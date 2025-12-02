Σκάρλετ Γιόχανσον: Δέχεται πιέσεις ώστε να αποκλείσει αναφορές στο Ολοκαύτωμα από την ταινία της

Η Σκάρλετ Γιόχανσον αποκάλυψε πως δέχτηκε πιέσεις να αφαιρέσει αναφορές στο Ολοκαύτωμα από το σκηνοθετικό της ντεμπούτο Eleanor the Great, στο οποίο πρωταγωνιστεί η Τζουν Σκουίμπ ως μια ηλικιωμένη γυναίκα που προσποιείται ότι είναι επιζήσασα του Ολοκαυτώματος.

Μιλώντας στη Daily Telegraph, η Γιόχανσον ανέφερε ότι κατά τη φάση της προπαραγωγής ένας από τους χρηματοδότες της ταινίας απείλησε να αποσυρθεί, εκτός αν αφαιρούνταν τα στοιχεία της πλοκής που σχετίζονταν με το Ολοκαύτωμα.

«Δηλαδή, αν μου έλεγαν "θα το χρηματοδοτήσω μόνο αν τη γυρίσεις στο Νιου Τζέρσεϊ" ή "πρέπει να την τελειώσουμε μέχρι την άνοιξη", αυτό θα ήταν κάτι άλλο. Αλλά αυτοί αντιδρούσαν σε αυτό που ήταν πραγματικά η ταινία.», δήλωσε η ηθοποιός.

Στην ταινία, η Σκουίμπ υποδύεται μια συνταξιούχο Εβραία χήρα που κατά λάθος εντάσσεται σε μια ομάδα επιζώντων του Ολοκαυτώματος.

Η Γιόχανσον είπε ότι αρνήθηκε να κάνει τις απαιτούμενες αλλαγές και έτσι ο χρηματοδότης αποχώρησε, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός να μην καλύπτεται πλέον. «Ήταν πραγματικά σοκαριστικό και πολύ απογοητευτικό.» Ωστόσο, όπως είπε, η Sony Pictures Classics παρενέβη την τελευταία στιγμή και τα γυρίσματα προχώρησαν κανονικά.

Στην ίδια συνέντευξη, η Γιόχανσον επανέλαβε τη στήριξή της προς τον Γούντι Άλεν, με τον οποίο συνεργάστηκε στις ταινίες Match Point, Scoop και Vicky Cristina Barcelona μεταξύ 2005 και 2008, λέγοντας: «Η μητέρα μου μού έλεγε πάντα να είμαι ο εαυτός μου, [να βλέπω] ότι είναι σημαντικό να έχεις ακεραιότητα και να υπερασπίζεσαι ό,τι πιστεύεις.»

Ο Άλεν έχει απομονωθεί από μεγάλο μέρος της κινηματογραφικής βιομηχανίας μετά τους ισχυρισμούς της κόρης του, Ντίλαν Φάροου, ότι ο σκηνοθέτης την κακοποίησε σεξουαλικά το 1992. Ο Άλεν έχει αποτελέσει αντικείμενο ερευνών σχετικά με αυτούς τους ισχυρισμούς, αλλά δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ. Το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης είχε δηλώσει την περίοδο της έρευνάς του ότι «δεν υπήρχαν αξιόπιστα στοιχεία» που να στηρίζουν τον ισχυρισμό.

Η συνέντευξη ακολουθεί τις δηλώσεις της το 2019, όταν είπε: «Αγαπώ τον Γούντι. Τον πιστεύω και θα συνεργαζόμουν μαζί του οποιαδήποτε στιγμή.»

Η Γιόχανσον σχολίασε επίσης την απόφασή της να μηνύσει τη Disney για παραβίαση συμβολαίου, όταν το στούντιο κυκλοφόρησε την ταινία υπερηρώων Black Widow ταυτόχρονα στους κινηματογράφους και στην πλατφόρμα streaming Disney+, υπόθεση που διευθετήθηκε με μια αποζημίωση που φημολογείται ότι έφτασε τα 40 εκατ. δολάρια (29,7 εκατ. λίρες). Η Γιόχανσον είπε ότι θα ήθελε να είχε μεγαλύτερη υποστήριξη στη διαμάχη της με τη Disney.

Με πληροφορίες από Guardian