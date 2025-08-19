ΔΙΕΘΝΗ
Πέθανε 30χρονος βουλευτής μέσα στο κοινοβούλιο της Φινλανδίας

Μεσίστια η σημαία της Φινλανδίας μπροστά από το κτίριο του κοινοβουλίου - Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατό του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: Instagram
Μέσα στο κτίριο του κοινοβουλίου της Φινλανδίας πέθανε σήμερα ο 30χρονος βουλευτής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, Έμελι Πέλτονεν, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του θεσμού.

Η αστυνομία ανέφερε πως ο Έμελι Πέλτονεν απεβίωσε γύρω στις 11 το πρωί. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «ερευνώνται τα αίτια του θανάτου, όμως δεν υπάρχουν υποψίες για εγκληματική ενέργεια σε αυτήν τη φάση».

«Ο άνθρωπος που πέθανε εντός του κτιρίου του κοινοβουλίου το πρωί της 19ης Αυγούστου είναι ο Έμελι Πέλτονεν, ένας βουλευτής που ασκούσε την πρώτη του θητεία», ανέφερε η υπηρεσία Τύπου του κοινοβουλίου σε μια ανακοίνωση, όπου δεν διευκρινίζονται τα αίτια θανάτου του.

«Ο θάνατος του Έμελι Πέλτονεν με συγκλονίζει, όπως και όλους μας», δήλωσε η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών Τίτι Τουπουράινεν, σε ένα δελτίο Τύπου.

«Ήταν ένα πολύ σεβαστό μέλος στην κοινότητά μας και θα μας λείψει πολύ», συμπλήρωσε η ίδια.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, όπως και πολλοί βουλευτές, εξέφρασαν τη λύπη τους. «Σήμερα, λάβαμε τραγικά νέα από το κοινοβούλιο», έγραψε ο Στουμπ στο Χ.

Η σημαία της Φινλανδίας κυμάτιζε μεσίστια σήμερα μπροστά από το κτίριο του κοινοβουλίου στο κέντρο του Ελσίνκι, σε ένδειξη πένθους.

Ο Έμελι Πέλτονεν είχε κάνει γνωστό στα τέλη Ιουνίου πως θα έπαιρνε αναρρωτική άδεια εξαιτίας μιας νοσοκομειακής λοίμωξης που είχε κολλήσει την άνοιξη, κατά τη διάρκεια μιας θεραπείας για την αντιμετώπιση νεφρίτιδας.

 
 
 
