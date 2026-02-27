ΕΕ: Ξεκινά χρηματοδότηση για την προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση σε ολόκληρη την Ένωση

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούν να αξιοποιήσουν ένα κοινωνικό ταμείο για να βοηθήσουν τους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς αμβλώσεις, σε μια ανακοίνωση που χαρακτηρίστηκε «νίκη για τις γυναίκες».

Η ανακοίνωση της Πέμπτης έχει τις ρίζες της σε μια μακρά εκστρατεία για τη δημιουργία ενός μηχανισμού χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος θα επιτρέπει στις γυναίκες από χώρες με σχεδόν πλήρη απαγόρευση των αμβλώσεων, όπως η Μάλτα και η Πολωνία, να μεταβαίνουν σε κράτη όπου είναι νόμιμες.

Στο επίκεντρο της εκστρατείας «My Voice, My Choice» βρισκόταν η διακήρυξη ότι οι γυναίκες σε όλα τα 27 κράτη μέλη πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση σε νόμιμες και ασφαλείς αμβλώσεις.

Η νέα πρωτοβουλία της ΕΕ για τις αμβλώσεις

Περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι υπέγραψαν την πρωτοβουλία, αναγκάζοντας την Επιτροπή να απαντήσει. Η πρόταση υποστηρίχθηκε από την πλειοψηφία των ευρωβουλευτών τον Δεκέμβριο.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι οι χώρες θα μπορούν να αξιοποιήσουν τα ήδη διατεθέντα κονδύλια για κοινωνικές υπηρεσίες για να υποστηρίξουν τα ταξίδια και την πρόσβαση σε υπηρεσίες άμβλωσης. «Αυτό είναι πρωτοποριακό», δήλωσε η Hadja Lahbib, επίτροπος της ΕΕ για την ισότητα. «Αυτή η απόφαση θα αλλάξει ζωές».

Ο στόχος ήταν να μειωθούν οι 500.000 επικίνδυνες αμβλώσεις που πραγματοποιούνταν κάθε χρόνο στην Ευρώπη, είπε. «Πρόκειται για μισό εκατομμύριο γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο, μισό εκατομμύριο γυναίκες που τραυματίζονται, μισό εκατομμύριο γυναίκες που ενδέχεται να υποστούν συνέπειες για όλη τους τη ζωή», πρόσθεσε η Lahbib.

«Ζούμε, φυσικά, δυστυχώς, σε μια εποχή όπου το σώμα των γυναικών έχει γίνει πεδίο πολιτικής μάχης, όπου τα δικαιώματα υποβαθμίζονται σε όλο τον κόσμο. Αλλά η Ευρώπη παραμένει σταθερή».

«Μέρα νίκης για τις γυναίκες»

Η Nika Kovač, συντονίστρια της εκστρατείας «My Voice, My Choice», δήλωσε: «Για πρώτη φορά, η Επιτροπή επιβεβαιώνει κατηγορηματικά ότι τα κονδύλια της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εγγυηθούν την πρόσβαση σε ασφαλείς υπηρεσίες άμβλωσης, ιδίως για γυναίκες που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους στην Ευρώπη».

«Σήμερα είναι μια μέρα νίκης για τις γυναίκες στην Ευρώπη. Δεν είναι κάτι συμβολικό. Είναι μια πολιτική δέσμευση για τα δικαιώματα των γυναικών».

Αν και οι ακτιβιστές ήταν απογοητευμένοι που η Επιτροπή δεν προχώρησε στην κατανομή νέων οικονομικών πόρων, δέχτηκαν αυτό που θεωρούν ως ένα νέο μονοπάτι προς την εγγύηση των δικαιωμάτων των γυναικών. «Τα κράτη μέλη πρέπει τώρα να ακολουθήσουν το μονοπάτι που δημιουργήθηκε», δήλωσε η Kovač.

Οι ακτιβιστές δήλωσαν ότι το έργο τους απέχει πολύ από το να έχει ολοκληρωθεί, σημειώνοντας ότι θα συνεχίσουν να πιέζουν την Επιτροπή να παρέχει πρόσθετη, ειδική χρηματοδότηση για τις αμβλώσεις. Ζήτησαν επίσης από την Επιτροπή να δώσει γρήγορα σαφείς οδηγίες στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στα κονδύλια και να δημιουργήσει ένα μέσο για την πρόσβαση των γυναικών στο πρόγραμμα σε ολόκληρη την Ένωση.

Η Manon Aubry, αριστερή ευρωβουλευτής από τη Γαλλία, δήλωσε: «Θα αγωνιστούμε μέχρι να μην πεθαίνει καμία γυναίκα στην Ευρώπη επειδή δεν έχει πρόσβαση στην άμβλωση».

Με πληροφορίες από Guardian