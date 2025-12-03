Η ιστορία πίσω από μια από τις πιο διάσημες εικόνες του 20ού αιώνα: Η Άνι Λίμποβιτζ θυμάται τη φωτογράφιση του Τζον Λένον

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στο podcast On The Couch της σχεδιάστριας Μπέλα Φρόιντ, η Άνι Λίμποβιτζ μίλησε για τη φωτογράφιση του Τζον Λένον και της Γιόκο Όνο, η οποία έγινε στις 8 Δεκεμβρίου 1980 για το περιοδικό Rolling Stone.

Η λήψη αυτή έμελλε να γίνει το τελευταίο πορτρέτο του Λένον, αφού ο μουσικός δολοφονήθηκε την ίδio βράδυ έξω από το διαμέρισμά του στο Dakota, στη Νέα Υόρκη.

Το On The Couch, το podcast που παρουσιάζει η σχεδιάστρια Μπέλα Φρόιντ, λειτουργεί ως ένα είδος χαμηλόφωνης, εξομολογητικής συνέντευξης. Καλλιτέχνες, φωτογράφοι και προσωπικότητες του πολιτισμού κάθονται κυριολεκτικά «στον καναπέ» της Φρόιντ και μιλούν για την τέχνη τους, τις εμμονές που τους κινητοποιούν και τις στιγμές που καθόρισαν την πορεία τους.

Η Λίμποβιτζ θυμήθηκε ότι το περιοδικό είχε ζητήσει να φωτογραφηθεί μόνο ο Λένον. Όταν τους το είπε, εκείνος αντέδρασε αμέσως. «Όχι, θα είμαστε και οι δύο. Πρέπει να είμαστε μαζί», της είπε. Η φωτογράφος πρότεινε μια λήψη που θα αποτύπωνε την οικειότητα του ζευγαριού. «Είχα σκεφτεί να είναι και οι δύο γυμνοί. Η Γιόκο όμως δεν ήθελε να βγάλει τα ρούχα της και φυσικά το δέχτηκα.»

Όπως ήταν συνηθισμένο στην εποχή του φιλμ, η Λίμποβιτζ τράβηξε πρώτα ένα Polaroid για να δείξει στο ζευγάρι τη σύνθεση. Ο Λένον το είδε και ενθουσιάστηκε. «Αυτό είμαστε. Αυτή είναι η σχέση μας», είπε, εξηγώντας ότι η αντίθεση ανάμεσα σε εκείνον γυμνό και τη Γιόκο ντυμένη απέδιδε με ακρίβεια τη δυναμική τους.

Στη βασική λήψη ο Λένον εμφανίζεται γερμένος πάνω στην Όνο, ενώ εκείνη παραμένει πλήρως ντυμένη και κοιτά προς τη μηχανή.

Αργότερα το βράδυ, ενώ το φιλμ από τη βασική φωτογράφιση βρισκόταν για εμφάνιση, η Λίμποβιτζ δέχτηκε τηλεφώνημα από τον Τζαν Γουένερ, συνιδρυτή και εκδότη του Rolling Stone. Της είπε ότι ο Λένον είχε πυροβοληθεί. Λίγες ώρες αργότερα ο μουσικός ήταν νεκρός.

Η σχέση του Λένον με το Rolling Stone ήταν μακρόχρονη. Το 1967 ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού. Έναν χρόνο μετά, ο Λένον και η Όνο είχαν φωτογραφηθεί γυμνοί για το άλμπουμ Unfinished Music No. 1: Two Virgins, μια εικόνα που η Capitol Records είχε απορρίψει, αλλά ο Γουένερ χρησιμοποίησε στη συνέχεια στο περιοδικό. Το 1970 ο Λένον είχε παραχωρήσει στο Rolling Stone τη σημαντική συνέντευξη όπου δήλωνε ότι «το όνειρο τελείωσε», αναφερόμενος στην εποχή των Beatles και στη διάθεση της εποχής.

Plastic Ono Band / Lennon & Ono from Unfinished Music No. 1: Two Virgins pic.twitter.com/PppIGZZo52 — Joseph Nechvatal (@twinkletwink) July 22, 2022

Για την επέτειο εκείνης της συνέντευξης, ο Γουένερ είχε ζητήσει από τη Λίμποβιτζ ένα νέο πορτρέτο που θα ανακαλούσε το Two Virgins, αλλά χωρίς τη Γιόκο Όνο. Ο Λένον αρνήθηκε. Η τελική εικόνα, με το ζευγάρι σε μια στιγμή οικειότητας, δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 1981 και από τότε θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωτογραφίες του 20ού αιώνα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ένα ερωτικό γράμμα του Τζον Λένον αποκαλύπτει τον εαυτό του πριν τη Beatlemania