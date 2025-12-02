ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Αυτά είναι τα πιο δημοφιλή τραγούδια του 2025 στο Apple Music

Η πλατφόρμα δημοσίευσε τόσο τα προσωπικά στοιχεία ακρόασης των χρηστών όσο και τη λίστα με τα μεγαλύτερα τραγούδια του 2025

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κέντρικ Λαμάρ Bruno Mars Apple Music Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Το Apple Music παρουσίασε τη φετινή έκδοση του Apple Music Replay, την ετήσια ανασκόπηση ακροάσεων που λειτουργεί ως αντίστοιχο του δημοφιλούς Spotify Wrapped.

Η πλατφόρμα δημοσίευσε τόσο τα προσωπικά στοιχεία ακρόασης των χρηστών όσο και τη λίστα με τα μεγαλύτερα τραγούδια του 2025.

Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε το «APT.» της ROSÉ και του Bruno Mars, μια συνεργασία που κυκλοφόρησε το 2024 και ήταν υποψήφια για Grammy. Πρόκειται για το πρώτο No. 1 και των δύο καλλιτεχνών στον ετήσιο παγκόσμιο πίνακα του Apple Music.

Το τραγούδι κυριάρχησε και σε άλλες κατηγορίες της πλατφόρμας, όπως το Shazam Global Radio Spins Chart, το Top 100: Global Radio, αλλά και στη λίστα των πιο διαβασμένων στίχων.

«Η εντυπωσιακή παγκόσμια επιτυχία του ‘APT.’ υπενθυμίζει ότι τα σπουδαία τραγούδια ξεπερνούν πάντα τα σύνορα», δήλωσε η Rachel Newman, συν-επικεφαλής του Apple Music.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το «luther» των Kendrick Lamar & SZA, από το άλμπουμ GNX του Lamar. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το «Die With a Smile», η συνεργασία του Bruno Mars με τη Lady Gaga, ενώ ο Lamar εμφανίζεται ξανά στην τέταρτη θέση με το «Not Like Us». Η πρώτη πεντάδα ολοκληρώνεται με τη Billie Eilish και το «BIRDS OF A FEATHER».

Από τα 100 τραγούδια της λίστας, τα 36 ανήκουν σε γυναίκες δημιουργούς ή ερμηνεύτριες, ελαφρώς λιγότερα από το περσινό ρεκόρ των 39. Ωστόσο, 7 από τα 10 κορυφαία τραγούδια του 2025 είναι από γυναίκες ή περιλαμβάνουν γυναικεία συμμετοχή, υπερδιπλάσια από την προηγούμενη χρονιά.

Καλλιτέχνης της χρονιάς ο Tyler, The Creator

Τον τίτλο του «Καλλιτέχνη της Χρονιάς» απένειμε το Apple Music στον Tyler, The Creator, έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ Chromakopia, που απέσπασε ευρεία κριτική αναγνώριση. Σύμφωνα με την πλατφόρμα, ο καλλιτέχνης συγκέντρωσε 4,5 δισεκατομμύρια λεπτά ακρόασης από τον Νοέμβριο 2024 έως τον Οκτώβριο 2025.

«Ο Tyler συνεχίζει να αποδεικνύει ότι όλα είναι δυνατά. Η δημιουργικότητά του ήταν αξιοσημείωτη όλη τη χρονιά», ανέφερε ο Zane Lowe, καλλιτεχνικός διευθυντής του Apple Music.

Τα 20 κορυφαία τραγούδια του 2025

ROSÉ & Bruno Mars – APT.

Kendrick Lamar & SZA – luther

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

Kendrick Lamar – Not Like Us

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

Gracie Abrams – That’s SO True

Alex Warren – Ordinary

The Weeknd & Playboi Carti – Timeless

Billie Eilish – WILDFLOWER

SZA – 30 for 30 (feat. Kendrick Lamar)

Kendrick Lamar – tv off (feat. Lefty Gunplay)

Post Malone – I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)

Drake – NOKIA

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast – Golden

Sabrina Carpenter – Espresso

Benson Boone – Beautiful Things

Morgan Wallen – I’m the Problem

Bad Bunny – DtMF

Mrs. GREEN APPLE – Lilac

Με πληροφορίες από Euronews

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου – τα βραβεία

Πολιτισμός / 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου – τα βραβεία

Με 77 ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ, 32 ταινίες μικρού μήκους και μεγάλη προσέλευση κοινού ολοκληρώθηκε την Κυριακή στην Καλαμάτα το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου (21-30/11).
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Το CoMuseum του Μουσείου Μπενάκη γιορτάζει τα 15 χρόνια του με ελπίδα για το μέλλον

Πολιτισμός / Το CoMuseum του Μουσείου Μπενάκη γιορτάζει τα 15 χρόνια του με ελπίδα για το μέλλον

Με τον τίτλο «Μουσεία και Ελπίδα», το πετυχημένο διεθνές συνέδριο θα διερευνήσει τον ρόλο των μουσείων στη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού, δημοκρατικού και με περισσότερη ενσυναίσθηση κόσμου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ
Η Σκάρλετ Γιόχανσον δέχεται πιέσεις ώστε να αποκλείσει αναφορές στο Ολοκαύτωμα από την ταινία της

Πολιτισμός / Σκάρλετ Γιόχανσον: Δέχεται πιέσεις ώστε να αποκλείσει αναφορές στο Ολοκαύτωμα από την ταινία της

Η Γιόχανσον ανέφερε ότι κατά τη φάση της προπαραγωγής ένας από τους χρηματοδότες της ταινίας απείλησε να αποσυρθεί, εκτός αν αφαιρούνταν τα στοιχεία της πλοκής που σχετίζονταν με το Ολοκαύτωμα
LIFO NEWSROOM
ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Πολιτισμός / Μάνος Χατζιδάκις: «Η πλευρά Θεοδωράκη καλεί την οργανώτρια εταιρεία να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να λήξει η διαμάχη»

Η πλευρά Θεοδωράκη πήρε θέση για τις νομικές ενέργειες από πλευράς Γιώργου Χατζιδάκι, γιου του Μάνου Χατζιδάκι, σε βάρος της εταιρείας παραγωγής
LIFO NEWSROOM
Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας σερ Τομ Στόπαρντ

Πολιτισμός / Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας σερ Τομ Στόπαρντ

Ο σερ Τομ Στόπαρντ έλαβε αμέτρητες διακρίσεις και τιμές κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας του, συμπεριλαμβανομένου του ότι χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ για την προσφορά του στη λογοτεχνία
LIFO NEWSROOM
 
 