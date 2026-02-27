Λονδίνο: Βανδάλισαν το άγαλμα του Τσώρτσιλ – Εξετάζεται ρατσιστικό κίνητρο

Συνελήφθη 38χρονος στο κέντρο του Λονδίνου αφού έγραψε συνθήματα με κόκκινη μπογιά στο άγαλμα του Ουίνστον Τσώρτσιλ στην Πλατεία Κοινοβουλίου τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο άνδρας εντοπίστηκε λίγο μετά τις 4 το πρωί της 27ης Φεβρουαρίου να ψεκάζει το μνημείο. Οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν μέσα σε δύο λεπτά και προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο 38χρονος κατηγορείται για βανδαλισμό που αντιμετωπίζεται ως πράξη με ρατσιστικό κίνητρο

Πάνω στο χάλκινο άγαλμα γράφτηκαν μεταξύ άλλων οι φράσεις «Zionist war criminal», «Stop the Genocide», «Free Palestine», «Never again is Now» και «Globalise the Intifada». Το σημείο αποκλείστηκε και συνεργεία καθάρισαν το μνημείο το πρωί.

Τον Δεκέμβριο, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου και η Αστυνομία του Μάντσεστερ είχαν ανακοινώσει ότι όποιος φωνάζει το σύνθημα «globalise the intifada» θα συλλαμβάνεται. Η απόφαση ελήφθη μετά την επίθεση στο Bondi Beach του Σίδνεϊ και την επίθεση σε συναγωγή στο Heaton Park του Μάντσεστερ τον Οκτώβριο.

Το άγαλμα του Βρετανού πρώην πρωθυπουργού έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο διαδηλωτών. Τον Ιούνιο του 2020, στη διάρκεια κινητοποιήσεων του Black Lives Matter που ακολούθησαν τον θάνατο του George Floyd στις ΗΠΑ, άγνωστοι είχαν γράψει πάνω του τη λέξη «racist». Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, ακτιβιστής της Extinction Rebellion υποχρεώθηκε να πληρώσει πάνω από 1.500 λίρες επειδή έγραψε την ίδια λέξη στη βάση του μνημείου κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για το κλίμα.

Το άγαλμα, ύψους 3,6 μέτρων, φιλοτεχνήθηκε από τον Ivor Roberts-Jones και αποκαλύφθηκε το 1973 από τη χήρα του Τσώρτσιλ. Βρίσκεται στην Πλατεία Κοινοβουλίου, όπου έχουν τοποθετηθεί συνολικά 12 αγάλματα ιστορικών προσωπικοτήτων.

Με πληροφορίες από BBC

