Yung Filly: Ο δημοφιλής ράπερ και YouTuber κατηγορείται για βιασμό

Ο δημοφιλής Βρετανός ράπερ και influencer, Yung Filly, κατηγορείται ότι βίασε μια γυναίκα στην Αυστραλία.

Ο Andres Felipe Valencia Barrientos, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, αρχικά απέκτησε διαδικτυακή φήμη με τα βίντεο του στο YouTube, ενώ έπειτα ξεκίνησε μία επιτυχημένη καριέρα στους κόσμους της μουσικής και της τηλεόρασης.

Τα τελευταία χρόνια είχε παρουσιάσει εκπομπές για το BBC 3 και είχε εμφανιστεί σε εκπομπές του ITV και του Channel 4, ενώ μετρά πάνω από 2 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify.

Ο 29χρονος συνελήφθη στην πόλη Μπρίσμπεϊν την Τρίτη, 8 Οκτωβρίου και μία μέρα αργότερα μεταφέρθηκε στο Περθ για να εμφανιστεί στο δικαστήριο, όπου την Πέμπτη του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες και εγκρίθηκε η εγγύησή του.

Yung Filly landing in Perth in cuffs and escorted into an unmarked police car by Australian Federal agents. pic.twitter.com/7MpLDMEvwb