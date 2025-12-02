Το Χειμερινό Αυγό Φαμπερζέ πωλήθηκε για 26 εκατ. ευρώ - Παγκόσμιο ρεκόρ για τον Οίκο

Το Χειμερινό Αυγό των Ρομανόφ, σύμβολο της ρωσικής αυτοκρατορικής πολυτέλειας και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αριστουργήματα του οίκου Φαμπερζέ πωλήθηκε σχεδόν 22,9 εκατομμυρίων λιρών, δηλαδή περίπου 26 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου δημοπρασιών Christie’s, το Χειμερινό Αυγό Φαμπερζέ πωλήθηκε στο Λονδίνο σε τιμή, η οποία όπως τόνισε η Μάργκο Ογκανέσιαν, επικεφαλής του τμήματος Fabergé και ρωσικών έργων, αποτελεί «νέο παγκόσμιο ρεκόρ για έργο του Φαμπερζέ». Η αξία του είχε εκτιμηθεί ήδη σε περισσότερο από 20 εκατομμύρια λίρες. Η ταυτότητα του αγοραστή δεν έγινε γνωστή καθώς ο οίκος απέφυγε να αποκαλύψει σχετικές πληροφορίες.

Για την Ογκανέσιαν, η συγκεκριμένη πώληση κρίνεται εξαιρετικά σπάνια και ιστορικής σημασίας.

Είναι το αυγό που είχε παραγγείλει ο Τσάρος Νικόλαος Β΄ για να το προσφέρει ως δώρο στη μητέρα του, τη χήρα αυτοκράτειρα Μαρία Φεοντόροβνα. Εκτός από σύμβολο μιας ταραγμένης περιόδου της ρωσικής ιστορίας, το αυγό θεωρείται και ένα από τα πιο πολύτιμα έργα που παρήγαγε ποτέ ο οίκος Φαμπερζέ.

Η τιμή πώλησης του Χειμερινού Αυγού ξεπέρασε κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ

Η τιμή πώλησης ξεπέρασε κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ, του 2007 όταν το αυγό Rothschild, δημοπρατήθηκε για σχεδόν 9 εκατομμύρια λίρες (12,5 εκατ. ευρώ) σε Ρώσο συλλέκτη.

Η Ογκανέσιαν σημείωσε πόσο σπάνια είναι τα αυγά Fabergé και από τη φύση τους εξαιρετικά δυσεύρετα. Υπό τον Πιερ Καρλ Φαμπερζέ ο οίκος είχε δημιουργήσει συνολικά 50 αυγά για τη ρωσική αυτοκρατορική οικογένεια, μέχρι την πτώση της δυναστείας. Ήταν μία παράδοση που είχε εγκαινιάσει ο Τσάρος Αλέξανδρος Γ΄.

Από τα 50 αυγά, σήμερα σώζονται μόλις 43, ενώ μόνο επτά παραμένουν σε ιδιωτικά χέρια. Το Χειμερινό Αυγό, όμως, κατέχει ξεχωριστή θέση στα αυτοκρατορικά κειμήλια.

Με ύψος 14 εκατοστά, σκαλισμένο από κρύσταλλο και στολισμένο με πάνω από 4.500 διαμάντια, θεωρείται από τους ειδικούς η πιο λαμπερή και πολυτελής δημιουργία του οίκου Φαμπερζέ για την αυτοκρατορική οικογένεια.

Η ιστορία των σπάνιων αυγών

Όταν οι τελευταίοι αυτοκράτορες Ρομανόφ ήθελαν να εντυπωσιάσουν τις αγαπημένες γυναίκες στη ζωή τους, τους δώριζαν αυγά Φαμπερζέ.

Μεταξύ 1885 και παραμονών της Ρωσικής Επανάστασης το 1916, ο Αλέξανδρος Γ' και ο γιος του, Νικόλαος Β', παρήγγειλαν 50 αυγά από τον οίκο Φαμπερζέ. Αυτά τα αυτοκρατορικά αυγά ήταν περίπλοκα και πολυτελή, απίστευτα ακριβά και χρειάστηκε σχεδόν ένας χρόνος για να κατασκευαστούν.

Το Χειμερινό Αυγό είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Το πασχαλινό δώρο του 1913 του Νικόλαου Β' στη μητέρα του, Μαρία Φεοντόροβνα, αποτυπώνει μια ψυχρή, γαλήνια σκηνή σχηματισμένη από διαυγή χαλαζία, πλατίνα και rose-cut διαμάντια. Για τρίτη φορά τα τελευταία τριάντα χρόνια, το Χειμερινό Αυγό δημοπρατείται στον οίκο Christie's και η τιμή πώλησής του αναμένεται να ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια λίρες (27 εκατομμύρια δολάρια) όταν εμφανιστεί τον Δεκέμβριο στην Κλασική Εβδομάδα του Λονδίνου.

Σχεδιάστηκε από την Άλμα Πιλ, μία από τις πολύ λίγες γυναίκες στα εργαστήρια κοσμημάτων της Αγίας Πετρούπολης στις αρχές του 1900. Γεννημένη σε μια φινλανδική οικογένεια τεχνιτών και σχεδιαστών, η Πιλ είχε τεράστιο ταλέντο στο σχέδιο και στην ηλικία των 20 ετών εργαζόταν για τον Φαμπερζέ, αρχειοθετώντας τις δημιουργίες του εργαστηρίου σε σκίτσα ακουαρέλας σε φυσικό μέγεθος.

Facebook Twitter Για τρίτη φορά τα τελευταία 30 χρόνια, το Χειμερινό Αυγό δημοπρατείται στον οίκο Christie's και αναμένεται να πουληθεί για πάνω από 20 εκατομμύρια λίρες. Φωτ.: Christie's Images Ltd 2025

«Παράλληλα, η Πιλ έκανε τα δικά της σχέδια και κατέληξε σε αυτό της νιφάδας του χιονιού όταν εκτελούσε την παραγγελία ενός βαρόνου του πετρελαίου που είχε ζητήσει 40 μικρά κοσμήματα. Σύμφωνα με τον θρύλο, η Πιλ μαγνητίστηκε από την ομορφιά των παγοκρυστάλλων που είχαν σχηματιστεί στο παράθυρο του εργαστηρίου της και ήλπιζε να τους αναπαραστήσει, χρησιμοποιώντας τα πιο εκλεκτά ορυκτά που μπορούσε να αγοράσει κανείς.

Σχεδιασμένο από γυναίκα, το Χειμερινό Αυγό αποτυπώνει τη σκληρή ομορφιά του χειμώνα

Το αυγό της Πιλ θυμίζει τη σκληρή ομορφιά του χειμώνα, ενώ παράλληλα δείχνει ότι στον πιο κρύο πυρήνα του βρίσκονται τα μπουμπούκια της άνοιξης και της ανανέωσης. Η κρυστάλλινη βάση του από πάγο αρχίζει να λειώνει, απελευθερώνοντας λάμψεις πλατίνας και διαμαντιών. Το αυγό ακολουθεί το ίδιο μοτίβο, με το παγωμένο σχέδιο της Πιλ να λιώνει εκπέμποντας μια εκθαμβωτική λάμψη από διαμάντια. Στο εσωτερικό του αναπαύεται ένα καλαθάκι με λουλούδια από λευκό χαλαζία. Μερικά είναι ανοιχτά, αποκαλύπτοντας λαμπερές πινελιές πράσινου γρανάτη, ενώ άλλα παραμένουν κλειστά, περιμένοντας την άνοιξη.

Ο οίκος Christie's κατατάσσει το Χειμερινό Αυγό «μεταξύ των πιο πολυτελών αυτοκρατορικών δημιουργιών του Φαμπερζέ» και κόστιζε 24.600 ρούβλια – για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του ποσού, ο μέσος Ρώσος εργάτης εργοστασίου το 1913 κέρδιζε 22 ρούβλια τον μήνα. Είναι ένα εξωφρενικά ακριβό κόσμημα και αυτή η σπατάλη έκανε τους Ρομανόφ ακόμα πιο μισητούς στον λαό. Μετά την Επανάσταση, κατασχέθηκε από το κράτος μαζί με πολλά από τα πολύτιμα υπάρχοντα της οικογένειας και όταν οι Σοβιετικοί προσπάθησαν να κάνουν την οικονομία να ανακάμψει τη δεκαετία του 1920, το αυγό πουλήθηκε σε έναν Λονδρέζο κοσμηματοπώλη.

Πέρασε τον 20ό αιώνα περιπλανώμενο στις συλλογές διαφόρων Άγγλων αριστοκρατών πριν εμφανιστεί στον οίκο Christie's της Γενεύης το 1994, όπου έγινε το πιο ακριβό έργο του Φαμπερζέ – η τιμή πώλησής του ήταν 7,3 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (περίπου 11,6 εκατομμύρια δολάρια σήμερα). Έσπασε το δικό του ρεκόρ οκτώ χρόνια αργότερα, όταν πουλήθηκε στον οίκο Christie's της Νέας Υόρκης για 9,6 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 17,2 εκατομμύρια δολάρια σήμερα). Το τρέχον ρεκόρ ανήκει στο λεγόμενο Αυγό Rothschild, το οποίο πουλήθηκε στον οίκο Christie's του Λονδίνου το 2007 για 8,9 εκατομμύρια λίρες (περίπου 20,9 εκατομμύρια δολάρια σήμερα). Μόνο έξι άλλα αυτοκρατορικά Πασχαλινά Αυγά παραμένουν σε ιδιωτικές συλλογές σήμερα.

Με πληροφορίες από Artnet

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η Φαμπερζέ των αυτοκρατορικών αυγών περνά στα χέρια του Σέργκει Μοσούνωφ έναντι 50 εκατ. δολαρίων