ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νορβηγία: O πρίγκιπας Χάακον μίλησε για πρώτη φορά δημόσια μετά τις κατηγορίες του θετού γιου του για βιασμό

Ο μεγαλύτερος γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, κατηγορείται μεταξύ άλλων για τέσσερις βιασμούς

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νορβηγία: O πρίγκιπας Χάακον μιλά δημόσια για πρώτη φορά μετά τις κατηγορίες του θετού γιου του για βιασμό Facebook Twitter
Μάριους Μποργκ Χόιμπι/ Φωτ.: Getty
0

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας, καθώς ο μεγαλύτερος γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ, βρίσκεται αντιμέτωπος με 32 αδικήματα.

Ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μάριους Μποργκ Χόιμπι, βρίσκεται υπό έρευνα μετά τη σύλληψή του στις 4 Αυγούστου του 2024, ως ύποπτος για επίθεση σε φίλη του.

Εκτός από τέσσερις κατηγορίες βιασμού, οι κατηγορίες εναντίον του περιλαμβάνουν ενδοοικογενειακή βία εναντίον πρώην συντρόφου ενώ υπάρχουν και αρκετές κατηγορίες βίας, διατάραξης κοινής ειρήνης, βανδαλισμού και παραβίασης περιοριστικών μέτρων εναντίον άλλου πρώην συντρόφου. Κατηγορείται επίσης, για βιντεοσκόπηση χωρίς συναίνεση ορισμένων γυναικών.

Οι τέσσερις βιασμοί για τους οποίους κατηγορείται ο Χόιμπι φέρονται να έγιναν το 2018, το 2023 και το 2024, με τον ίδιο να έχει ήδη παραδεχτεί την επίθεση και τον βανδαλισμό τον Αύγουστο του 2024, για το οποίο και συνελήφθη.

Τη Δευτέρα ωστόσο, ο γενικός εισαγγελέας της Νορβηγίας τον κατηγόρησε επίσημα για 32 αδικήματα.  Ο πρίγκιπας Χάακον και διάδοχος του θρόνου, λίγες ώρες αργότερα προχώρησε στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση των κατηγοριών.

«Θα συνεχίσουμε να εκτελούμε τα καθήκοντά μας όσο καλύτερα μπορούμε, όπως κάνουμε πάντα. Όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση πιθανώς τη βρίσκουν δύσκολη και απαιτητική», ανέφερε μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Το Reuters μετέδωσε επίσης ότι ο συνήγορος του Μάριους Μποργκ Χόιμπι, δήλωσε πως ο πελάτης του θα δηλώσει ένοχος για ορισμένα μικρότερα αδικήματα, αλλά αρνείται τις πιο σοβαρές κατηγορίες.

«Δεν συμφωνεί με τις κατηγορίες που αφορούν τον βιασμό και την ενδοοικογενειακή βία», ξεκαθάρισε.

Με πληροφορίες από PEOPLE

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πρίγκιπας Χάρι: Το συγκινητικό γράμμα για τον Πρίγκιπα Φίλιππο που πολέμησε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι: Το συγκινητικό γράμμα για τον Πρίγκιπα Φίλιππο που πολέμησε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο πρίγκιπας Χάρι ζήτησε από φίλο του να τοποθετήσει το γράμμα και ένα στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων ανήμερα της επετείου της Ημέρας της Νίκης επί της Ιαπωνίας, όταν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα αποχώρησαν από το σημείο
LIFO NEWSROOM
Ουκρανία: Τα 4 βασικά σημεία από τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον

Διεθνή / Συνάντηση στον Λευκό Οίκο: Τα 4 βασικά σημεία από τις συνομιλίες για την Ουκρανία

Ο Ζελένσκι με Ευρωπαίους συμμάχους επισκέφθηκαν τον Τραμπ, στον απόηχο της συνόδου της Αλάσκας με τον Πούτιν - Ποια ήταν τα σημαντικότερα συμπεράσματα των συνομιλιών και τι περιμένουμε στο εξής;
LIFO NEWSROOM
ΗΠΑ και Ευρώπη ξεκινούν άμεσα διαβουλεύσεις για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Διεθνή / ΗΠΑ και Ευρώπη ξεκινούν άμεσα διαβουλεύσεις για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Στόχος «να προλάβουν» πιθανές απαιτήσεις Πούτιν - Το πακέτο εγγυήσεων αναμένεται να περιλαμβάνει πολυεθνική δύναμη, όμως η τελική του μορφή δεν έχει οριστικοποιηθεί, αναφέρει σε αποκλειστικό δημοσίευμα το Bloomberg
LIFO NEWSROOM
Επείγουσα βοήθεια από το Ισραήλ στο Νότιο Σουδάν, εν μέσω φημών για μετεγκατάσταση Παλαιστινίων

Διεθνή / Επείγουσα βοήθεια από το Ισραήλ στο Νότιο Σουδάν, εν μέσω φημών για μετεγκατάσταση Παλαιστινίων

Η Γάζα μαστίζεται από λιμό, όμως το Ισραήλ ανακοινώνει βοήθεια στο Σουδάν - ένα από τα μέρη που φημολογείται ότι προετοιμάζει το Τελ Αβίβ για να μετεγκατεσταθούν οι εκδιωχθέντες Παλαιστίνιοι
LIFO NEWSROOM
Bloomberg: Η Shein εξετάζει επιστροφή στην Κίνα για να εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

Διεθνή / Bloomberg: Η Shein εξετάζει επιστροφή στην Κίνα για να εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

Μετά την αποτυχία εξασφάλισης των αναγκαίων εγκρίσεων για εισαγωγή σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο, οι επιλογές της Shein στενεύουν, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμο το τρέχον σχέδιο εισαγωγής στο Χονγκ Κονγκ 
LIFO NEWSROOM
Η Ουκρανία προτείνει συμφωνία 100 δισ. δολαρίων για αμερικανικά όπλα στον Τραμπ με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφάλειας

Διεθνή / Συμφωνία 100 δισ. δολαρίων για αμερικανικά όπλα από την Ουκρανία στον Τραμπ με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφάλειας

«Δεν δίνουμε τίποτα. Πουλάμε όπλα», είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και είναι σαφές πως η ουκρανική πρόταση στοχεύει να απευθυνθεί στην επιθυμία του να ενισχύσει τη βιομηχανία των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
 
 