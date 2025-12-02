Αυτά είναι τα πιο δημοφιλή τραγούδια του 2025 στο Apple Music

Το Apple Music παρουσίασε τη φετινή έκδοση του Apple Music Replay, την ετήσια ανασκόπηση ακροάσεων που λειτουργεί ως αντίστοιχο του δημοφιλούς Spotify Wrapped.

Η πλατφόρμα δημοσίευσε τόσο τα προσωπικά στοιχεία ακρόασης των χρηστών όσο και τη λίστα με τα μεγαλύτερα τραγούδια του 2025.

Στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε το «APT.» της ROSÉ και του Bruno Mars, μια συνεργασία που κυκλοφόρησε το 2024 και ήταν υποψήφια για Grammy. Πρόκειται για το πρώτο No. 1 και των δύο καλλιτεχνών στον ετήσιο παγκόσμιο πίνακα του Apple Music.

Το τραγούδι κυριάρχησε και σε άλλες κατηγορίες της πλατφόρμας, όπως το Shazam Global Radio Spins Chart, το Top 100: Global Radio, αλλά και στη λίστα των πιο διαβασμένων στίχων.

«Η εντυπωσιακή παγκόσμια επιτυχία του ‘APT.’ υπενθυμίζει ότι τα σπουδαία τραγούδια ξεπερνούν πάντα τα σύνορα», δήλωσε η Rachel Newman, συν-επικεφαλής του Apple Music.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το «luther» των Kendrick Lamar & SZA, από το άλμπουμ GNX του Lamar. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το «Die With a Smile», η συνεργασία του Bruno Mars με τη Lady Gaga, ενώ ο Lamar εμφανίζεται ξανά στην τέταρτη θέση με το «Not Like Us». Η πρώτη πεντάδα ολοκληρώνεται με τη Billie Eilish και το «BIRDS OF A FEATHER».

Από τα 100 τραγούδια της λίστας, τα 36 ανήκουν σε γυναίκες δημιουργούς ή ερμηνεύτριες, ελαφρώς λιγότερα από το περσινό ρεκόρ των 39. Ωστόσο, 7 από τα 10 κορυφαία τραγούδια του 2025 είναι από γυναίκες ή περιλαμβάνουν γυναικεία συμμετοχή, υπερδιπλάσια από την προηγούμενη χρονιά.

Καλλιτέχνης της χρονιάς ο Tyler, The Creator

Τον τίτλο του «Καλλιτέχνη της Χρονιάς» απένειμε το Apple Music στον Tyler, The Creator, έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ Chromakopia, που απέσπασε ευρεία κριτική αναγνώριση. Σύμφωνα με την πλατφόρμα, ο καλλιτέχνης συγκέντρωσε 4,5 δισεκατομμύρια λεπτά ακρόασης από τον Νοέμβριο 2024 έως τον Οκτώβριο 2025.

«Ο Tyler συνεχίζει να αποδεικνύει ότι όλα είναι δυνατά. Η δημιουργικότητά του ήταν αξιοσημείωτη όλη τη χρονιά», ανέφερε ο Zane Lowe, καλλιτεχνικός διευθυντής του Apple Music.

Τα 20 κορυφαία τραγούδια του 2025

ROSÉ & Bruno Mars – APT.

Kendrick Lamar & SZA – luther

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

Kendrick Lamar – Not Like Us

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

Gracie Abrams – That’s SO True

Alex Warren – Ordinary

The Weeknd & Playboi Carti – Timeless

Billie Eilish – WILDFLOWER

SZA – 30 for 30 (feat. Kendrick Lamar)

Kendrick Lamar – tv off (feat. Lefty Gunplay)

Post Malone – I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)

Drake – NOKIA

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy)

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast – Golden

Sabrina Carpenter – Espresso

Benson Boone – Beautiful Things

Morgan Wallen – I’m the Problem

Bad Bunny – DtMF

Mrs. GREEN APPLE – Lilac

Με πληροφορίες από Euronews

