Το Πακιστάν κηρύσσει «ανοιχτό πόλεμο» μετά τους βομβαρδισμούς μεγάλων πόλεων στο Αφγανιστάν

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε «ανοικτό πόλεμο» με το Αφγανιστάν, μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που πραγματοποίησε η Ισλαμαμπάντ σε στόχους στη Καμπούλ και άλλες πόλεις, σε αντίποινα για επιθέσεις των Ταλιμπάν στα στρατιωτικά φυλάκια του Πακιστάν κοντά στα σύνορα.

«Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί», τόνισε ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Καγουάτζα Ασίφ μετά τις επιθέσεις.

Οι τελευταίες ενέργειες ακολουθούν μήνες συγκρούσεων μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο.

Σημειώνεται πως οι συνομιλίες πέρυσι δεν κατέληξαν σε συμφωνία για πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών, με κάθε πλευρά να κατηγορεί την άλλη ότι δεν συμμετείχε σοβαρά στις διαπραγματεύσεις.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Τι συμβαίνει στα σύνορα Πακιστάν – Αφγανιστάν και πόσο μπορεί να κλιμακωθεί η νέα σύγκρουση

Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν αντίποινα το βράδυ της Πέμπτης, καταλαμβάνοντας 19 στρατιωτικά φυλάκια και δύο βάσεις του Πακιστάν, με 55 φερόμενους νεκρούς στρατιώτες. Το Πακιστάν απάντησε ότι οι Ταλιμπάν άνοιξαν «αδικαιολόγητα πυρά» και εξαπέλυσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά στόχων σε Καμπούλ, Κανταχάρ και Πακτίκα, σκοτώνοντας σύμφωνα με την πλευρά του πάνω από 200 μαχητές και 12 στρατιώτες. Την ίδια ώρα, οι Ταλιμπάν αναφέρουν λιγότερους θανάτους και τραυματισμούς, ενώ οι αριθμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, και οι δύο πλευρές υποστηρίζουν ότι προκάλεσαν σοβαρές απώλειες στην αντίπαλη πλευρά, ενώ υπέστησαν περιορισμένες ζημιές οι ίδιες.

Οι Ταλιμπάν δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις με drones σε στρατιωτικές θέσεις του Πακιστάν, οι οποίες αποκρούστηκαν από τις πακιστανικές δυνάμεις.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν στον απόηχο των παραπάνω, διαμηνύει ότι οι δυνάμεις της χώρας έχουν «πλήρη ικανότητα να συντρίψουν οποιεσδήποτε επιθετικές βλέψεις» και δε θα υπάρξει καμία υποχώρηση στην υπεράσπιση της πατρίδας.

Παράλληλα, οι υπουργοί Εξωτερικών του Πακιστάν και της Τουρκίας συμφώνησαν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ενώ το Ιράν προσφέρθηκε να μεσολαβήσει για διάλογο μεταξύ των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από BBC