Η Zoom Video Communications Inc συμφώνησε να πληρώσει 85 εκατ. δολάρια και να ενισχύσει τις πρακτικές ασφαλείας της μετά από αγωγή εναντίον της.

Σύμφωνα με την αγωγή, η εταιρεία παραβίασε τα δικαιώματα απορρήτου των χρηστών της μοιράζοντας προσωπικά δεδομένα με το Facebook, τη Google και το LinkedIn και επιτρέποντας στους χάκερ να διαταράσσουν τις συναντήσεις του Zoom σε μια πρακτική που ονομάζεται «Zoombombing».

Ο προκαταρκτικός διακανονισμός που κατατέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου απαιτεί την έγκριση από την δικαστή Lucy Koh στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια.

Οι ενάγοντες θα μπορούν να έχουν επιστροφή χρημάτων 15% στις βασικές τους συνδρομές ή 25 δολάρια (όποιο ποσό τους είναι μεγαλύτερο για τον καθένα), ενώ σε άλλες περιπτώσεις το ποσό αυτό ανέρχεται έως και τα 15 δολάρια.

Το Zoom συμφώνησε να λάβει μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης των χρηστών όταν οι οικοδεσπότες των συναντήσεων ή άλλοι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν εφαρμογές τρίτων στις συσκέψεις.

Επίσης συμφώνησε να παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση στους υπαλλήλους του σχετικά με το απόρρητο και τον χειρισμό δεδομένων.

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Χοσέ αρνήθηκε το λάθος, αποδέχθηκε ωστόσο την συμφωνία.

Σε δήλωσή της την Κυριακή, ανέφερε ότι «Το απόρρητο και η ασφάλεια των χρηστών μας αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για το Zoom και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την εμπιστοσύνη που μάς δείχνουν οι χρήστες μας».

Ο διακανονισμός του Σαββάτου έγινε αφού η δικαστής Koh στις 11 Μαρτίου επέτρεψε στους ενάγοντες να αιτηθούν αξιώσεις βάσει συμβάσεων.

Παρόλο που το Zoom συγκέντρωσε περίπου 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνδρομές Zoom Meetings από μέλη της, οι δικηγόροι των ενάγοντων χαρακτήρισαν τον διακανονισμό των 85 εκατομμυρίων δολαρίων λογικό, λόγω των κινδύνων που επιφέρει μία δικαστική διαμάχη. Σκοπεύουν δε, να ζητήσουν έως και 21,25 εκατομμύρια δολάρια για νομικά έξοδα.

Το Zoombombing είναι οι περιπτώσεις εκείνες όπου ξένοι χρήστες επεμβαίνον σε συσκέψεις, που γίνονται μέσω Zoom και προβάλλουν πορνογραφία, χρησιμοποιούν ρατσιστική γλώσσα ή δημοσιεύουν άλλο ενοχλητικό περιεχόμενο.

Η πελατειακή βάση του Zoom εξαπλασιάστηκε από τότε που η πανδημία ανάγκασε περισσότερους ανθρώπους σε τηλεργασία.

Η εταιρεία είχε 497.000 πελάτες τον Απρίλιο του 2021, από 81.900 τον Ιανουάριο του 2020. Ωστόσο, έχει τονίσει ότι η αύξηση των χρηστών θα μπορούσε να επιβραδυνθεί ή να μειωθεί καθώς περισσότεροι άνθρωποι κάνουν εμβόλια και επιστρέφουν στη δουλειά ή στο σχολείο.

Με πληροφορίες του Reuters



Η υπόθεση είναι In: Zoom Video Communications Inc Privacy Litigation, U.S. District Court, Northern District of California, No. 20-02155.