Ερντογάν στον ΟΗΕ: Ζήτησε αναγνώριση του ψευδοκράτους στην Κύπρο

Από το βήμα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του ψευδοκράτους στην Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην 78η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε χαρακτηριστικά: «Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να το αποδεχθεί, να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και να δημιουργήσει διπλωματικούς, πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς με αυτή τη χώρα». Αμφισβήτησε δε και την αποτελεσματικότητα της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στο νησί.

Υπενθυμίζοντας ότι είναι η 60ή επέτειος για το Κυπριακό ζήτημα, ο Ερντογάν τόνισε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά έκανε πάντα ειλικρινείς προσπάθειες για την εξεύρεση μιας δίκαιης, μόνιμης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό.

Επίσης ανέφερε πως «η Ανατολική Μεσόγειος μπορεί να μετατραπεί σε μια γεωγραφική περιοχή όπου θα επικρατεί η ειρήνη, η ευημερία και η σταθερότητα μόνο με το σεβασμό των δικαιωμάτων και των νόμων όλων των μερών». «Δεν επιτρέπουμε και δεν θα επιτρέψουμε να αγνοηθούν τα δικαιώματά μας», ανέφερε. Αύριο θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

#Türkiye President Recep Tayyip Erdoğan remarks on the #Cyprus situation at the @UN .

President Erdoğan requested the International community recognise the "TRNC" and to start political, economical and trade agreements. He told Cyprus President to forget federal solution. pic.twitter.com/T6QvtBZ3J1