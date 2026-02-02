Υπόθεση Έπσταϊν: Τι αναφέρουν τα νέα αρχεία για τον Μπιλ Κλίντον - Τα email με τη Γκισλέιν Μάξγουελ

Η τελευταία δημοσίευση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προσφέρει νέες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο το προσωπικό του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον επικοινωνούσε με τον Έπσταϊν και τη μακροχρόνια συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ.

Ανάμεσα σε όσα δημοσιοποιήθηκαν ήταν μερικές φορές και άσεμνα email.

Η δημοσίευση των εγγράφων έρχεται λίγες μέρες πριν από την αναμενόμενη ψηφοφορία της Βουλής για την καταδίκη των Κλίντον, μετά την άρνησή τους να συμμορφωθούν με την κλήτευση να καταθέσουν σε μια διακομματική έρευνα για τον Έπσταϊν.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων, αναμένεται να ψηφίσει αυτή την εβδομάδα την καταδίκη του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον για περιφρόνηση του Κογκρέσου, λόγω της μη κατάθεσής τους. Οι Ρεπουμπλικάνοι της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων και ορισμένοι Δημοκρατικοί ψήφισαν τον περασμένο μήνα στην επιτροπή την καταδίκη του πρώην προέδρου και της πρώην υπουργού Εξωτερικών για περιφρόνηση.

Η δημοσίευση των αρχείων Έπσταϊν την Παρασκευή – περισσότερα από 3 εκατομμύρια έγγραφα – ακολουθεί μια μικρότερη, προηγούμενη δημοσιοποίηση τον Δεκέμβριο, η οποία αποκάλυψε φωτογραφίες που δεν είχαν δημοσιευτεί ποτέ πριν, με τον Μπιλ Κλίντον και τον Έπσταϊν μαζί χωρίς πουκάμισο σε ένα τζακούζι με κάποιο άτομο που ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης περιέγραψε ως «θύμα» της σεξουαλικής κακοποίησης του Έπσταϊν.

Τι αποκάλυψαν τα αρχεία του Έπσταϊν για τον Κλίντον

Τα τελευταία αρχεία περιλαμβάνουν συχνές επικοινωνίες μεταξύ της Μάξγουελ — η οποία βρίσκεται επί του παρόντος στη φυλακή για σεξουαλική διακίνηση — και των συνεργατών του Κλίντον μεταξύ 2001 και 2004. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Μπιλ Κλίντον ταξίδεψε με τους συνεργάτες του με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Έπσταϊν τουλάχιστον 16 φορές, σύμφωνα με ανάλυση του CNN.

Ο πρώην πρόεδρος πέταξε με το ιδιωτικό τζετ του Τζέφρι Έπσταϊν σε εγχώριες και διεθνείς πτήσεις, συχνά συνοδευόμενος από τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ, σύμφωνα με τα αρχεία πτήσεων που δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης της Μάξγουελ για σεξουαλική εκμετάλλευση το 2021. Ορισμένες από αυτές τις πτήσεις ήταν μέρος εκτεταμένων διεθνών ταξιδιών με πολλαπλές στάσεις.

Μεταξύ των αρχείων που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα βρίσκεται και ένας κατάλογος με κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση εναντίον του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες προέρχονται από ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που συγκέντρωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης το περασμένο καλοκαίρι. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει επίσης κατηγορίες εναντίον του Μπιλ Κλίντον.

Και οι δύο άνδρες έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Έπσταϊν. Όταν ζητήθηκε να σχολιάσει τις κατηγορίες εναντίον του Τραμπ που περιλαμβάνονται στα έγγραφα, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε σε δήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι «η συγκεκριμένη παραγωγή ενδέχεται να περιλαμβάνει ψεύτικες ή πλαστά υποβληθείσες εικόνες, έγγραφα ή βίντεο».

Ένας εκπρόσωπος του Κλίντον έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο πρώην πρόεδρος έκοψε τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν πριν ο ίδιος κατηγορηθεί για διενέργεια πορνείας το 2006 και δεν γνώριζε για τα εγκλήματά του. Ο Κλίντον έχει επίσης αρνηθεί ότι επισκέφθηκε ποτέ το νησί του Έπσταϊν.

Ο Κλίντον και ο Τραμπ είναι μεταξύ των πολλών γνωστών ονομάτων που περιλαμβάνονται στα αρχεία του Έπσταϊν που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αφού το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ αρνήθηκε να δημοσιεύσει τα αρχεία, το Κογκρέσο ψήφισε πέρυσι νόμο που επιβάλλει την αποκάλυψή τους.

Τα email με τη Μάξγουελ

Τα ονόματα των μελών του προσωπικού του Κλίντον στα email είναι συχνά διαγραμμένα – εμφανίζεται μόνο το «WJC» στη γραμμή του παραλήπτη ή του αποστολέα του email, το οποίο φαίνεται να αναφέρεται στο γραφείο του Γουίλιαμ (Μπιλ) Τζ. Κλίντον μετά την προεδρία του.

Ο εκπρόσωπος των Κλίντον, Έιντζελ Ουρένια, δήλωσε στο CNN ότι ο Μπιλ Κλίντον δεν έστειλε κανένα από τα email στα αρχεία του Έπσταϊν.

«Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ποιανού ήταν, μπορώ μόνο να σας πω ποιανού δεν ήταν: του Μπιλ Κλίντον», είπε ο Ουρένια. «Θα έλεγα ότι δεν έχει στείλει ποτέ email, αλλά στην πραγματικότητα το έχει κάνει δύο φορές στη ζωή του, και τις δύο ως πρόεδρος. Μία φορά στον πρώην αστροναύτη και γερουσιαστή Τζον Γκλεν, ενώ βρισκόταν σε τροχιά γύρω από τη Γη με το διαστημικό λεωφορείο Discovery, και μία άλλη φορά στις αμερικανικές δυνάμεις που υπηρετούσαν στην Αδριατική».

Μεγάλο μέρος των επικοινωνιών μεταξύ της Μάξγουελ και του προσωπικού του Κλίντον που εξέτασε το CNN αφορά τη διοργάνωση ταξιδιών και γευμάτων, και μερικές φορές προσκλήσεις της τελευταίας στιγμής στον ίδιο τον πρώην πρόεδρο. Δεν είναι σαφές εάν οι επικοινωνίες σχετίζονταν με τις δραστηριότητες του ιδρύματος ή με προσωπικές υποθέσεις του Κλίντον ή του προσωπικού του.

Σε ένα email από τον Απρίλιο του 2003, η Μάξγουελ έγραψε σε μια διαγραμμένη διεύθυνση email του γραφείου του Κλίντον: «Χαίρομαι που θα έρθετε στο δείπνο – ο Τζ. Ε. λέει μήπως ο Κλίντον θα ήθελε να έρθει – ενημερώστε με».

Σε ένα άλλο email από τον Δεκέμβριο του 2001, ένας συνεργάτης του Κλίντον ζήτησε από τη Μάξγουελ τον αριθμό τηλεφώνου του πρίγκιπα Άντριου για να συντονίσει μια εκδρομή γκολφ κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του Μπιλ Κλίντον στη Σκωτία. Η Μάξγουελ απάντησε: «Μόλις μίλησα με τον Άντριου. Δεν βρίσκεται στη Σκωτία αυτή τη στιγμή, αλλά πρόκειται να πάει. Λέει ότι αν του πω όχι, θα τηλεφωνήσει στον Κλίντον. Νταγκ, θέλεις να σου τηλεφωνήσει;».

Δεν είναι σαφές σε ποιον αναφέρεται ο «Νταγκ», αλλά ένας από τους κορυφαίους συμβούλους του Κλίντον εκείνη την εποχή ήταν ο Νταγκ Μπαντ.

Η Μάξγουελ μερικές φορές φλέρταρε στα email της προς τις διαγραμμένες διευθύνσεις email του γραφείου του Κλίντον. Σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων, η Μάξγουελ έγραψε σε έναν υπάλληλο του Κλίντον ότι είπε σε μια εφημερίδα «πόσο σέξι είσαι και πόσο σε γουστάρω και πόσο καυτός είσαι και... καλά, κατάλαβες. Ελπίζω να μην σε πειράζει!».

Σε μια άλλη ανταλλαγή μηνυμάτων το 2002, ένα άτομο του οποίου το όνομα έχει αφαιρεθεί έγραψε στη Μάξγουελ από μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Κλίντον: «Πήγα σπίτι με κάποια που έχω ξαναπάει, μια 40χρονη ξανθιά χήρα με μεγάλο στήθος, αν μπορείς να το πιστέψεις. Πρέπει πραγματικά να σταματήσω να πίνω».

Σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, αφού η Μάξγουελ κατηγορήθηκε δημοσίως για την πρόσληψη και τη σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών με τον Έπσταϊν το 2009, εξακολουθούσε να είναι ευπρόσδεκτη στους κύκλους του Κλίντον.

Με πληροφορίες από CNN

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πρίγκιπας Άντριου: Το χυδαίο σχόλιο της Σάρα Φέργκιουσον για την κόρη τους σε email με τον Έπσταϊν

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Νέα αρχεία Έπσταϊν: Οι πιθανοί δεσμοί με Πούτιν και ρωσικές μυστικές υπηρεσίες