Οι ζημιές στο σπίτι του Νετανιάχου μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ με το drone

Ζημιά φαίνεται να προκάλεσε η επίθεση με drone κατά της ιδιωτικής κατοικίας του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια, στο κεντρικό Ισραήλ, όπως φαίνεται από τις εικόνες που μετέδωσαν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σήμερα, Τρίτη 22 Οκτωβρίου ήταν η πρώτη ημέρα που έγινε άρση της στρατιωτικής λογοκρισίας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μία εικόνα, η δημοσίευση της οποίας είχε μέχρι πρότινος απαγορευτεί από τον ισραηλινό στρατό, δείχνει την ζημία που προκλήθηκε από την επίθεση του drone και η οποία ήταν μικρής έκτασης.

Η έκρηξη φαίνεται πως έσπασε το τζάμι στο παράθυρο ενός υπνοδωματίου.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ ο Νετανιάχου και η σύζυγός του δεν βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή της επίθεσης.

Το Σάββατο αμέσως μετά την επίθεση, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Η Χεζμπολάχ, σύμμαχος του Ιράν, που προσπάθησε να με δολοφονήσει, εμένα και τη γυναίκα μου, διέπραξε σοβαρό λάθος». «Λέω στους Ιρανούς και τους συμμάχους τους στον άξονα του κακού: οποιοσδήποτε αποπειράται να βλάψει τους πολίτες του Ισραήλ θα πληρώσει υψηλό τίμημα», πρόσθεσε.

