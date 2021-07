Ο Ζοζέπ Μπορέλ εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για τις ανακοινώσεις που έκαναν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Ερσίν Τατάρ για τα Βαρώσια και τόνισε πως συνιστούν «απαράδεκτη μονομερή απόφαση».

Σε γραπτή ανακοίνωσή του, υπογράμμισε ότι η ΕΕ εξακολουθεί να καθοδηγείται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε ό,τι αφορά στα Βαρώσια, «τα οποία πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά».

«Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια σχετικά με τα Βαρώσια, η οποία δεν είναι σύμφωνη με αυτά τα ψηφίσματα», υπογράμμισε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής.

«Η ΕΕ συνεχίζει να θεωρεί την κυβέρνηση της Τουρκίας υπεύθυνη για την κατάσταση στα Βαρώσια, θα παρακολουθήσει στενά την αυριανή κλειστή διαβούλευση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Κύπρο και θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα», συνέχισε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

