Τι ακολουθεί για τον Άντριου μετά τη σύλληψή του και πού βρίσκεται η Σάρα Φέργκιουσον;

Χωρίς καμία από τις κόρες του, την πριγκίπισσα Μπεάτρις και την πριγκίπισσα Ευγενία, ούτε την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον, να τον επισκέπτονται για τα 66α γενέθλιά του, ο Άντριου ήταν μόνος στο Σάντριγχαμ στις 19 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο αντί για οικογένεια του, στην πόρτα του Άντριου λίγες ώρες αργότερα εμφανίστηκαν αστυνομικοί. Λίγο μετά τις 8 το πρωί εκείνης της ημέρας, οι Αρχές συνέλαβαν τον πρώην Δούκα της Υόρκης με την υποψία κατάχρησης εξουσίας σε δημόσια θέση, σε σχέση με τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν.

Η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου μέσα σε μια ώρα, ενώ η οικογένειά του, υπό την ηγεσία του αδελφού του, βασιλιά Κάρολου, ενημερωνόταν σε πραγματικό χρόνο για τη σύλληψη.

Η σύλληψη, η πρώτη βασιλικής προσωπικότητας από το 1649, όταν ο Κάρολος Α΄ αποκεφαλίστηκε για προδοσία, προκάλεσε σοκ στη βασιλική οικογένεια και έθεσε ξανά ερωτήματα για λογοδοσία και προνόμια. Ο Άντριου κρατήθηκε για 11 ώρες σε αστυνομικό τμήμα στο Νόρφολκ, ενημερώθηκε για τα δικαιώματά του και αφέθηκε ελεύθερος υπό διερεύνηση. Κατά την έξοδό του, απαθανατίστηκε από τους φωτογράφους εξουθενωμένος στο πίσω μέρος ενός SUV. Η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, η οποία ζούσε μαζί του στο Royal Lodge και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από πριν τα Χριστούγεννα, ταξίδεψε στο εξωτερικό και αντιμετωπίζει νέο έλεγχο για τυχόν εμπλοκή της με τον Έπσταϊν.

Οι κόρες τους, Μπεάτρις και Ευγενία, βρίσκονταν επίσης εκτός Βρετανίας και φέρονται να είναι σε μεγάλη αναστάτωση λόγω της σύλληψης του πατέρα τους.

Η νομική πορεία του Άντριου παραμένει αβέβαιη. Οι εισαγγελείς θα αποφασίσουν αν θα ασκηθούν κατηγορίες, ενώ σε περίπτωση καταδίκης, η κατάχρηση εξουσίας σε δημόσια θέση μπορεί να επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει νομοθεσία που θα μπορούσε να τον αφαιρέσει από τη διαδοχή του θρόνου, πλήγμα για τον πρίγκιπα που θεωρούνταν αγαπημένος της βασίλισσας Ελισάβετ.

Το περιστατικό έχει επιβαρύνει τη θητεία του βασιλιά Καρόλου, η οποία είναι ήδη επιβαρυμένη από την ανάρρωσή του από καρκίνο, την ανάρρωση της Κέιτ και τη διαμάχη με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν.

Η κατάσταση εντείνει τις πιέσεις και για τον Ουίλιαμ, ο οποίος προετοιμάζεται για το μέλλον του ως μονάρχης. Η βιογράφος της βασιλικής οικογένειας Σάλι Μπέτελ Σμιθ τονίζει ότι η «κηλίδα» των πράξεων του Άντριου επηρεάζει και υπονομεύει συνολικά τη μοναρχία, κάτι πρωτοφανές για τη σύγχρονη εποχή.

