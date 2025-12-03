Η Prada αποκτά τη Versace, μια ιστορική στιγμή για τον κόσμο της μόδας

Η Prada ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ολοκλήρωσε την εξαγορά της Versace, ενός brand που όπως είπε ο διάσημος ιταλικός οίκος, επιθυμούσε εδώ και χρόνια να αποκτήσει.

Η Prada είχε υπογράψει τον Απρίλιο τη δεσμευτική συμφωνία για την αγορά της Versace από την αμερικανική Capri Holdings, έναντι περίπου 1,3 δισ. ευρώ (1,51 δισ. δολαρίων).

Ο Lorenzo Bertelli, γιος των ιδιοκτητών της Prada, Miuccia Prada και Patrizio Bertelli, είχε δηλώσει στο Reuters τον Νοέμβριο ότι θα αναλάβει ως πρόεδρος της Versace μόλις ολοκληρωθεί η εξαγορά του επίσης πολυτελούς οίκου μόδας, εξηγώντας ότι επιδίωκαν αυτή τη συμφωνία εδώ και αρκετά χρόνια.

«Είχαν υπάρξει ήδη επαφές κατά την περίοδο του covid, υπήρχαν συζητήσεις ακόμη και πριν από την πώληση της Capri στην Tapestry. Όταν εκείνη η συμφωνία κατέρρευσε λόγω ζητημάτων ανταγωνισμού, επιστρέψαμε και προσπαθήσαμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες», ανέφερε ο Lorenzo Bertelli.

Η Donatella Versace, αδελφή του αείμνηστου σχεδιαστή, ανέφερε από την πλευρά της ότι το κλείσιμο της συμφωνίας συνέπεσε με τα γενέθλιά του.

«Σήμερα είναι η μέρα σου και η μέρα που η Versace εντάσσεται στην οικογένεια της Prada. Σκέφτομαι το χαμόγελο που θα είχες στο πρόσωπό σου. Μου λείπεις, πάντα», έγραψε στο Instagram.

Ο Lorenzo Bertelli, εξήγησε ότι η Versace πληρούσε δύο βασικές προϋποθέσεις για την εξαγορά της. Ότι δεν ήταν οικονομικά υπερβολικά ριψοκίνδυνη κίνηση και ότι άξιζε την επένδυση, καθώς συγκαταλέγεται στα πιο αναγνωρίσιμα brands παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από Reuters

