Ουκρανία-Σλοβακία: Συνάντηση Ζελένσκι και Φίτσο για τη διακοπή των παραδόσεων του ρωσικού πετρελαίου

Άγνωστη παραμένει η ακριβής ημερομηνία και το μέρος της συνάντησης των δύο ηγετών

Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Οι ηγέτες της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο συμφώνησαν να συναντηθούν.

Η συνάντηση θα γίνει καθώς η Μπρατισλάβα κατηγορεί το Κίεβο ότι μπλοκάρει τις παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού πετρελαίου Ντρούζμπα.

Η συνάντηση Ζελένσκι και Φίτσο

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Ουκρανός πρόεδρος προσκάλεσε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό στην Ουκρανία «για τα υφιστάμενα προβλήματα», δήλωσε η ουκρανική προεδρία σε ανακοίνωση.

«Δέχτηκα αυτή την πρόσκληση», εκφράζοντας παράλληλα «την προτίμησή μου για μια συνάντηση» εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), απάντησε ο Φίτσο σε δήλωση, χωρίς να διευκρινίζει την ημερομηνία.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας «αποκόμισα τη σαφή εντύπωση ότι η Ουκρανία δεν έχει κανένα συμφέρον να αποκαταστήσει τη διαμετακόμιση του πετρελαίου μέσω του εδάφους της», πρόσθεσε.

Το μέρος αυτού του αγωγού πετρελαίου που βρίσκεται στην Ουκρανία υπέστη ζημιές από ρωσικά πλήγματα τον Ιανουάριο.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία δηλώνουν ότι το μέρος αυτό επισκευάστηκε.

Ωστόσο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αφήνει να εννοηθεί ότι οι εργασίες αυτές δεν έχουν τελειώσει ακόμη.

Σήμερα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν είπε ότι θέλει να δημιουργήσει μια «σλοβακο-ουγγρική ερευνητική επιτροπή» για να διαπιστωθεί, επιτόπου, την πραγματική κατάσταση του αγωγού πετρελαίου.

Στη δήλωσή του, ο Φίτσο εξέφρασε τη λύπη του για «την απόρριψη μιας τέτοιας δραστηριότητας επιθεώρησης από τον πρόεδρο Ζελένσκι» μετά από «μια αρνητική γνωμοδότηση των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών».

Με πληροφορίες από Reuters

