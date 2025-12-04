ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μπριζίτ Μπαρντό: Εκμυστηρεύεται την κρίσιμη στιγμή που την απέτρεψε από απόπειρα αυτοκτονίας

Το νέο ντοκιμαντέρ της 91χρονη σταρ έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη νοσηλεία της λόγω προβλημάτων υγείας

LifO Newsroom
Μπριζίτ Μπαρντό: Εκμυστηρεύεται την κρίσιμη στιγμή που την απέτρεψε από μία απόπειρα αυτοκτονίας σε ντοκιμαντέρ
Φωτ. αρχείου Μπριζίτ Μπαρντό / Getty Images
Η Μπριζίτ Μπαρντό υποστηρίζει ότι σήμερα είναι ζωντανή,  χάρη σε ένα «θαύμα».

Η 91χρονη σταρ Μπριζίτ Μπαρντό, σε ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Bardot» εξομολογείται ότι πάλευε με την κατάθλιψη σε όλη της τη ζωή, ακόμη και στην περίοδο της απόλυτης δόξας της.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι είχε αποπειραθεί πολλές φορές να δώσει τέλος στη ζωή της, σύμφωνα με τους Sunday Times. «Ήθελα να βάλω τέλος στη ζωή μου και σώθηκα από ένα θαύμα», φέρεται να λέει στο ντοκιμαντέρ, χωρίς να διευκρινίζει ωστόσο, τι ακριβώς ήταν αυτό το «θαύμα».

Η 91χρονη μίλησε επίσης και για τη μοναξιά που βίωσε παρά τη δημοσιότητα αλλά και για το πώς αντιμετώπισε την εικόνα της ως διεθνές σύμβολο του σεξ τη δεκαετία του ’60.

Παραδέχτηκε ότι η κατάθλιψη που ένιωθε τότε είναι κάτι που εξακολουθεί να την ακολουθεί μέχρι σήμερα, λέγοντας σύμφωνα με τους Sunday Times: «Κάθε πρωί που ξυπνάω, είμαι λυπημένη». Παρ’ όλα αυτά, σημείωσε ότι υπήρχε τουλάχιστον μία θετική πλευρά σε όλα όσα πέρασε, η αγάπη της για τα ζώα.

«Δε με νοιάζει αν οι άνθρωποι με θυμούνται. Αυτό που θέλω πραγματικά είναι οι άνθρωποι να θυμούνται τον σεβασμό που οφείλουμε στα ζώα. Όσο προχωρώ στη ζωή μου, τόσο περισσότερο φοβάμαι τους ανθρώπους. Είμαι περισσότερο ζώο παρά άνθρωπος», υποστηρίζει.

Το νέο ντοκιμαντέρ της Μπριζίτ Μπαρντό, κυκλοφορεί λίγους μήνες μετά τη νοσηλεία της σε νοσοκομείο της Γαλλίας για σχεδόν τρεις εβδομάδες τον Οκτώβριο, λόγω προβλημάτων υγείας, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Var-Matin.

Υπενθυμίζεται ότι τον ίδιο μήνα, διέψευσε φήμες ότι είχε πεθάνει, γράφοντας σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα Χ «Είμαι καλά και δε σκοπεύω να αποχαιρετήσω τη σκηνή».

Με πληροφορίες από PEOPLE

