Ζελένσκι: Δεν θέλουμε να μείνουμε στην ιστορία σαν τους 300 Σπαρτιάτες

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ η ρωσική εισβολή βρίσκεται σε εξέλιξη και ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων συνεχίζεται.

Μιλώντας σε δραματικούς τόνους περιέγραψε την κατάσταση, λέγοντας ότι «ο χρόνος έχει σταματήσει για μας». Μάλιστα, δήλωσε: «Δεν θέλω η ιστορία να μας καταγράψει ως έναν θρύλο όπως αυτό των 300 της Σπαρτιατών. Θέλω ειρήνη».

“I don’t want Ukraine’s history to be a legend about 300 Spartans. I want peace.”

