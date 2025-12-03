ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Spotify Wrapped: Η Taylor Swift έχασε την παγκόσμια πρωτιά - Ποιος την ξεπέρασε 

H Taylor Swift, που είχε διατηρήσει το No1 για δύο συνεχόμενες χρονιές, υποχώρησε στη δεύτερη θέση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Spotify Wrapped: Η Taylor Swift έχασε την παγκόσμια πρωτιά - Ποιος την ξεπέρασε  Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Το Spotify παρουσίασε το Wrapped 2025 και μαζί του τις λίστες με τους καλλιτέχνες, τα τραγούδια και τα άλμπουμ που σημάδεψαν τη χρονιά. Η σημαντικότερη ανατροπή καταγράφεται στην κορυφή των Global Top Artists, όπου η Taylor Swift, που είχε διατηρήσει το No1 για δύο συνεχόμενες χρονιές, υποχώρησε στη δεύτερη θέση.

Πρώτος αναδείχθηκε ο Bad Bunny, ο οποίος συγκέντρωσε περισσότερες από 19,8 δισεκατομμύρια αναπαραγωγές και επανέκτησε τον τίτλο για τέταρτη φορά συνολικά.

Σύμφωνα με το Spotify, η νέα πρωτιά «αντικατοπτρίζει τον παγκόσμιο χαρακτήρα του σημερινού μουσικού ακροατηρίου», με την πλατφόρμα να επισημαίνει ότι η ισπανόφωνη μουσική φτάνει πλέον σε κοινά σε όλες τις ηπείρους και ότι πολλά περιφερειακά είδη αποκτούν διεθνή απήχηση. Στην πρώτη πεντάδα των φετινών Global Top Artists ακολουθούν η Taylor Swift, ο The Weeknd, ο Drake και η Billie Eilish.

Στα άλμπουμ, την κορυφή κατέλαβε το «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» του Bad Bunny, το οποίο συγκέντρωσε τις περισσότερες ακροάσεις παγκοσμίως μέσα στο 2025. Στις επόμενες θέσεις βρέθηκαν το soundtrack «KPop Demon Hunters», το «Hit Me Hard and Soft» της Billie Eilish, το «SOS Deluxe: LANA» της SZA και το «Short n’ Sweet» της Sabrina Carpenter.

Spotify Wrapped: Τα πιο δημοφιλή τραγούδια της χρονιάς

Στα τραγούδια, πρώτο αναδείχθηκε το «Die With A Smile» των Lady Gaga και Bruno Mars με πάνω από 1,7 δισεκατομμύρια streams. Ακολούθησαν το «BIRDS OF A FEATHER» της Billie Eilish, το «APT.» της ROSÉ με τον Bruno Mars, το «Ordinary» του Alex Warren και το «DtMF» του Bad Bunny.

Παρά την εντυπωσιακή αύξηση χρηστών και συνδρομητών, η συζήτηση γύρω από την αμοιβή των καλλιτεχνών στην πλατφόρμα παρέμεινε έντονη. Παράλληλα, η επένδυση του τότε CEO Daniel Ek στη γερμανική εταιρεία Helsing, που αναπτύσσει τεχνητή νοημοσύνη και drones για στρατιωτική χρήση, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, καλλιτέχνες όπως οι Massive Attack ζήτησαν την απόσυρση των έργων τους από την πλατφόρμα, υποστηρίζοντας ότι «η οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν οι δημιουργοί συνοδεύεται πλέον και από ηθικό βάρος, αφού τα έσοδα από τις ακροάσεις καταλήγουν να χρηματοδοτούν τεχνολογίες καταστροφής». Τους επόμενους μήνες καταγράφηκαν και περιπτώσεις χρηστών που απέσυραν τους λογαριασμούς τους, ιδιαίτερα μετά την προβολή διαφημίσεων σχετικών με την ICE.

Τη χρονιά ολοκληρώνουν οι αναλυτικές λίστες του Wrapped. Στους Global Top Songs δεσπόζουν τα «Die With A Smile», «BIRDS OF A FEATHER», «APT.», «Ordinary» και «DtMF». Στα Global Top Albums, μετά το «DeBÍ TiRAR MáS FOToS», ακολουθούν τα «KPop Demon Hunters», «HIT ME HARD AND SOFT», «SOS Deluxe: LANA», «Short n’ Sweet», «MAYHEM», «You’ll Be Alright, Kid», «I’m The Problem», «GNX» και «Un Verano Sin Ti».

Με την επιστροφή του Bad Bunny στην κορυφή και με συνεχείς εντάσεις γύρω από τη λειτουργία της πλατφόρμας, το Wrapped 2025 καταγράφει μια χρονιά όπου οι συζητήσεις για την παγκόσμια μουσική βιομηχανία ξεπέρασαν κατά πολύ τα ίδια τα charts.

Με πληροφορίες από Euronews

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ανδρέας Μαλλουρής: An Evening Botanist

Πολιτισμός / An Evening Botanist: Θεραπεία, επιθυμία και απόλαυση σε μια έκθεση

Στην έκθεση An Evening Botanist ο Ανδρέας Μαλλουρής εξετάζει πώς διαφορετικές πρακτικές που συνδέονται με τη θεραπεία, τη σωματική επιθυμία και την απόλαυση, ενεργοποιούν υλικότητες και μέσω αυτών, το κοινωνικό σώμα. Η έκθεση αναπτύσσεται στο όριο ανάμεσα στο χειρουργικό και το ερωτικό, μεταφέροντας κλινικές διαδικασίες σε ένα γλυπτικό λεξιλόγιο.
LIFO NEWSROOM
Ελληνικός …Ντίκενς, Μάικλ Κέιν και μια ταινία-σοκ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Ελληνικός …Ντίκενς, Μάικλ Κέιν και μια ταινία-σοκ από αύριο στους κινηματογράφους

Η «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» που αφήνει τους θεατές συγκλονισμένους, η τελευταία παράσταση του Μάικλ Κέιν και της Γκλέντα Τζάκσον, μια ελληνική διασκευή της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας» και μια ιρλανδική ιστορία ενηλικίωσης, υποψήφια για βραβείο LUX, στο κινηματογραφικό πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Σταύρος Ξαρχάκος: Η δήλωσή του υπέρ του Γιώργου Χατζιδάκι αναφορικά με την περιοδεία αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι

Πολιτισμός / Σταύρος Ξαρχάκος: «Η συζήτηση για τις συναυλίες πρέπει να τελειώνει εδώ - Τα υπόλοιπα είναι απλώς κουτσομπολιό»

Η δήλωση του Σταύρου Ξαρχάκου υπέρ του Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος αντιδρά νομικά στην περιοδεία-αφιέρωμα στον πατέρα του, χωρίς την άδειά του
LIFO NEWSROOM
11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου – τα βραβεία

Πολιτισμός / 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου – τα βραβεία

Με 77 ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ, 32 ταινίες μικρού μήκους και μεγάλη προσέλευση κοινού ολοκληρώθηκε την Κυριακή στην Καλαμάτα το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου (21-30/11).
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Το CoMuseum του Μουσείου Μπενάκη γιορτάζει τα 15 χρόνια του με ελπίδα για το μέλλον

Πολιτισμός / Το CoMuseum του Μουσείου Μπενάκη γιορτάζει τα 15 χρόνια του με ελπίδα για το μέλλον

Με τον τίτλο «Μουσεία και Ελπίδα», το πετυχημένο διεθνές συνέδριο θα διερευνήσει τον ρόλο των μουσείων στη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού, δημοκρατικού και με περισσότερη ενσυναίσθηση κόσμου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΙΔΗΣ
Η Σκάρλετ Γιόχανσον δέχεται πιέσεις ώστε να αποκλείσει αναφορές στο Ολοκαύτωμα από την ταινία της

Πολιτισμός / Σκάρλετ Γιόχανσον: Δέχεται πιέσεις ώστε να αποκλείσει αναφορές στο Ολοκαύτωμα από την ταινία της

Η Γιόχανσον ανέφερε ότι κατά τη φάση της προπαραγωγής ένας από τους χρηματοδότες της ταινίας απείλησε να αποσυρθεί, εκτός αν αφαιρούνταν τα στοιχεία της πλοκής που σχετίζονταν με το Ολοκαύτωμα
LIFO NEWSROOM
ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Πολιτισμός / Μάνος Χατζιδάκις: «Η πλευρά Θεοδωράκη καλεί την οργανώτρια εταιρεία να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να λήξει η διαμάχη»

Η πλευρά Θεοδωράκη πήρε θέση για τις νομικές ενέργειες από πλευράς Γιώργου Χατζιδάκι, γιου του Μάνου Χατζιδάκι, σε βάρος της εταιρείας παραγωγής
LIFO NEWSROOM
 
 