Η εμφάνιση-πρόκληση του Elias Medini στα Fashion Awards συζητήθηκε όσο καμία άλλη

Η επιλογή του influencer συνδέθηκε με τη γενικότερη τάση υπερβολής που κυριαρχεί στα κόκκινα χαλιά της τελευταίας δεκαετίας

LifO Newsroom
Φωτ: Getty Images
Ο fashion influencer Elias Medini, γνωστός διαδικτυακά ως Lyas, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα Fashion Awards του Λονδίνου με μια εμφάνιση που ξεχώρισε αμέσως: ένα ολόσωμο κορμάκι του Jean Paul Gaultier, τυπωμένο από τον λαιμό μέχρι τους αστραγάλους με την απόλυτα ρεαλιστική εικόνα γυμνού ανδρικού σώματος.

Η εντύπωση που δημιουργήθηκε σε πρώτη ματιά ήταν πως ο Medini περπάτησε σχεδόν γυμνός στο κόκκινο χαλί. Στην πραγματικότητα επρόκειτο για μια ελαστική στολή που αναπαριστούσε ξένο σώμα, με λεπτομέρειες που θύμιζαν εικόνες ακατάλληλες για ανηλίκους.

Η εμφάνιση έκανε αμέσως τον γύρο του Instagram, όπου αρκετοί λογαριασμοί θόλωσαν τα πιο προκλητικά σημεία του ρούχου. Τα σχόλια ήταν από οργισμένα μέχρι ειρωνικά, με χρήστες να μιλούν για «κοστούμι» και όχι για μόδα, επισημαίνοντας ότι οι ζάρες του υφάσματος θύμιζαν περισσότερο latex στολή παρά high fashion. Πολλοί χαρακτήρισαν το αποτέλεσμα περισσότερο χιουμοριστικό παρά καλλιτεχνικό.

Ο Medini παρακολουθούσε τις αντιδράσεις καθ’ οδόν προς τη Νέα Υόρκη για επίδειξη της Chanel και δήλωσε μέσω e-mail στους New York Times πως θεωρεί «ενδιαφέρον το πόσο άβολα νιώθουμε σήμερα με το γυμνό σώμα». Όπως είπε, τον ικανοποιεί η ένταση των αντιδράσεων, επειδή «ξεκινούν μια συζήτηση». Για τον ίδιο, η πρόκληση δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέρος του πειραματισμού γύρω από το τι θεωρείται επιτρεπτό στη σκηνή της μόδας.

Παρά τον διαδικτυακό χλευασμό, η εμφάνιση έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, με το βίντεο και τις φωτογραφίες να αναπαράγονται ευρέως σε λογαριασμούς μόδας και ποπ κουλτούρας στα social media.

Η τάση αυτή δεν εμφανίζεται στο κενό. Το κόκκινο χαλί έχει μετατραπεί την τελευταία δεκαετία σε έναν χώρο συνεχούς υπερθεάματος, όπου ο στόχος δεν είναι απαραίτητα το κομψό ντύσιμο αλλά η μεγαλύτερη δυνατή απήχηση. Κάθε εμφάνιση που γίνεται meme θεωρείται επιτυχία, συχνά μεγαλύτερη από την κλασική αποδοχή των ειδικών. Αυτό εξηγεί και γιατί τα πιο συζητημένα looks των τελευταίων ετών, από τη λιονταρίσια κεφαλή της Κάιλι Τζένερ μέχρι τη ρομποτική στολή της Zendaya, σχεδιάστηκαν για να τραβούν τα βλέμματα.

Σημαντικό μέρος αυτής της υπερβολής εκφράζεται μέσα από την έκθεση του σώματος, κυρίως του γυναικείου. Από τη Μπέλα Χαντίντ μέχρι τη Φλόρενς Πιου και την Κιμ Καρντάσιαν, η «διάφανη» εμφάνιση έχει γίνει δημοφιλής πρακτική. Η πιο ακραία στιγμή ήρθε φέτος στα Grammy, όταν η Bianca Censori εμφανίστηκε με φόρεμα που δεν έκρυβε σχεδόν τίποτα, οδηγώντας ορισμένους θεσμούς — όπως το Φεστιβάλ Καννών — να επιβάλουν ρητούς περιορισμούς για γυμνές εμφανίσεις στο χαλί.

Το σίγουρο είναι ότι η εμφάνιση πέτυχε τον στόχο της. Έδωσε αναγνωρισιμότητα, δημιούργησε θόρυβο, προκάλεσε συζήτηση. Σε μια εποχή όπου η προσοχή είναι το πιο πολύτιμο νόμισμα, η γυμνότητα, ακόμη και η τεχνητή, εξακολουθεί να λειτουργεί.

Με πληροφορίες από New York Times

