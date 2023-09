Ο Ζελένσκι καρατόμησε τον υπουργό Άμυνας – Ο λόγος

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως αποπέμπει τον υπουργό Άμυνας Ολέξιι Ρέζνικοφ και τον αντικαθιστά με τον Ρουστέμ Ουμέροφ.

Συγκεκριμένα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε πως θα ζητήσει αυτήν την εβδομάδα από το κοινοβούλιο της χώρας να αποπέμψει τον υπουργό Άμυνας και να τον αντικαταστήσει με τον Ρουστέμ Ουμέροφ, τον επικεφαλής του ταμείου ιδιωτικοποιήσεων της χώρας.

«Αποφάσισα να αντικαταστήσω τον υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας. Ο Ολέξιι Ρέζνικοφ πέρασε περισσότερες από 550 ημέρες πολέμου. Πιστεύω ότι το υπουργείο χρειάζεται νέες προσεγγίσεις και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης τόσο με τον στρατό όσο και με το κοινωνικό σύνολο» ανέφερε στο νυχτερινό, βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του προς το έθνος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συμπλήρωσε πως «επικεφαλής του υπουργείου είναι πλέον ο Ρουστέμ Ουμέροφ. Η Βουλή της Ουκρανίας γνωρίζει καλά αυτό το άτομο και ο Ρουστέμ Ουμέροφ δεν χρειάζεται πρόσθετες συστάσεις. Περιμένω από το κοινοβούλιο να στηρίξει αυτή την υποψηφιότητα».

