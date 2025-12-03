Είδαμε την έκθεση με τα 83 αριστουργήματα στο Μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

Τα αριστουργηματικά Νούφαρα του Μονέ συνομιλούν με τη Λίμνη με Νούφαρα και αντανακλάσεις, ένα υπέροχο μεγάλων διαστάσεων έργο του Ρόι Λίχτενστάιν σε μια έκθεση από τις καλύτερες που έχουμε δει στο Μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή με τους σκουρόχρωμα βαμμένους τοίχους της αίθουσας περιοδικών εκθέσεων να φωτίζονται από μια συλλογή ανώνυμων Ελβετών συλλεκτών που εδώ και τρεις γενιές ρίχνουν το βλέμμα τους με ευαισθησία σε έργα εξαιρετικής ποιότητας δίνοντάς μας μια θαυμάσια εικόνα του πλούτου και της περιπλοκότητας της εξέλιξης της τέχνης από τον ιμπρεσιονισμό στον μεταϊμπρεσιονισμό και στη συνέχεια στην τέχνη του 20ου αιώνα.

Facebook Twitter Henri Matisse (1869-1954), Κεφάλι κοπέλας, Ιούλιος 1947.

Τα διάσημα ονόματα που λειτουργούν σαν αναφορές στον κόσμο της τέχνης υπογράφουν έργα που συνδέουν καλλιτέχνες και κινήματα, συνενώνουν ιδέες και καλλιτεχνικές διαδρομές αλλά και τη διαδρομή μια οικογένειας που επί τρεις γενιές συλλέγει τους πιο διάσημους καλλιτέχνες, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να εξερευνήσει αυτούς που διαμόρφωσαν την καλλιτεχνική δημιουργία για περισσότερα από 130 χρόνια. Από τον ιμπρεσιονισμό μέχρι την ποπ - άρτ ξετυλίγεται μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους στην ιστορία της τέχνης με εμβληματικές μορφές όπως οι Bonnard, Chagall, De Kooning, Degas, Dufy, Ernst, Gauguin, Kandinsky, Lichtenstein, Magritte, Man Ray, Marquet, Matisse, Modigliani, Monet, Morisot, Munch, Picasso, Pissarro, Seurat, Signac, Toulouse-Lautrec, Vuillard και Warhol, δίνουν το «παρών». Πλαισιώνονται από λιγότερο γνωστούς στο ευρύ κοινό, αλλά εξίσου σημαντικούς και επιδραστικούς, όπως οι Angrand, Anquetin, Denis, Feininger, Friesz, Hayet, Lacombe, Laugé, Pourtau, Ranson, Redon, Sérusier, Szafran, Vallotton και άλλοι.

Facebook Twitter Andy Warhol (1928-1987), Man Ray, 1974.

Παρόντες σε αυτή τη συλλογή είναι τα μεγαλύτερα ονόματα του ιμπρεσιονισμού: ο Claude Monet και ο Edgar Degas. Ας τονίσουμε ευθύς εξαρχής και το ασυνήθιστο ενδιαφέρον των συλλεκτών για μία γυναίκα καλλιτέχνιδα, την Berthe Morisot. Αυτά τα τρία ονόματα αρκετά συχνά δείχνουν το ιμπρεσιονιστικό κίνημα συγκεντρώνοντας προσωπικότητες εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους. Γιατί τι κοινό έχουν ο ερημίτης του Ζιβερνύ, ο ερευνητής της καθαρής γραμμής, και ο ακραίος Παριζιάνος Degas, που εκθείαζε την προτεραιότητα της μορφής και του σχεδίου; Τι τους ενώνει με τη Morisot, μια μεγαλοαστή γοητευμένη από την τέχνη του σκανδαλιστικού Édouard Manet, που προκαλεί με το έργο του τις επίσημες κριτικές επιτροπές; Βιώνουν μία εξαιρετική στιγμή, όταν η κοινωνία εκδημοκρατίζεται, και ανακαλύπτουν φλύγην μίγδην τον ελεύθερο χρόνο, τη φυσική άσκηση, τη μόδα.

Facebook Twitter Pablo Picasso (1881-1973), Το λιτό γεύμα, 1904.

Στην καρδιά της συλλογής υπάρχει ένα εντυπωσιακό σύνολο νεοϊμπρεσιονιστικών έργων εξαιρετικής ποιότητας, από αυτά που σπάνια βρίσκονται στα χέρια ενός ιδιώτη. Δεσπόζει η παρουσία των δασκάλων, ειδικότερα του Signac, χωρίς να απουσιάζουν και οι επίγονοι της νέας σχολής. Όπως δε λείπει ο Matisse, ο υπέρμαχος του καθαρού χρώματος, ο Picasso, ο σκοτεινός θεός αλλά και οι φωβιστές και οι εξπρεσιονιστές που εδώ βλέπουμε ένα υπέροχο έργο του Munch και του Nodle, οι σουρεαλιστές -σταθείτε να κοιτάξετε ένα μικρό αριστούργημα του Magritte- αλλά και ο Warhol που αποτείνει φόρο τιμής με ένα εξαιρετικό δίπτυχο στον Man Ray. Μια έκθεση για να τη δείτε χωρίς βιασύνη, ξανά και ξανά αν θελήσετε, που δείχνει πόσο μια συλλογή σπουδαία μπορεί αν περιγράψει την ιστορία της τέχνης με μοναδικό τρόπο.

Facebook Twitter René Magritte (1898-1967), Το σπίτι, 1947 περίπου.

Η περιοδική έκθεση στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή ξεκινά από τις 6 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 11 Απριλίου 2026, με τίτλο «Από τον Monet στον Warhol: Τρεις γενιές, μια συλλογή, ένα ταξίδι στην εξέλιξη της μοντέρνας τέχνης».

83 αριστουργήματα, υπογεγραμμένα από 45 κορυφαίους εκπροσώπους της νεότερης και σύγχρονης τέχνης, διαμορφώνουν ένα μοναδικό εικαστικό πανόραμα που διατρέχει περισσότερα από 12 καλλιτεχνικά ρεύματα. Η έκθεση ανασυνθέτει, μέσα από έναν συναρπαστικό διάλογο έργων, την ιστορία της ζωγραφικής από τον ιμπρεσιονισμό έως σήμερα.

Εμβληματικές μορφές της τέχνης από τα τέλη του 19ου και του 20ου αιώνα

Ο επισκέπτης έχει την εξαιρετικά σπάνια ευκαιρία να δει συγκεντρωμένα έργα που σημάδεψαν τις πιο καθοριστικές στιγμές της τέχνης των τελευταίων 130 και πλέον ετών, από τον ιμπρεσιονισμό έως την pop art, με ενδιάμεσες στάσεις στον μεταïμπρεσιονισμό, τον φωβισμό, τον εξπρεσιονισμό, τον κυβισμό, την αφαίρεση και τον σουρεαλισμό.

Η έκθεση πραγματοποιείται χάρη στον γενναιόδωρο δανεισμό μιας ελβετικής ιδιωτικής συλλογής, καρπό ενός αδιάκοπου πάθους για τη νεότερη ζωγραφική, που μεταλαμπαδεύτηκε μέσα από τρεις γενιές συλλεκτών. Η συλλογή αυτή συνδυάζει υποδειγματικά την προσωπική ματιά και την εκλεπτυσμένη αισθητική του συλλέκτη με τη συνοχή και την πληρότητα που χαρακτηρίζουν τις σπουδαιότερες ιδιωτικές συλλογές διεθνώς. Δημιουργώντας έναν άτυπο διάλογο με τη μόνιμη Συλλογή του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή, η έκθεση επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία του βλέμματος και του ενστίκτου κάθε συλλέκτη, καθώς και την επιθυμία του να αφηγηθεί την ιστορία της τέχνης μέσα από τις επιλογές του.

Facebook Twitter Camille Pissarro (1830-1903), Πλινθοποιείο Delafolie στο Ερανύ, 1888.

Έργα της συγκεκριμένης συλλογής έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις και μουσεία, αποσπώντας τον θαυμασμό κοινού και ειδικών, όπως στο Metropolitan Museum of Art και το MoMA της Νέας Υόρκης, τη Royal Academy of Art και την Tate Modern του Λονδίνου, το Musée d’Orsay, το Grand Palais και το Musée de l’Orangerie του Παρισιού, την Peggy Guggenheim Collection της Βενετίας και το Ίδρυμα Beyeler της Βασιλείας. Είναι ωστόσο μόλις η δεύτερη φορά - και η πρώτη στην Ελλάδα - που παρουσιάζεται στο κοινό ένα τόσο εκτενές και αντιπροσωπευτικό σύνολο έργων της.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφουν η Μαρία Κουτσομάλλη-Moreau, Υπεύθυνη Συλλογής του Ιδρύματος B&E Γουλανδρή και η Marina Ferretti Bocquillon, Επίτιμη Επιστημονική Διευθύντρια του Musée des impressionnismes στο Giverny.

Facebook Twitter Raoul Dufy (1877-1953), Η Μαρτινικανή, 1931.

Facebook Twitter Roy Lichtenstein (1923-1997), Λίμνη με νούφαρα και αντανακλάσεις, 1992. Εμαγιέ με έγχρωμη μεταξοτυπία σε ανοξείδωτο ατσάλι. Έκδοση 23 αντιτύπων, με επτά δοκίμια του καλλιτέχνη, 2/7, Saff Tech Arts, Οξφόρδη, Μέρυλαντ | 147,3 x 214,6 εκ.

Facebook Twitter Tom Wesselmann (1931-2004), Σπουδή στόματος για το εξώφυλλο του καταλόγου της έκθεσης στη Μινεάπολη, 1968.

Facebook Twitter Willem de Kooning (1904-1997), Χωρίς τίτλο III, Λάδι σε καμβά | 223,5 x 195,6 εκ.

Facebook Twitter Sam Szafran (1934-2019), Σκάλα, 2002. Παστέλ σε χαρτί | 65 x 80 εκ..

Facebook Twitter Amedeo Modigliani (1884-1920), Πορτραίτο της Beatrice Hastings, 1915.

Facebook Twitter Marc Chagall (1887-1985), Μπουκέτο με μιμόζες, 1954-1955.

Facebook Twitter Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), Η γυναίκα κλόουν στο Moulin-Rouge, 1897. Λιθογραφία με μολύβι, πινέλο και crachis, εκτύπωση έξι χρωμάτων. Μοναδικό δοκιμαστικό αντίτυπο επιζωγραφισμένο με κόκκινη κιμωλία σε χαρτί vélin | 46 x 35 εκ.

Facebook Twitter Berthe Morisot (1841-1895), Η κοπέλα με τη γάτα, καλοκαίρι 1892.

Facebook Twitter Paul Signac (1863-1935), Ζυάν-Λε-Πεν. Βράδυ (πρώτη εκδοχή), 1914.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση εδώ.