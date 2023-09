Ζελένσκι στον ΟΗΕ: Γενοκτονία η απαγωγή παιδιών από εδάφη μας- Στη Ρωσία τους μαθαίνουν το μίσος για την Ουκρανία

Μια παγκόσμια ειρηνευτική σύνοδο ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος προσκάλεσε στην παγκόσμια ειρηνευτική σύνοδο «όλους εκείνους που δεν ανέχονται οποιαδήποτε επιθετικότητα». Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι εργάζεται για να διασφαλίσει πως, μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, καμία χώρα «δεν θα τολμήσει» να επιτεθεί σε άλλην.

Ukraine is doing everything possible to assure that, following Russian aggression, no one in the world would dare to attack any nation. Weaponization must be restrained. War crimes must be punished. Deported people must come back home. The occupier must return to their own land.