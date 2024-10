Το Ισραήλ ρίχνει στη Γάζα φυλλάδια με τη σορό του Σινουάρ και μήνυμα προς τη Χαμάς

Ισραηλινά αεροσκάφη έριξαν φυλλάδια πάνω από τη νότια Γάζα το Σάββατο που έδειχναν μια εικόνα του νεκρού Γιαχία Σινουάρ με το μήνυμα ότι «η Χαμάς δεν θα κυβερνά πλέον τη Γάζα», επαναλαμβάνοντας το μήνυμα που θέλησε να στείλει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τον θάνατο του αρχηγού της παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Ο Γιαχία Σινουάρ κατέστρεψε τις ζωές σας. Κρύφτηκε σε ένα σκοτεινό τούνελ και εξοντώθηκε όταν προσπάθησε να διαφύγει πανικόβλητος. Όποιος ρίξει το όπλο και παραδώσει τους ομήρους, θα του επιτραπεί να φύγει και να ζήσει ειρηνικά» έγραφε το φυλλάδιο, γραμμένο στα αραβικά, σύμφωνα με κατοίκους της νότιας πόλης Χαν Γιουνίς και εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Η διατύπωση του φυλλαδίου ήταν από μια δήλωση του Νετανιάχου την Πέμπτη μετά την επιβεβαίωση ότι ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, είναι νεκρός μετά από τακτική επιχείρηση του ισραηλινού στρατου στη Ράφα, κοντά στα σύνορα Γάζας - Αιγύπτου.

