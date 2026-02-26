ΔΙΕΘΝΗ

Κριστίνα Άπλγκεϊτ για τη σκλήρυνση κατά πλάκας: «Περνάω τις περισσότερες μέρες μου στο κρεβάτι»

Σε συνέντευξή της λίγο πριν από την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της, η 54χρονη ηθοποιός περιγράφει την καθημερινότητά της

The LiFO team
Φωτ: EPA, αρχείου
Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ λέει ότι η καθημερινότητά της έχει περιοριστεί πλέον σε μεγάλο βαθμό στο κρεβάτι, πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση με σκλήρυνση κατά πλάκας.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό People, λίγο πριν από την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της, η 54χρονη ηθοποιός περιγράφει πως η κίνηση συνοδεύεται από πόνο και έτσι περνά μεγάλο μέρος της ημέρας ξαπλωμένη.

Παρά τις δυσκολίες, επιμένει σε μια σταθερή ρουτίνα με την 15χρονη κόρη της, Σέιντι. Όπως λέει, εξακολουθεί να την πηγαίνει στο σχολείο, επειδή αυτή η διαδρομή είναι το αγαπημένο της κομμάτι της ημέρας. «Είναι η μόνη στιγμή που είμαστε μόνες μας», ανέφερε, εξηγώντας ότι το σκέφτεται πρακτικά, να την πάει με ασφάλεια και να επιστρέψει σπίτι για να ξεκουραστεί.

Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι αυτοάνοσο νόσημα, κατά το οποίο το ανοσοποιητικό επιτίθεται στη μυελίνη, το «περίβλημα» που προστατεύει τις νευρικές ίνες. Αυτό μπορεί να δυσκολεύει την επικοινωνία του εγκεφάλου με το υπόλοιπο σώμα, επηρεάζοντας την κίνηση και την ισορροπία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οδηγώντας σε σοβαρή αδυναμία ή παράλυση στα πόδια. Η νόσος εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες, δεν είναι συνήθως θανατηφόρα, αλλά συνδέεται με μείωση του προσδόκιμου ζωής κατά 5 έως 10 χρόνια κατά μέσο όρο.

Η Άπλγκεϊτ έγινε ευρύτερα γνωστή από τη σειρά «Married With Children». Στο νέο βιβλίο της με τίτλο «You With the Sad Eyes» επιστρέφει στα παιδικά της χρόνια στο Λος Άντζελες και μιλά για τη μητέρα της, την ηθοποιό Νάνσι Πρίντι, και τη μάχη της με την εξάρτηση από την ηρωίνη, καθώς και για κακοποιητικές σχέσεις που σημάδεψαν το οικογενειακό περιβάλλον. Η ίδια προειδοποιεί ότι δεν πρόκειται για ένα βιβλίο με εύκολες απαντήσεις, αλλά για μια προσπάθεια να μιλήσει όσο πιο ωμά και ειλικρινά γίνεται.

Έχει μιλήσει και στο παρελθόν για το πώς επηρεάζεται η κόρη της από την κατάστασή της, ειδικά τις μέρες που δεν μπορεί να κινηθεί ή να φτάσει μέχρι το δωμάτιό της για ένα απλό «καληνύχτα».

Η ηθοποιός έχει περάσει και άλλη σοβαρή περιπέτεια υγείας. Το 2008 υποβλήθηκε σε προληπτική αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή μετά από διάγνωση καρκίνου του μαστού. Σήμερα έχει στραφεί κυρίως στη μεταγλώττιση και παρουσιάζει podcast για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, με τίτλο «MeSsy», μαζί με τη φίλη της και ηθοποιό Τζέιμι-Λιν Σίγκλερ, που επίσης ζει με τη νόσο.

Με πληροφορίες από Guardian

