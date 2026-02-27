Ο Έπσταϊν επιχείρησε να αγοράσει παλάτι στο Μαρόκο μία ημέρα πριν συλληφθεί το 2019

Ο Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε να αγοράσει ένα πολυτελές παλάτι, αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, στο Μαρόκο, μόλις μία ημέρα πριν από τη σύλληψή του το 2019.

Σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιοποίησε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, προσπάθειά του Έπσταϊν να αποκτήσει το πολυτελές ακίνητο, γνωστό ως Bin Ennakhil, είχε ξεκινήσει ήδη από το 2011, όμως οι διαφωνίες με τον πωλητή για την τιμή και τους όρους της αγοραπωλησίας καθυστερούσαν τη συμφωνία για χρόνια.

Το παλάτι βρίσκεται στην πολυτελή περιοχή Παλμερέ του Μαρακές και περιγράφεται ως αρχιτεκτονικό αριστούργημα, καθώς χρειάστηκαν 1.300 τεχνίτες και τρία χρόνια εργασιών για την κατασκευή του.

Στις 5 Ιουλίου 2019, μία ημέρα πριν συλληφθεί, ο Έπσταϊν υπέγραψε έμβασμα ύψους 14,95 εκατ. δολαρίων, στο πλαίσιο συμφωνίας για την αγορά της υπεράκτιας εταιρείας που κατείχε το ακίνητο έναντι 18 εκατ. ευρώ.

Facebook Twitter Φωτογραφίες από το εσωτερικό του παλατιού που επιχείρησε να αγοράσει ο Έπσταϊν στο Μαρόκο / US Department of Justice

Λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του, ο λογιστής του ακύρωσε τη μεταφορά χρημάτων και η αγοραπωλησία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Μάλιστα κάποια μέσα ενημέρωσης στο Μαρόκο είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι ο Έπσταϊν ενδέχεται να έβλεπε τη χώρα ως ασφαλές καταφύγιο, δεδομένου ότι δεν υφίσταται συμφωνία έκδοσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, συνεργάτης του υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή δείχνει πως δεν γνώριζε για την επικείμενη σύλληψή του. Τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα δεν περιλαμβάνουν αναφορά σε σχέδιο διαφυγής.

Οι δεσμοί του Έπσταϊν με το Μαρόκο χρονολογούνται από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Είχε επισκεφθεί επανειλημμένα τη χώρα και αναζητούσε ακίνητο στο Μαρακές, με την τότε σύντροφό του να χειρίζεται τις διαπραγματεύσεις.

Παρά τις αρχικές εντάσεις με τον Γερμανό ιδιοκτήτη του παλατιού για την υψηλή τιμή, οι συζητήσεις συνεχίστηκαν τα επόμενα χρόνια, ώσπου λίγο πριν από τη σύλληψή του φάνηκε πως η συμφωνία βρισκόταν κοντά στην ολοκλήρωση.

Με πληροφορίες από BBC

