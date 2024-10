Νετανιάχου: «Σοβαρό λάθος» της Χεζμπολάχ η απόπειρα εναντίον μου

«Οι σύμμαχοι του Ιράν που προσπάθησαν να με δολοφονήσουν, εμένα και τη σύζυγό μου, σήμερα, έκαναν ένα σοβαρό λάθος», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγες ώρες μετά την απόπειρα εναντίον της κατοικίας του.

Αφού δημοσιοποίησε ένα βίντεο λίγη ώρα μετά την απόπειρα εναντίον του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανήλθε με νέα δήλωση μερικές ώρες αργότερα, επισημαίνοντας πως η απόπειρα της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ να δολοφονήσει τον ίδιον και τη σύζυγό του σήμερα ήταν «σοβαρό λάθος».

Παρότι το drone δεν βρήκε στόχο, σε παρακείμενο κτήριο προκλήθηκαν ζημιές, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

«Οι σύμμαχοι του Ιράν που προσπάθησαν να με δολοφονήσουν, εμένα και τη σύζυγό μου, σήμερα, έκαναν ένα σοβαρό λάθος», ανέφερε ο Νετανιάχου σε μια δήλωση. «Λέω στους Ιρανούς και στους εταίρους τους του άξονα του κακού: όποιος κάνει κακό σε πολίτες του Ισραήλ θα πληρώσει υψηλό τίμημα», πρόσθεσε.

Καμία από τις οργανώσεις που εκτοξεύουν πυρά εναντίον του Ισραήλ τον τελευταίο χρόνο, περιλαμβανομένης της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ, δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση αυτή.

