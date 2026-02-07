Υπόθεση Έπσταϊν: Οι Κλίντον ζητούν να καταθέσουν δημόσια στη Βουλή

Ο Μπιλ Κλίντον και η Χίλαρι Κλίντον ζητούν να καταθέσουν δημόσια στο Κογκρέσο για τις επαφές τους με τον Τζέφρι Επστάιν, λέγοντας ότι μια κλειστή διαδικασία δίνει χώρο στους Ρεπουμπλικανούς να εργαλειοποιήσουν το θέμα.

Η επιτροπή εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων τους έχει καλέσει για κατάθεση πίσω από κλειστές πόρτες. Στόχος της έρευνας είναι να χαρτογραφηθούν οι σχέσεις του Επστάιν με πρόσωπα ισχύος και να εξεταστεί πώς διαχειρίστηκαν οι αρχές πληροφορίες που αφορούσαν τη δράση του.

Δημοκρατικοί καταγγέλλουν ότι η διαδικασία χρησιμοποιείται ως όπλο κατά πολιτικών αντιπάλων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όχι ως ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος. Στο ίδιο πλαίσιο υπενθυμίζουν ότι ο Τραμπ είχε για χρόνια επαφές με τον Επστάιν, αλλά δεν έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις στην επιτροπή.

Οι Ρεπουμπλικανοί είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι θα προχωρήσουν σε διαδικασίες κυρώσεων αν οι δύο Κλίντον δεν εμφανιστούν. Το ζευγάρι έχει πλέον συμφωνήσει να καταθέσει, θέτει όμως ως όρο να γίνει σε ανοιχτή ακρόαση.

Η ανάρτηση του Μπιλ Κλίντον

Ο Μπιλ Κλίντον υποστήριξε ότι μια κλειστή κατάθεση ισοδυναμεί με διαδικασία που δεν εγγυάται διαφάνεια και μίλησε για «δίκη παρωδία». Με ανάρτησή του στο X ζήτησε να γίνει δημόσια ακρόαση ώστε, όπως λέει, να μην υπάρχει περιθώριο για διαρροές και επιλεκτικές αναγνώσεις.

I will not sit idly as they use me as a prop in a closed-door kangaroo court by a Republican Party running scared. If they want answers, let’s stop the games & do this the right way: in a public hearing, where the American people can see for themselves what this is really about. — Bill Clinton (@BillClinton) February 6, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Χίλαρι Κλίντον. Η πρώην υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι έχουν ήδη ενημερώσει την επιτροπή για όσα γνωρίζουν και δήλωσε ότι, αν πρόκειται να υπάρξει πολιτική σύγκρουση, αυτή πρέπει να γίνει μπροστά στις κάμερες.

So let’s stop the games.



If you want this fight, @RepJamesComer, let’s have it—in public.



You love to talk about transparency. There’s nothing more transparent than a public hearing, cameras on.



We will be there. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 5, 2026

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση νέου υλικού από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Το πακέτο περιλαμβάνει πάνω από 3 εκατομμύρια έγγραφα, φωτογραφίες και βίντεο που σχετίζονται με την έρευνα για τον Επστάιν, ο οποίος πέθανε το 2019 ενώ κρατούνταν, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε αυτοκτονία.

Το όνομα του Μπιλ Κλίντον εμφανίζεται επανειλημμένα στα αρχεία, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει παρουσιαστεί στοιχείο που να τον συνδέει με ποινικά αδικήματα. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί ότι ταξίδεψε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με το αεροσκάφος του Επστάιν, στο πλαίσιο ανθρωπιστικών αποστολών που σχετίζονταν με το Clinton Foundation, αλλά έχει δηλώσει ότι δεν πήγε ποτέ στο ιδιωτικό νησί του.

Η Χίλαρι Κλίντον, που αντιμετώπισε τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2016, λέει ότι δεν είχε ουσιαστική σχέση με τον Επστάιν. Υποστηρίζει ότι δεν ταξίδεψε με το αεροπλάνο του και δεν επισκέφθηκε το νησί του.

Με πληροφορίες από Guardian