συζυγική εστία, με παρακίνηση της ίδιας της Γιόκο Όνο, για να ζήσει με τη Μέι Πανγκ, η οποία μέχρι τότε ήταν η προσωπική βοηθός του ζεύγους.
THE LIFO TEAM
Ξεχασμένη συνέντευξη του Τζον Λένον προβάλεται ξανά μετά από 50 χρόνια

Πολιτισμός / «Με παρακολουθούν»: Η ξεχασμένη συνέντευξη του Τζον Λένον που βρέθηκε 50 χρόνια μετά

Μια συνέντευξη του Τζον Λένον που χάθηκε για 50 χρόνια, όπου μιλά για την παρακολούθηση από την κυβέρνηση Νίξον και αποκαλύπτει σκέψεις για τη μουσική και τη ζωή του, προβάλλεται στο Boom Radio για τα 85α γενέθλιά του
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ανδρέας Μαλλουρής: An Evening Botanist

Πολιτισμός / An Evening Botanist: Θεραπεία, επιθυμία και απόλαυση σε μια έκθεση

Στην έκθεση An Evening Botanist ο Ανδρέας Μαλλουρής εξετάζει πώς διαφορετικές πρακτικές που συνδέονται με τη θεραπεία, τη σωματική επιθυμία και την απόλαυση, ενεργοποιούν υλικότητες και μέσω αυτών, το κοινωνικό σώμα. Η έκθεση αναπτύσσεται στο όριο ανάμεσα στο χειρουργικό και το ερωτικό, μεταφέροντας κλινικές διαδικασίες σε ένα γλυπτικό λεξιλόγιο.
LIFO NEWSROOM
Ελληνικός …Ντίκενς, Μάικλ Κέιν και μια ταινία-σοκ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Ελληνικός …Ντίκενς, Μάικλ Κέιν και μια ταινία-σοκ από αύριο στους κινηματογράφους

Η «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» που αφήνει τους θεατές συγκλονισμένους, η τελευταία παράσταση του Μάικλ Κέιν και της Γκλέντα Τζάκσον, μια ελληνική διασκευή της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας» και μια ιρλανδική ιστορία ενηλικίωσης, υποψήφια για βραβείο LUX, στο κινηματογραφικό πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Σταύρος Ξαρχάκος: Η δήλωσή του υπέρ του Γιώργου Χατζιδάκι αναφορικά με την περιοδεία αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι

Πολιτισμός / Σταύρος Ξαρχάκος: «Η συζήτηση για τις συναυλίες πρέπει να τελειώνει εδώ - Τα υπόλοιπα είναι απλώς κουτσομπολιό»

Η δήλωση του Σταύρου Ξαρχάκου υπέρ του Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος αντιδρά νομικά στην περιοδεία-αφιέρωμα στον πατέρα του, χωρίς την άδειά του
LIFO NEWSROOM
11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου – τα βραβεία

Πολιτισμός / 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου – τα βραβεία

Με 77 ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ, 32 ταινίες μικρού μήκους και μεγάλη προσέλευση κοινού ολοκληρώθηκε την Κυριακή στην Καλαμάτα το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου (21-30/11).
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Το CoMuseum του Μουσείου Μπενάκη γιορτάζει τα 15 χρόνια του με ελπίδα για το μέλλον

Πολιτισμός / Το CoMuseum του Μουσείου Μπενάκη γιορτάζει τα 15 χρόνια του με ελπίδα για το μέλλον

Με τον τίτλο «Μουσεία και Ελπίδα», το πετυχημένο διεθνές συνέδριο θα διερευνήσει τον ρόλο των μουσείων στη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού, δημοκρατικού και με περισσότερη ενσυναίσθηση κόσμου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ
Η Σκάρλετ Γιόχανσον δέχεται πιέσεις ώστε να αποκλείσει αναφορές στο Ολοκαύτωμα από την ταινία της

Πολιτισμός / Σκάρλετ Γιόχανσον: Δέχεται πιέσεις ώστε να αποκλείσει αναφορές στο Ολοκαύτωμα από την ταινία της

Η Γιόχανσον ανέφερε ότι κατά τη φάση της προπαραγωγής ένας από τους χρηματοδότες της ταινίας απείλησε να αποσυρθεί, εκτός αν αφαιρούνταν τα στοιχεία της πλοκής που σχετίζονταν με το Ολοκαύτωμα
LIFO NEWSROOM
ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Πολιτισμός / Μάνος Χατζιδάκις: «Η πλευρά Θεοδωράκη καλεί την οργανώτρια εταιρεία να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να λήξει η διαμάχη»

Η πλευρά Θεοδωράκη πήρε θέση για τις νομικές ενέργειες από πλευράς Γιώργου Χατζιδάκι, γιου του Μάνου Χατζιδάκι, σε βάρος της εταιρείας παραγωγής
LIFO NEWSROOM
 
 