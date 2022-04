Ζελένσκι σε Μπάιντεν: Να χαρακτηρίσουν οι ΗΠΑ τη Ρωσία «κράτος-χορηγό τρομοκρατίας»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν οι ΗΠΑ να χαρακτηρίσουν τη Ρωσία «κράτος χορηγό της τρομοκρατίας», μία από τις πιο ισχυρές και σοβαρές κυρώσεις που έχουν οι ΗΠΑ στη φαρέτρα μέτρων τους, ανέφερε σήμερα η Washington Post, επικαλούμενη άτομα με γνώση της συνομιλίας των δύο ηγετών.

Το αίτημα Ζελένσκι εκδηλώθηκε σε πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Μπάιντεν, με επίκεντρο την πολυμέτωπη απάντηση της Δύσης στη ρωσική εισβολή την Ουκρανία.

Ο Μπάιντεν δεν δεσμεύτηκε για συγκεκριμένες ενέργειες κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας, ανέφερε η εφημερίδα.

Ο χαρακτηρισμός αυτός μπορεί να γίνει σε κάθε χώρα που «υποστηρίζει επανειλημμένα πράξεις διεθνούς τρομοκρατίας», τόνισε η Post, επικαλούμενη ενημερωτικό δελτίο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ακόμη και επί εποχής Ψυχρού Πολέμου, η Ουάσινγκτον απέφυγε την επιβολή τού χαρακτηρισμού αυτού για την Σοβιετική Ένωση.

Ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να έχει σειρά επιπτώσεων, μεταξύ των οποίων επιβολή προστίμων σε δεκάδες άλλες χώρες που εξακολουθούν να έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία και πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων της Μόσχας στις ΗΠΑ

«Η προσθήκη της Ρωσίας στη λίστα χορηγών τρομοκρατίας θα αποτελούσε την "πυρηνική" οικονομική εναλλακτική» εξηγεί ο Τζέισον Μπλαζάκις, πρώην αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Αυτή τη στιγμή ο κατάλογος που οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν «κράτος-χορηγός της τρομοκρατίας» περιλαμβάνει τέσσερις χώρες: τη Βόρεια Κορέα, την Κούβα, το Ιράν και τη Συρία.

Ανησυχία για ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι «όλος ο κόσμος» πρέπει να «ανησυχεί» για τον κίνδυνο ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν, πιεσμένος από τις στρατιωτικές του αποτυχίες στην Ουκρανία να καταφύγει στη χρήση τακτικού πυρηνικού όπλου, απηχώντας την προειδοποίηση του επικεφαλής της CIA.

Οι στρατιωτικές ήττες που το Κίεβο και δυτικές πρωτεύουσες λένε πως υφίσταται ο στρατός της Ρωσίας στην Ουκρανία μπορεί να οδηγήσουν τον Πούτιν να καταφύγει στη χρήση τακτικού πυρηνικού όπλου ή πυρηνικού όπλου μικρής ισχύος στη χώρα αυτή, υποστήριξε χθες Πέμπτη ο επικεφαλής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς.

«Δεδομένου ότι είναι πιθανό ο πρόεδρος Πούτιν και η ρωσική ηγεσία να βυθιστούν στην απελπισία, λαμβανομένων υπόψη των ηττών που υπέστησαν έως τώρα από στρατιωτική άποψη, κανένας μας δεν μπορεί να παίρνει ελαφρά την απειλή της ενδεχόμενης καταφυγής σε τακτικά πυρηνικά όπλα, ή (πυρηνικά όπλα) μικρής ισχύος», είπε ο Μπερνς κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Ατλάντα.

Ερωτηθείς από το CNN εάν συμμερίζεται αυτή την ανησυχία, ο Ζελένσκι απάντησε: «Όχι μόνο εγώ, νομίζω ότι ολόκληρος ο κόσμος, όλες οι χώρες πρέπει να ανησυχούν».

CNN's Jake Tapper sits down for an exclusive interview with Ukrainian President Volodymyr Zelensky at the presidential palace in Kyiv https://t.co/r3Ql9kWryC pic.twitter.com/CHQnqvxlo4