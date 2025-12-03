Σταύρος Ξαρχάκος: «Η συζήτηση για τις συναυλίες πρέπει να τελειώνει εδώ - Τα υπόλοιπα είναι απλώς κουτσομπολιό»

Ο Σταύρος Ξαρχάκος εξέδωσε δήλωση, αναφορικά με το γεγονός, ότι ο Γιώργος Χατζιδάκις, γιος και αποκλειστικός διαχειριστής των πνευματικών δικαιωμάτων του Μάνου Χατζιδάκι, κινείται νομικά σε βάρος της εταιρείας παραγωγής που ανέλαβε την οργάνωση παγκόσμιας περιοδείας, χωρίς την έγκρισή του.

Μέσω της επίσημης σελίδας του στο Facebook, αναρτήθηκε δήλωση του Σταύρου Ξαρχάκου, σχετικά με τις συναυλίες στο εξωτερικό χωρίς την άδεια του γιου του Μάνου Χατζιδάκι.

Η δήλωση του Σταύρου Ξαρχάκου

«Δυστυχώς ενίοτε το αυτονόητο δεν είναι δεδομένο. Θεωρώ πως από τη στιγμή που ζητήθηκε η άδεια από τον Γιώργο Χατζιδάκι και αυτή δε δόθηκε, εκεί θα έπρεπε και να είχε λήξει το θέμα. Θα μπορούσαν οι παραγωγοί να προχωρήσουν διαφορετικά τις συναυλίες τους και όχι να αγνοήσουν προκλητικά τη βούληση του γιου και νόμιμου κληρονόμου του ενός εκ των δυο δημιουργών.

Ακριβώς διότι είναι θέμα ηθικής , ’’ηθικό δικαίωμα’’ λέγεται (αν καταλαβαίνουμε τί θα πει αυτό), ο κάθε δημιουργός ή ο επιλεγμένος από τον δημιουργό κληρονόμος του να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνείται το εκάστοτε έργο. Και ουδεμία εξήγηση οφείλει ο διαχειριστής του έργου. Κανονικά η συζήτηση τελειώνει εδώ, είναι δικαιώματα που ορίζει ο νόμος, είναι δικαιώματα για τα οποία έχουν κάποιοι αγωνιστεί.

Όλα τα υπόλοιπα, όπως π.χ αν είναι κατάλληλοι οι ερμηνευτές, αν είναι οι χώροι ωραίοι και μεγαλειώδεις ή όχι, αν ζούσε ο Μάνος Χατζιδάκις τί θα έκανε, δεν έχουν καμία θέση στο θέμα, είναι απλώς κουτσομπολιό. Δεν χωράει καμία παραχώρηση σχετικά με ένα δικαίωμα που είναι διεθνής κατάκτηση και αναγνώριση από τον 19ο αιώνα, με βάση τη διεθνή σύμβαση της Βέρνης».

Η περιοδεία–αφιέρωμα στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Πάνου Λιαρόπουλου και με την 21μελή Hellenic Music Ensemble, ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 11 Ιανουαρίου 2026 από το ιστορικό Theatre Royal Drury Lane στο Λονδίνο, πριν ταξιδέψει σε 22 πόλεις και 9 χώρες. Στις συναυλίες της Βόρειας Αμερικής θα συμμετέχει ως ειδική προσκεκλημένη η Judy Kuhn.

Ο Γιώργος Χατζιδάκις αναφέρει ότι το αίτημα για την περιοδεία είχε απορριφθεί «ρητά», καθώς «δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και στο καλλιτεχνικό ήθος» του Μάνου Χατζιδάκι. Παρά ταύτα, όπως σημειώνει, ο Πάνος Λιαρόπουλος «προχώρησε μονομερώς στην οργάνωσή της», αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής και παρακάμπτοντας την άρνηση της οικογένειας.

«Ως γιος και μοναδικός κληρονόμος του, είναι ευθύνη μου να διαφυλάξω το έργο του όπως ο ίδιος όρισε», υπογραμμίζει, τονίζοντας ότι η οικογένεια ενημερώθηκε εκ των υστέρων για την προώθηση της περιοδείας.