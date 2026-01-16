Ζελένσκι: «Εάν έρθουμε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, υπογράφουμε την επόμενη εβδομάδα στο Νταβός»

Την πρόθεση της Ουκρανίας να υπογράψει το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θέτοντας ως όρο τη συμφωνία του Κιέβου με την Ουάσινγκτον.

Το σχέδιο ανάμεσα στην Ουκρανία και τις ΗΠΑ μπορεί να υπογραφεί και την ερχόμενη εβδομάδα, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να προσθέσει πως «πρέπει να προηγηθεί συμφωνία».

Συμπλήρωσε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να επικυρωθεί στην ελβετική πόλη του Νταβός, όπου διεθνείς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ντόναλντ Τραμπ, θα δώσουν το «παρών» για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Μάλιστα, διευκρίνισε πως ουκρανική αντιπροσωπεία κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ για συνομιλίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας και ένα πακέτο μέτρων για την ευημερία.

President Zelenskyy:



The United States wants to end the war tomorrow, and we'd like to do it even today.



And we understand that postponement with ending the war is on Russia's side. Here's the simplest example.



In the end of last year there were agreements about exchanging our… pic.twitter.com/mpXIWv8YgG — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 16, 2026

Ζελένσκι: Η αναφορά στις εγγυήσεις ασφαλείας

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, η ομάδα του Κιέβου ελπίζει επίσης να λάβει σαφήνεια από την Ουάσιγκτον σχετικά με τη στάση της Ρωσίας, ανέφερε ακόμη ο Ουκρανός πρόεδρος, που έθιξε το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας.

«Η Ουκρανία χρειάζεται εγγυήσεις ασφάλειας που θα διαρκέσουν περισσότερο από τη θητεία του Τραμπ» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος καταληκτικά κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «σαμποτάρει» τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης.

«Ο Ζελένσκι κατηγορεί επίσης τη Ρωσία ότι καθυστερεί τις ειρηνευτικές προσπάθειες και λέει ότι τα τελεσίγραφα δεν είναι τρόπος για να γίνεται διπλωματία» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Οι προσπάθειες των ΗΠΑ για την επίλυση της ''σύγκρουσης'' στην Ουκρανία αντιστοιχούν με τα συμφέροντα της Ρωσίας, εκτιμούμε τις προσπάθειές τους» ανέφερε στο μεταξύ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Σημειώσαμε τις δηλώσεις των ηγετών της ΕΕ για την ανάγκη να συνομιλήσουν με τη Ρωσία. Αυτή θα ήταν μια σοβαρή αλλαγή αν αντανακλά το στρατηγικό τους όραμα... Το Κρεμλίνο έχει λάβει μηνύματα από τη Ρώμη, το Παρίσι και το Βερολίνο σχετικά με την ανάγκη διαλόγου με τη Ρωσία και το θεωρεί αυτό μια θετική εξέλιξη στην ευρύτερη δυτική θέση, δήλωσε ο Πεσκόφ. Η Ρωσία έχει διάλογο με τις ΗΠΑ, δεν υπάρχει διάλογος με τους Ευρωπαίους» υποστήριξε.

Με πληροφορίες από Sky News

