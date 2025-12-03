An Evening Botanist: Θεραπεία, επιθυμία και απόλαυση σε μια έκθεση

Ο Μαλλουρής παρουσιάζει γλυπτά, εγκαταστάσεις, σχέδια και βίντεο. Τα υλικά του περιλαμβάνουν χάλυβα, μπρούντζο, γύψο, σαπούνι, κλαδιά τριανταφυλλιάς, ξύλινες λαβές και φορείς για μπόλιασμα ή μεταμόσχευση. Αρθρώνουν παράδοξες σχέσεις εγγύτητας και αποκαλύπτουν δομές που συγκρατούν η μία την άλλη, μια υλική σύνταξη όπου η ευαλωτότητα και οι διαδικασίες φροντίδας γίνονται ορατές.

Ο τίτλος προέρχεται από τον ευφημισμό «βοτανολόγος της νύχτας» ο οποίος πρωτοεμφανίζεται στις αρχές του εικοστού αιώνα με σκοπό να περιγράψει άντρες που αναζητούν ερωτικές επαφές σε δημόσιους κήπους. Ο Μαλλουρής οικειοποιείται αυτή τη φιγούρα μετατρέποντάς την σε ερευνητή της σωματικής οικειότητας, έναν παρατηρητή που καλλιεργεί τη γνώση μέσω της προσοχής και του ρίσκου. Το νυχτερινό «ψώνισμα» αναδύεται εδώ ως επιστημολογική και πολιτική πρακτική: ως ένας τρόπος χαρτογράφησης του χώρου μέσω της κίνησης, της πρόβλεψης και της αναγνώρισης. Η παρατήρηση επιστρατεύει το σώμα· το βλέμμα μετατοπίζεται από την απόσταση στην εγγύτητα. Οι μέθοδοι του «βοτανολόγου της νύχτας», η κωδικοποιημένη επικοινωνία και η αισθητηριακή εγρήγορση, σχηματίζουν ένα ενσώματο αντί-αρχείο που αντιστέκεται στις αρχιτεκτονικές της επιτήρησης και του ελέγχου.

Ανδρέας Μαλλουρής, An Evening Botanist (λεπτομέρεια 1)

Η διπλή ειδίκευση του Μαλλουρή τόσο στο πεδίο των εικαστικών όσο και στην πλαστική χειρουργική έχει εμφανή αντίκτυπο στην έρευνά του γύρω από το σώμα ως διαδικασία. Στην επανορθωτική χειρουργική, το μόσχευμα θέτει σε τροχιά μια συνθήκη εξάρτησης: ένας ιστός τρέφει έναν άλλο μέχρι να εδραιωθεί η νέα κυκλοφορία. Στην έκθεση Evening Botanist, λειτουργεί ως μια δομική αρχή του σχετίζεσθαι, ως ένα σύστημα συνύπαρξης όπου η ύλη μαθαίνει να προσαρμόζεται χωρίς όμως να αφομοιώνεται.

Στην έκθεση, η φροντίδα λειτουργεί ως κεντρικός άξονας και ως δύναμη διαμόρφωσης. Το σύνολο των έργων του Μαλλούρη ενσαρκώνει αυτή τη δυναμική, συναρθρώνοντας θραύσματα σε κυκλώματα αλληλεξάρτησης που παραμένουν ευέλικτα και σε εγρήγορση. Τα κιγκλιδώματα παραπέμπουν σε χειρουργικές σκευές, αστικές υποδομές και τις περιφραγμένες αρχιτεκτονικές των δημόσιων κήπων, στοιχεία που χορογραφούν την πρόσβαση, ρυθμίζουν την κίνηση και ορίζουν εκείνο που παραμένει ορατό. Αγκαθωτά φυτά πλέκονται μέσα από αυτά τα συστήματα, ενίοτε οδηγώντας τα σε αποσύνθεση ή πηγαίνοντας κόντρα στην ευταξία τους, δημιουργώντας ανοίγματα.

Ανδρέας Μαλλουρής, An Evening Botanist (λεπτομέρεια 2)

Ανδρέας Μαλλουρής, In the Gardens of Philoctetes (video still)

Ο Ανδρέας Μαλλουρής (γεν. Λευκωσία) είναι καλλιτέχνης που εργάζεται μεταξύ Λευκωσίας και Αθήνας. Τα μέσα που χρησιμοποιεί στην πρακτική του είναι η γλυπτική, οι εγκαταστάσεις, το σχέδιο, η φωτογραφία, το βίντεο και η περφόρμανς. Eίναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλο σπουδών (MFA) από το Goldsmiths College, University of London (2023)· πτυχιούχος (BA (Hons) Fine Art) του University of the West of England Bristol (2018)· κάτοχος διδακτορικού στην πλαστική χειρουργική από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (2009) και MD από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι πιστοποιημένος χειρουργός πλαστικής επανορθωτικής και αισθητικής χειρουργικής. Από το 2017, ο Ανδρέας Μαλλούρης διευθύνει το Koraï Project Space στη Λευκωσία, του οποίου είναι συνιδρυτής. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες εκθέσεις, μεταξύ των οποίων: Contested Desires: Constructive Dialogues (The Great North Museum: Hancock, Νιούκασλ, 2025)· Mythologies of Collapse (Far-Cynefin, Αθήνα, 2025)· Apotropaia (Far-Cynefin, Αθήνα, 2025)· Vima Art Fair (Koraï Project Space, Λεμεσός, 2025)· ART ATHINA (Far-Cynefin, Αθήνα, 2025)· Ο χώρος μου του Άλλου (Σπίτι της Κύπρου, Αθήνα, 2024)· Πριν Έρθει (το) Τέλος: Pre Erotic thoughts (P.E.T. Projects, Αθήνα, 2023)· Livery (Ιππικός Όμιλος Lapatsa, Λευκωσία, 2023)· A City-centre Seaview Penthouse at Oceanic (Limassol Art Walks, 2023)· Kenophobic Pantomimes (Bellow Grand, Νέα Υόρκη, 2023)· Plantasia (Petty Cash, Νέα Υόρκη, 2022)· Persistent Excitements, Thanks (P.E.T. Projects, Αθήνα, 2021)· Ένα ποίημα για εσένα (Crux Gallery, Αθήνα, 2021)· Matter in Mind (Alkinois Project Space, Αθήνα, 2021)· The Quarantine Exhibition (Space52, Αθήνα, 2020)· Ever Fallen (Metodo Milano, Μιλάνο, 2019); Igrutatti Palermo (Manifesta 12 collateral, Παλέρμο, 2018)· To the Right (Koraï Project Space, Λευκωσία, 2017)· Tactile Bodies (Garage, Λευκωσία, 2017)· Take the Din Out of Dinner (Artichokes and Queen Head, Λονδίνο, 2017)· και Dictations Vol. II (Μουσείο Τέχνης Λουκίας & Μιχαήλ Ζαμπέλα, Λευκωσία, 2017). Τα έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές.

Επιμέλεια: Πάνος Γιαννικόπουλος

Ανδρέας Μαλλουρής, An Evening Botanist (λεπτομέρεια 3)

