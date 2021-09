Συνήθως έχουν να κάνουν με σκύλους που χάθηκαν ή με διάσωση γατών. Αυτή τη φορά όμως, οι άνθρωποι στην υπηρεσία για τα ζώα στο Μέριλαντ είναι αντιμέτωποι με μία άνευ προηγουμένου πρόκληση: να πιάσουν ζέβρες που κυκλοφορούν ελεύθερες.

Πέντε ζέβρες το έσκασαν από μία ιδιωτική φάρμα στην κομητεία Πρινς Τζορτζ πριν από περίπου μία εβδομάδα και κυκλοφορούν ελεύθερες, αναζητώντας τροφή. Αν και η εμφάνισή τους έχει χαροποιήσει τους κατοίκους, η παρουσία τους αποτελεί πονοκέφαλο για τους υπεύθυνους.

Five zebras were spotted walking behind a house in Prince George’s County, Maryland. The animals have been on the loose since escaping from a nearby farm. https://t.co/9ax0W0d7QN pic.twitter.com/cQYjaM7SEN