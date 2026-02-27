ΔΙΕΘΝΗ

No.1

Διεθνή

Το Πακιστάν κηρύσσει «ανοιχτό πόλεμο» μετά τους βομβαρδισμούς μεγάλων πόλεων στο Αφγανιστάν

«Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί», ξεκαθάρισε ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν μετά τις επιθέσεις - Ο πρωθυπουργός της χώρας διαμηνύει ότι δε θα υπάρξει καμία υποχώρηση στην υπεράσπιση της πατρίδας

The LiFO team
The LiFO team
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΠΟΛΕΜΟΣ Facebook Twitter
Δυνάμεις ασφαλείας στο Αφγανιστάν / Φωτ: Getty Images
0

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε «ανοικτό πόλεμο» με το Αφγανιστάν, μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που πραγματοποίησε η Ισλαμαμπάντ σε στόχους στη Καμπούλ και άλλες πόλεις, σε αντίποινα για επιθέσεις των Ταλιμπάν στα στρατιωτικά φυλάκια του Πακιστάν κοντά στα σύνορα.

«Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί», τόνισε ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Καγουάτζα Ασίφ μετά τις επιθέσεις.

Οι τελευταίες ενέργειες ακολουθούν μήνες συγκρούσεων μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο.

Σημειώνεται πως οι συνομιλίες πέρυσι δεν κατέληξαν σε συμφωνία για πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών, με κάθε πλευρά να κατηγορεί την άλλη ότι δεν συμμετείχε σοβαρά στις διαπραγματεύσεις.

Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν αντίποινα το βράδυ της Πέμπτης, καταλαμβάνοντας 19 στρατιωτικά φυλάκια και δύο βάσεις του Πακιστάν, με 55 φερόμενους νεκρούς στρατιώτες. Το Πακιστάν απάντησε ότι οι Ταλιμπάν άνοιξαν «αδικαιολόγητα πυρά» και εξαπέλυσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά στόχων σε Καμπούλ, Κανταχάρ και Πακτίκα, σκοτώνοντας σύμφωνα με την πλευρά του πάνω από 200 μαχητές και 12 στρατιώτες. Την ίδια ώρα, οι Ταλιμπάν αναφέρουν λιγότερους θανάτους και τραυματισμούς, ενώ οι αριθμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, και οι δύο πλευρές υποστηρίζουν ότι προκάλεσαν σοβαρές απώλειες στην αντίπαλη πλευρά, ενώ υπέστησαν περιορισμένες ζημιές οι ίδιες.

Οι Ταλιμπάν δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις με drones σε στρατιωτικές θέσεις του Πακιστάν, οι οποίες αποκρούστηκαν από τις πακιστανικές δυνάμεις.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν στον απόηχο των παραπάνω, διαμηνύει ότι οι δυνάμεις της χώρας έχουν «πλήρη ικανότητα να συντρίψουν οποιεσδήποτε επιθετικές βλέψεις» και δε θα υπάρξει καμία υποχώρηση στην υπεράσπιση της πατρίδας.

Παράλληλα, οι υπουργοί Εξωτερικών του Πακιστάν και της Τουρκίας συμφώνησαν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ενώ το Ιράν προσφέρθηκε να μεσολαβήσει για διάλογο μεταξύ των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

No.1

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Έπσταϊν επιχείρησε να αγοράσει παλάτι στο Μαρόκο μία ημέρα πριν συλληφθεί το 2019

Διεθνή / Ο Έπσταϊν επιχείρησε να αγοράσει παλάτι στο Μαρόκο μία ημέρα πριν συλληφθεί το 2019

Mέσα ενημέρωσης στο Μαρόκο είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι ο Έπσταϊν ενδέχεται να έβλεπε τη χώρα ως ασφαλές καταφύγιο, δεδομένου ότι δεν υφίσταται συμφωνία έκδοσης με τις ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
ΙΣΡΑΗΛ ΗΠΑ ΠΡΕΣΒΗΣ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Ισραήλ: «Όσοι θέλουν να φύγουν να το κάνουν ΣΗΜΕΡΑ» λέει ο Αμερικανός πρέσβης στο προσωπικό

Εντείνεται η ανησυχία για πιθανό πλήγμα κατά του Ιράν - Ο πρέσβης υπογράμμισε ότι όσοι θέλουν να αποχωρήσουν θα πρέπει να οργανώσουν γρήγορα τα σχέδιά τους, καθώς δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν πτήσεις τις επόμενες ημέρες
THE LIFO TEAM
«Αφήστε με να μπω»: Καλλιτέχνης διαμαρτύρεται έξω από μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα που δεν είναι προσβάσιμα

Πολιτισμός / «Αφήστε με να μπω»: Καλλιτέχνης διαμαρτύρεται έξω από μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα που δεν είναι προσβάσιμα

Στο Perth Festival, ο 26χρονος καλλιτέχνης Hugo Flavelle μετατρέπει τη διαμαρτυρία για την προσβασιμότητα σε κινητή performance–rave έξω από μουσεία και θέατρα που ο ίδιος δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει.
THE LIFO TEAM
ILGA-Europe: Η Ευρώπη σε «νέο χαμηλό» – από bans στο Pride σε νόμους “propaganda”

Διεθνή / ΙLGA-Europe: Από τις απαγορεύσεις των Pride στους νόμους «προπαγάνδας»: το νέο μοτίβο καταστολής

Η ILGA-Europe, σττην ετήσια εκθεσή της για το 2026, καταγράφει κλιμάκωση ποινικοποίησης, Pride bans και «propaganda laws» σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία, προειδοποιώντας ότι οι επιθέσεις κατά LGBTI ανθρώπων εντάσσονται πλέον σε ένα ευρύτερο μοντέλο αυταρχικής διακυβέρνησης.
THE LIFO TEAM
 
 