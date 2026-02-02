Τραμπ για Έπσταϊν: «Ποτέ δεν πήγα στο μολυσμένο νησί του»

Ανάρτηση σχετικά με τα αρχεία Έπσταϊν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθαρίζοντας πως ουδεμία σχέση είχε με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή.

Υπενθυμίζεται πως τα τελευταία 24ωρα, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δώσει στη δημοσιότητα νέα έγγραφα από τα περιβόητα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν, στα οποία περιλαμβάνονται ονόματα, μεταξύ άλλων, του Μπιλ Κλίντον, του αδελφού του βασιλιά Καρόλου, Άντριου και του Ντόναλντ Τραμπ.

«Όχι μόνο δεν είχα ποτέ φιλικές σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά, σύμφωνα με στοιχεία που μόλις δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Έπσταϊν και ένας χυδαίος, ψεύτης "συγγραφέας" με το όνομα Μάικλ Γουλφ συνωμότησαν με σκοπό να πλήξουν εμένα και/ή την Προεδρία μου. Αυτά προς διάψευση των μάταιων ελπίδων της Ριζοσπαστικής Αριστεράς - ορισμένους από τους οποίους σκοπεύω να μηνύσω.

Επιπλέον, σε αντίθεση με πολλούς που απλώς συνηθίζουν να εκτοξεύουν λάσπη, δεν επισκέφθηκα ποτέ το μολυσμένο νησί του Έπσταϊν, ενώ σχεδόν όλοι αυτοί οι διεφθαρμένοι Δημοκρατικοί και οι χρηματοδότες τους το έκαναν», γράφει στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αφού έφυγε ο Έπσταϊν, χρειάζεται ένα νέο νησί για να περνάει τον χρόνο του με τον Μπιλ Κλίντον»

Ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω άλλης ανάρτησής του στο Truth Social, χαρακτήρισε την τελετή των Grammy «τη χειρότερη που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει», απειλώντας τον παρουστιαστή με μηνύσεις για τα σχόλιά του κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Συγκεκριμένα, την αντίδραση του Τραμπ προκάλεσε ο αστεϊσμός του Τρέβορ Νόα, με το σχόλιό του κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης του Grammy για το τραγούδι της χρονιάς, το οποίο απέσπασε η Μπίλι Άιλις.

«Συγχαρητήρια Μπίλι Άιλις. Αυτό είναι το Grammy που θέλει κάθε καλλιτέχνης, σχεδόν όσο ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία. Και αυτό βγάζει νόημα, γιατί αφού έφυγε ο Έπσταϊν, χρειάζεται ένα νέο νησί για να περνάει τον χρόνο του με τον Μπιλ Κλίντον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

Trevor Noah takes another jab at Donald Trump #Grammys: “Song of the Year — that is a Grammy that every artist wants almost as much as Trump wants Greenland, which makes sense because Epstein’s island is gone, he needs a new one to hang out with Bill Clinton” pic.twitter.com/quUWEpX4NL — Deadline (@DEADLINE) February 2, 2026

«Τα Grammy είναι τα ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ, ουσιαστικά δεν μπορείς να τα παρακολουθήσεις. Ο Τρέβορ Νόα είναι σχεδόν τόσο κακός όσο και ο Τζίμι Κίμελ» στα Όσκαρ», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Έπειτα, κατηγόρησε τον Τρέβορ Νόα για «ψευδή και δυσφημιστικά» σχόλια, σύμφωνα με την οποία τόσο ο ίδιος όσο και ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον είχαν βρεθεί στο νησί του Τζέφρι Έπσταϊν.

«Ο Νόα είπε ΨΕΥΔΩΣ ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον πέρασαν χρόνο στο νησί του Έπσταϊν. ΛΑΘΟΣ!!!» σημείωσε, διευκρινίζοντας πως δεν έχει επισκεφθεί ποτέ το συγκεκριμένο νησί, ούτε έχει κατηγορηθεί σχετικά, ακόμη και από τα ΜΜΕ.

Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ανοιχτά τον παρουσιαστή, ξεκαθαρίζοντας ότι σκοπεύει να δώσει εντολή στους δικηγόρους του να κινηθούν νομικά εναντίον του.

«Καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσει τα γεγονότα και μάλιστα γρήγορα. Φαίνεται ότι θα στείλω τους δικηγόρους μου να μηνύσουν αυτόν τον ατάλαντο παρουσιαστή για πολλά χρήματα. Ετοιμάσου Νόα», κατέληξε στην ανάρτησή του.